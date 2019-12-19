Бага покинул пост главного тренера БАТЭ. При нем команда впервые за 13 лет не стала чемпионом Белоруссии

БАТЭ объявил об уходе Алексея Баги с поста главного тренера команды.

Контракт 38-летнего специалиста с борисовским клубом истeк и было принято решение не продлевать его.

«Клубному руководству нелегко далось решение не продлевать трудовые отношения с Алексеем Багой, много лет посвятившим Борисову и как игрок. Тем не менее выбор сделан – и, надеемся, станет правильным для обеих сторон. Не сомневаемся, что Алексей Анатольевич в скором времени дождется предложения, соответствующего своему высокому уровню и амбициям.

Ну а БАТЭ вместе с преданными болельщиками вступает в новый этап развития, совершает определенную перезагрузку и с уверенностью, оптимизмом смотрит вперед. Искренне благодарим Алексея Багу за вклад в достижения «желто-синих», который всегда будем помнить и ценить!» – говорится в заявлении клуба.