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    Умер бывший вратарь сборной СССР Пшеничников. В 1970 году он стал чемпионом с ЦСКА

    В пятницу на 80-м году жизни скончался бывший голкипер сборной СССР, ЦСКА и «Пахтакора» Юрий Пшеничников.

    «Сегодня ушел из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА, обладатель приза «Вратарь года-1968» Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича», – говорится в твиттере клуба.

    • В 1960 году Пшеничников дебютировал в чемпионате страны за ташкентский «Пахтакор».
    • В 1968-м вратарь перешел из «Пахтакора» в ЦСКА. По итогам года он был признан лучшим вратарем страны.
    • Пшеничников – член клуба Льва Яшина (111 матчей без пропущенных голов).
    • За сборную СССР провел 19 матчей, пропустил 21 гол.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +290

      Граф2019 17 минут назад

      земля тебе пухом! Юрочка!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1023

      Кузьмич на трибуне 32 минуты назад

      В 1970 , будучи 11летним мальчишкой я болел за ЦСКА. Пшеничников, Шестернёв Копейкин . Потом ЦСКА на долгие годы вышел из лидеров советского футбола. Мои самые глубокие соболезнования родным, друзьям и близким.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +158

      O-kolesov 1 час назад

      Низкий покон

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      55together 1 час назад

      Соболезнования родным и близким... от ветеранов Динамо Москва

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6427

      mihail200606 1 час назад

      Лучший вратарь сезона вСССР, да ещё при играющем яшине, это вам не просто так.. Соболезнования...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7845

      alex1951 1 час назад

      Уходит старая гвардия,
      Что ни имя ,то знаменитость...
      Вечная память.

      4
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      Рейтинг: +4005

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Соболезнования родным и близким.

      3
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