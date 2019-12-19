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  • Бага покинул пост главного тренера БАТЭ. При нем команда впервые за 13 лет не стала чемпионом Белоруссии

Бага покинул пост главного тренера БАТЭ. При нем команда впервые за 13 лет не стала чемпионом Белоруссии

19 декабря 2019, 19:46
4

БАТЭ объявил об уходе Алексея Баги с поста главного тренера команды.

Контракт 38-летнего специалиста с борисовским клубом истeк и было принято решение не продлевать его.

«Клубному руководству нелегко далось решение не продлевать трудовые отношения с Алексеем Багой, много лет посвятившим Борисову и как игрок. Тем не менее выбор сделан – и, надеемся, станет правильным для обеих сторон. Не сомневаемся, что Алексей Анатольевич в скором времени дождется предложения, соответствующего своему высокому уровню и амбициям.

Ну а БАТЭ вместе с преданными болельщиками вступает в новый этап развития, совершает определенную перезагрузку и с уверенностью, оптимизмом смотрит вперед. Искренне благодарим Алексея Багу за вклад в достижения «желто-синих», который всегда будем помнить и ценить!» – говорится в заявлении клуба.

  • Бага возглавлял БАТЭ с июня 2018 года.
  • Под его руководством команда выиграла чемпионат Белоруссии в 2018 году.
  • В 2019 году борисовчане впервые за 13 лет не стали чемпионами.

Источник: Официальный сайт БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига БАТЭ Бага Алексей
Комментарии (4)
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VVM1964
1576774697
В Россию - дорожка проторена )))
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Masteralex
1576778788
в 2018-м она стала чемпионом на наработках и физике прошлого тренера, а в 2019-м он команду развалил и она не смогла выиграть даже при такой поддержке
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BRO_football
1576783561
Да уж. В условиях БАТЭ не стать чемпионом страны практически нереально
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Armani nn
1576802067
Я б тоже расстроился..
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