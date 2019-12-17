Прядкин – о вылете российских клубов из еврокубков: «Не катастрофа. Лига деградирует? В Европе говорят, что накала как в РПЛ нет нигде»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках в этом сезоне.

«Не катастрофа, но не очень приятно. Хотелось бы видеть команды в весенней части турниров, но, к сожалению, вот такой вот результат. Это не трагедия, но неприятно, так же, как и потеря шестого места в таблице коэффициентов.

Я бы не сказал, что это отражает уровень нашего чемпионата. Я тут читал даже, что РПЛ деградирует, и прочую белиберду. Люди, следящие за нашим чемпионатом в Европе, говорят, что такого накала и такой плотности в таблице ни в одном чемпионате нет», – сказал Прядкин.

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