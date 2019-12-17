Hellas Football: «Локомотив» заинтересовался вратарем сборной Греции Баркасом

Голкипер АЕКа и сборной Греции Василиос Баркас привлек внимание «Локомотива».
По информации Hellas Football, скаут москвичей будет просматривать вратаря на матче с «Астерасом». Сообщается, что «Локо» готов предложить за футболиста 5,6 миллиона евро.
Также есть данные об интересе «Локомотива» к защитникам ПАОКа Димитриосу Яннулису и «Олимпиакоса» Константиносу Цимкасу.
- Баркас сыграл за сборную Греции 10 матчей.
- В этом сезоне 25-летний вратарь провел за АЕК 15 матчей, пропустил 15 голов.
Источник: Hellas Football
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