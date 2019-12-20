Умер бывший вратарь сборной СССР Пшеничников. В 1970 году он стал чемпионом с ЦСКА

В пятницу на 80-м году жизни скончался бывший голкипер сборной СССР, ЦСКА и «Пахтакора» Юрий Пшеничников.
«Сегодня ушел из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА, обладатель приза «Вратарь года-1968» Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича», – говорится в твиттере клуба.
- В 1960 году Пшеничников дебютировал в чемпионате страны за ташкентский «Пахтакор».
- В 1968-м вратарь перешел из «Пахтакора» в ЦСКА. По итогам года он был признан лучшим вратарем страны.
- Пшеничников – член клуба Льва Яшина (111 матчей без пропущенных голов).
- За сборную СССР провел 19 матчей, пропустил 21 гол.
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Источник: твиттер ЦСКА