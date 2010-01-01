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    Hellas Football: «Локомотив» заинтересовался вратарем сборной Греции Баркасом

    Голкипер АЕКа и сборной Греции Василиос Баркас привлек внимание «Локомотива».

    По информации Hellas Football, скаут москвичей будет просматривать вратаря на матче с «Астерасом». Сообщается, что «Локо» готов предложить за футболиста 5,6 миллиона евро.

    Также есть данные об интересе «Локомотива» к защитникам ПАОКа Димитриосу Яннулису и «Олимпиакоса» Константиносу Цимкасу.

    • Баркас сыграл за сборную Греции 10 матчей.
    • В этом сезоне 25-летний вратарь провел за АЕК 15 матчей, пропустил 15 голов.

    Источник: Hellas Football

    Hellas Football - блог о греческом футболе на английском языке. Аудитория в твиттере - 3,4 тысячи подписчиков.

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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7934

      parevg 1 час назад

      Вратарская школа России - лучшая в мире, и только в Локо этого не понимают...
      Сколько их уже было: Якупович, Пелицолли, Чех, может кого еще забыл, только Гиля прижился, но он здесь с юности, можно сказать - наш.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1026

      Romantic2010 > parevg 47 минут назад

      Босс......

      0
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      ...
      Рейтинг: +7934

      parevg > Romantic2010 14 минут назад

      А при чем Босс?? Я вратарей-легионеров вспоминал.

      0
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      Рейтинг: +39

      Alex 85 1 час назад

      Медведеву лучше бы шанс дали,запороли карьеру парню.

      0
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      Рейтинг: +418

      O-Z > Alex 85 13 минут назад

      Давали шанс ему и не один.. Медведев хорошо сидит получает зарплату, сам же губит карьеру за деньги. лучше бы сам проявил инциативу и ушёл в другой клуб.

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