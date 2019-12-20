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  • Умер бывший вратарь сборной СССР Пшеничников. В 1970 году он стал чемпионом с ЦСКА

Умер бывший вратарь сборной СССР Пшеничников. В 1970 году он стал чемпионом с ЦСКА

20 декабря 2019, 18:20
22

В пятницу на 80-м году жизни скончался бывший голкипер сборной СССР, ЦСКА и «Пахтакора» Юрий Пшеничников.

«Сегодня ушел из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА, обладатель приза «Вратарь года-1968» Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича», – говорится в твиттере клуба.

  • В 1960 году Пшеничников дебютировал в чемпионате страны за ташкентский «Пахтакор».
  • В 1968-м вратарь перешел из «Пахтакора» в ЦСКА. По итогам года он был признан лучшим вратарем страны.
  • Пшеничников – член клуба Льва Яшина (111 матчей без пропущенных голов).
  • За сборную СССР провел 19 матчей, пропустил 21 гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига СССР ЦСКА Пахтакор
Комментарии (22)
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Viper for CSKA
1576855754
Соболезнования родным и близким.
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alex1951
1576858144
Уходит старая гвардия, Что ни имя ,то знаменитость... Вечная память.
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mihail200606
1576858645
Лучший вратарь сезона вСССР, да ещё при играющем яшине, это вам не просто так.. Соболезнования...
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55together
1576859371
Соболезнования родным и близким... от ветеранов Динамо Москва
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Кузьмич на трибуне
1576861881
В 1970 , будучи 11летним мальчишкой я болел за ЦСКА. Пшеничников, Шестернёв Копейкин . Потом ЦСКА на долгие годы вышел из лидеров советского футбола. Мои самые глубокие соболезнования родным, друзьям и близким.
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evgevg13
1576865598
Хороший был вратарь, помню...
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Spinorr
1576870197
Вот буквально на днях вспоминал Пшеничникова. Он был кумиром пацанов с нашего двора. Легендарная оборона ЦСКА: Пшеничников, Истомин, Шестернёв, Капличный. Буду помнить.
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ALEX ML
1576877459
Вечная память
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SunRomeS
1576893246
Мои соболезнования...Вечная память.
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sylver225
1576895525
Светлая память
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