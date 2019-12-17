Hellas Football: «Локомотив» заинтересовался вратарем сборной Греции Баркасом

Голкипер АЕКа и сборной Греции Василиос Баркас привлек внимание «Локомотива».

По информации Hellas Football, скаут москвичей будет просматривать вратаря на матче с «Астерасом». Сообщается, что «Локо» готов предложить за футболиста 5,6 миллиона евро.

Также есть данные об интересе «Локомотива» к защитникам ПАОКа Димитриосу Яннулису и «Олимпиакоса» Константиносу Цимкасу.