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    Бага покинул пост главного тренера БАТЭ. При нем команда впервые за 13 лет не стала чемпионом Белоруссии

    БАТЭ объявил об уходе Алексея Баги с поста главного тренера команды.

    Контракт 38-летнего специалиста с борисовским клубом истeк и было принято решение не продлевать его.

    «Клубному руководству нелегко далось решение не продлевать трудовые отношения с Алексеем Багой, много лет посвятившим Борисову и как игрок. Тем не менее выбор сделан – и, надеемся, станет правильным для обеих сторон. Не сомневаемся, что Алексей Анатольевич в скором времени дождется предложения, соответствующего своему высокому уровню и амбициям.

    Ну а БАТЭ вместе с преданными болельщиками вступает в новый этап развития, совершает определенную перезагрузку и с уверенностью, оптимизмом смотрит вперед. Искренне благодарим Алексея Багу за вклад в достижения «желто-синих», который всегда будем помнить и ценить!» – говорится в заявлении клуба.

    • Бага возглавлял БАТЭ с июня 2018 года.
    • Под его руководством команда выиграла чемпионат Белоруссии в 2018 году.
    • В 2019 году борисовчане впервые за 13 лет не стали чемпионами.

    Источник: Официальный сайт БАТЭ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20219

      VVM1964 13 минут назад

      В Россию - дорожка проторена )))

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