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  • Семак – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Это не катастрофа. Будем работать, чтобы стать сильнее»

Семак – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Это не катастрофа. Будем работать, чтобы стать сильнее»

11 декабря 2019, 01:59
124

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:3). Россияне вылетели из еврокубков.

«Результат нас не устраивает, но это точно не катастрофа, После долго отсутствия в Лиге чемпионов, мы понимали, как это будет тяжело, увы, не получилось выйти из группы. Надеемся и в следующем году сыграем в ЛЧ и сделаем это лучше.

Набрали семь очков, но даже этого не хватило. А что касается, слов о катастрофе то сейчас, чем громче слова, тем больше внимания привлекает. Есть расстройство от результата. Будем работать, чтобы стать сильнее», – сказал Семак.

  • «Бенфика» сыграет в плей-офф Лиги Европы.
  • Из группы вышли «Лион» и «Лейпциг».
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Бенфика Семак Сергей
Комментарии (124)
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ivanthebest
1576019570
Бесхребетный. Это позор и катастрофа. Нужно называть вещи своими именами. И посмотри правде в глаза, ты не умеешь играть на выезде в европе. Из 12 матчей зина приняла за щёку в 9 случаях. Ещё 3 раза чудом сыграли в ничью. Всё. Из этих 12 матчей не было ни единого матча с топ-клубом. Ни единого.
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evgevg13
1576035843
Будем работать, чтобы стать сильнее: это как? сражаться с сельскими клубами, подкупать судей, поднимать своё величие выбрасывая на ветер миллионы???
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1576036148
Расплата за купленное чемпионство.
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Kollljan
1576037254
Чтобы становиться сильнее, нужно играть с более сильными соперниками. А в нашем чемпе с кем играть? С отостоем типа Спартака, Динамо, Локомотив и т.д.?
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swot1205
1576044106
Молодцы, сами подарили Португалии 6 строчку. Спасибо Вам, бомжи за это. Дно пробито
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faten
1576048410
Да какая работа семак? Работать будет егоров со своими вилковыми, мешковыми, и т/п! А вы будете пожинать плоды ихней работы и цеплять на шею очередную медальку и трубить на весь мир какие вы великие!
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AHTUNGBOL
1576049510
Как сказал классик : Ваши ожидания - ваши проблемы..., сыграли как смогли..
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Garrincha58
1576051863
ужас! о чём он говорит? Миллер уберите этого физрука из Зенита
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_Marqella_
1576054285
Всё нормально...конечно,не катастрофа...)) ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!
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любитель1982
1576054742
как это не катастрофа??? когда ты можешь выйти в лигу чемпионов в плеф-офф, либо никуда...и это все зависит от самой команды, если бы она выиграла, а он говорит, что не катастрофа...тогда зачем он нужен как тренер???..так может любой тренер говорит после поражения...не катастрофа, будем работать дальше..но извините, это лига чемпионов, а не кубок города....а вообще это уровень зенита и его компашки во главе с зюпой, который никому не нужен кроме РПЛ...зачем сейчас снова выигрывать чемпионат России, чтобы в следующем году и также позорно и безвольно сыграть
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