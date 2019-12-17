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    Прядкин – о вылете российских клубов из еврокубков: «Не катастрофа. Лига деградирует? В Европе говорят, что накала как в РПЛ нет нигде»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках в этом сезоне.

    «Не катастрофа, но не очень приятно. Хотелось бы видеть команды в весенней части турниров, но, к сожалению, вот такой вот результат. Это не трагедия, но неприятно, так же, как и потеря шестого места в таблице коэффициентов.

    Я бы не сказал, что это отражает уровень нашего чемпионата. Я тут читал даже, что РПЛ деградирует, и прочую белиберду. Люди, следящие за нашим чемпионатом в Европе, говорят, что такого накала и такой плотности в таблице ни в одном чемпионате нет», – сказал Прядкин.

    Семак – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Это не катастрофа. Будем работать, чтобы стать сильнее»

    Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ


    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии26
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      Рейтинг: +2297

      Alekxei Z. 11 минут назад

      Руководитель, дело не в плотности , а в уровне футбола.
      что не начальник , то му..ак

      1
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      Рейтинг: +2395

      panmon 13 минут назад

      Говорят «такого *НА (КАЛА) нигде нет»! И это верно

      2
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      Рейтинг: +972

      Серж 69 15 минут назад

      Кто там этот накал видел,и где они его увидели,(странно,и кому нужен и кто будет смотреть наш чемп,мазохисты какие там,европейские,разве что,либо очень стойкие люди),всё это большой вопрос.Быть может,это Прядкину просто приснилось?Впал в летаргию,не сразу врубается,где сон,а где реальность,несёт всё подряд,околесицу всякую."Не очень приятно",то есть,приятно ,но не совсем ему,а мне вот совсем,категорически,до отвращения и омерзения,очень и очень неприятно,что наши клубы так обделались.Хорошая мина при плохой игре,это не про него даже,у него вообще клиника полная,быть может,на покой,в клинику и надо, спокойно долечиваться?Ну а РПЛ нужен кто-то иной,обязательно адекватный.Видит,что дело дрянь,и говорит,что это не конфетка слегка кислая,как Прядкин,а именно дрянь и есть,во всей своей дрянной неприглядности.

      1
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      Рейтинг: +6397

      mihail200606 16 минут назад

      Конечно, апл отдыхает.. Хорошо клопп не знает, а то расстроился бы..)) Идиот.. Кого ты там читал..

      3
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      Рейтинг: +740

      FENIX-SL 16 минут назад

      БЕДНАЯ АПЛ!!!!
      ИМ РЕАЛЬНО ЧТО ТО СТОИТ ПОМЕНЯТЬ!!!!
      РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +740

      FENIX-SL 17 минут назад

      АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХА
      НАКАЛА?!!!!
      ЭТО ТИПО 0-0 0-1 1-1 МЕЖДУ КРИВОНОГИМИ?!!!!

      1
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      Рейтинг: +367

      borusse 24 минуты назад

      дядь серёжа ты дурак ?

      1
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      Рейтинг: +866

      Sedoi_Goblin 28 минут назад

      "Я тут читал даже, что РПЛ деградирует, и прочую белиберду." Он умеет читать белиберду, вот молодец... Это как в каком-то мультике ,тут у детей видел. Два героя разговаривают и один другому:"Вы знаете.. Я иногда думаю." А второй его перебивает:"Правда?! Я иногда тоже..." А футбол ,тем временем, в ..опе

      1
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      Рейтинг: +4700

      subbotaspartak 49 минут назад

      В голове, однако звучат голоса.
      Чудеса?
      Нет. Надо лечиться от белиберды,
      Как бы не быть беды...

      0
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      Рейтинг: +3336

      AtticusFinch 54 минуты назад

      Он ослышался...Такого КАЛа в Европе нет нигде)такое только на украине - но это страна 3-го мира, а не Европа)

      -1
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