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  • Прядкин – о вылете российских клубов из еврокубков: «Не катастрофа. Лига деградирует? В Европе говорят, что накала как в РПЛ нет нигде»

Прядкин – о вылете российских клубов из еврокубков: «Не катастрофа. Лига деградирует? В Европе говорят, что накала как в РПЛ нет нигде»

17 декабря 2019, 18:21
52

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках в этом сезоне.

«Не катастрофа, но не очень приятно. Хотелось бы видеть команды в весенней части турниров, но, к сожалению, вот такой вот результат. Это не трагедия, но неприятно, так же, как и потеря шестого места в таблице коэффициентов.

Я бы не сказал, что это отражает уровень нашего чемпионата. Я тут читал даже, что РПЛ деградирует, и прочую белиберду. Люди, следящие за нашим чемпионатом в Европе, говорят, что такого накала и такой плотности в таблице ни в одном чемпионате нет», – сказал Прядкин.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (52)
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SLADE2019
1576597081
Данное интервью полностью подтверждает слова Фетисова о том, что с такими с позволения сказать руководителями, спорт будет и дальше деградировать!
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Давид59
1576597339
Что ни слово, то бред. Во-первых именно, что катастрофа - российские клубы в Европе совершенно не конкурентноспособны. Во-вторых 100% отражает уровень нашего чемпионата. И в-третьих какой нахрен накал в чемпионате - за чемпионство борьбы никакой
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МЯСО87
1576597412
Дол..б.а.е.б... впрочем как большинство чинуш
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ufos73
1576597850
Они там совсем ох**ли??? Совсем нас за даунов держат что ли? В последние годы просто пи*датая политика по всей стране. Нищему и голодному населению, рассказывают как оно хорошо живет! На кол таких!
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mihail200606
1576601260
Конечно, апл отдыхает.. Хорошо клопп не знает, а то расстроился бы..)) Идиот.. Кого ты там читал..
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panmon
1576601423
Говорят «такого *НА (КАЛА) нигде нет»! И это верно
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Shaitan.
1576602952
И вот ЭТО является президентом РПЛ... После этих слов этого овоща обязаны отстранить, полнейший цирк уродов... Вся Европа ржет над нами из-за несоизмеримых зарплат и уровня чемпионата, лимита, а у этого сударя там своя атмосфера... Вообще нет желания смотреть этот чемпионат клоунов. Болельщиков вообще за безмозглых отморозков считают, еще на стадионах как с говном обращаются.
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klimovich
1576605189
Говорят, что если человек долго врет, то начинает сам верить в свою историю и соответствующе себя вести. Не знаю, к чему это я вспомнил. Так то я конечно с Прядкиным согласен, РПЛ круть, а ФНЛ вообще лучшая лига мира!
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ЮНик
1576607451
В Албании тоже сильный накал. От первого места до зоны вылета всего 7 очков. И дерутся на поле, и околофутбольные скандалы постоянно.
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Каратель помойников
1576611162
Все правильно,накал такой,какого нигде нет.только у нас можно увидеть бегающих по полю 22 ленивых мажора-миллионера.накал ужасный,а ещё больше накаляет очень "честное и беспристрастное" судейство
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