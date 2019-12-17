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  • Hellas Football: «Локомотив» заинтересовался вратарем сборной Греции Баркасом

Hellas Football: «Локомотив» заинтересовался вратарем сборной Греции Баркасом

17 декабря 2019, 18:13
7

Голкипер АЕКа и сборной Греции Василиос Баркас привлек внимание «Локомотива».

По информации Hellas Football, скаут москвичей будет просматривать вратаря на матче с «Астерасом». Сообщается, что «Локо» готов предложить за футболиста 5,6 миллиона евро.

Также есть данные об интересе «Локомотива» к защитникам ПАОКа Димитриосу Яннулису и «Олимпиакоса» Константиносу Цимкасу.

  • Баркас сыграл за сборную Греции 10 матчей.
  • В этом сезоне 25-летний вратарь провел за АЕК 15 матчей, пропустил 15 голов.

Источник: Hellas Football

Hellas Football - блог о греческом футболе на английском языке. Аудитория в твиттере - 3,4 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Локомотив АЕК Греция Баркас Василиос Яннулис Димитриос
Комментарии (7)
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Alex 85
1576597359
Медведеву лучше бы шанс дали,запороли карьеру парню.
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anri1703
1576603278
лучше бы они нападающими интересовались при желании можно Ибрагимовичу хороший контракт на сезон предложить чем опять по 5 мультов выкидывать
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absent32
1576606838
что то Локо на греков потянуло
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Каратель помойников
1576611892
Хотят на тренировки на "баркасе" ездить)))
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