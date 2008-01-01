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    Семак – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Это не катастрофа. Будем работать, чтобы стать сильнее»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:3). Россияне вылетели из еврокубков.

    «Результат нас не устраивает, но это точно не катастрофа, После долго отсутствия в Лиге чемпионов, мы понимали, как это будет тяжело, увы, не получилось выйти из группы. Надеемся и в следующем году сыграем в ЛЧ и сделаем это лучше.

    Набрали семь очков, но даже этого не хватило. А что касается, слов о катастрофе то сейчас, чем громче слова, тем больше внимания привлекает. Есть расстройство от результата. Будем работать, чтобы стать сильнее», – сказал Семак.

    • «Бенфика» сыграет в плей-офф Лиги Европы.
    • Из группы вышли «Лион» и «Лейпциг».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1479

      Shaitan. 25 минут назад

      Вот уж действительно тренеришка.
      Ни игры, ни характера у тренера...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7047

      ivanthebest 50 минут назад

      Бесхребетный. Это позор и катастрофа. Нужно называть вещи своими именами. И посмотри правде в глаза, ты не умеешь играть на выезде в европе. Из 12 матчей зина приняла за щёку в 9 случаях. Ещё 3 раза чудом сыграли в ничью. Всё. Из этих 12 матчей не было ни единого матча с топ-клубом. Ни единого.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1406

      playsh > ivanthebest 8 минут назад

      Бог шельму метит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +471

      Lilipyt 51 минуту назад

      На что можно было рассчитывать если игроки очередной матч еле передвигаются по полю и не охотно идут в перед. Это означает, что тренер не такой для них авторитет, коли они не стесняясь и спокойно доигрывают сезон. Была бы воля уже разъехались в отпуска...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3172

      woyser 59 минут назад

      Да, конечно! Дармоедов и клоунов по-убирай с команды и всё будет хоккей.

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