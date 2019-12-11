Семак – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Это не катастрофа. Будем работать, чтобы стать сильнее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:3). Россияне вылетели из еврокубков.

«Результат нас не устраивает, но это точно не катастрофа, После долго отсутствия в Лиге чемпионов, мы понимали, как это будет тяжело, увы, не получилось выйти из группы. Надеемся и в следующем году сыграем в ЛЧ и сделаем это лучше.

Набрали семь очков, но даже этого не хватило. А что касается, слов о катастрофе то сейчас, чем громче слова, тем больше внимания привлекает. Есть расстройство от результата. Будем работать, чтобы стать сильнее», – сказал Семак.

«Бенфика» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Из группы вышли «Лион» и «Лейпциг».

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ