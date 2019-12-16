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  • Клопп: «Вряд ли мистер Симеоне бегает по комнате и радуется, что ему попался «Ливерпуль»

Клопп: «Вряд ли мистер Симеоне бегает по комнате и радуется, что ему попался «Ливерпуль»

16 декабря 2019, 17:37
11

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команде Клоппа предстоит сыграть с «Атлетико».

«Интересная жеребьевка. На самом деле я думал, что нам попадется одна из мадридских команд, – так и случилось. У нас только наилучшие воспоминания об этом городе, но в этот раз нам придется играть там с «Атлетико», и это их домашний стадион.

Будет нелегко, но если посмотреть на итоги жеребьевки, то можно увидеть, что уже на этой стадии сойдутся четыре или пять пар, достойных финала. Так что все здорово. Трудные матчи, как и должно быть, но, как я обычно говорю, вряд ли мистер Симеоне бегает по комнате и радуется, что ему попался «Ливерпуль».

Что касается нашего предыдущего матча на «Ванда Метрополитано», кажется, тогда нам досталась домашняя раздевалка. Возможно, мы могли бы попросить их отдать нам ее снова! Это было действительно здорово. Там было полно символики «Ливерпуля», хотя, думаю, они уже избавились от нее. Это замечательно, что я могу сказать?

На этом стадионе прошел один из лучших вечеров в моей жизни, но в этот раз нам предстоит поехать туда, чтобы максимально выложиться. А затем «Атлетико» приедет на «Энфилд» – тоже прекрасное место», – приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

  • «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов. Команда завоевала трофей на домашнем стадионе «Атлетико».
  • Последний раз «Ливерпуль» и «Атлетико» встречались в полуфинале Лиги Европы в 2010 году. Мадридцы обыграли мерсисайдцев по сумме двух матчей (1:0, 1:2).

⚡ Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Атлетико»

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»
Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико Клопп Юрген Симеоне Диего
Комментарии (11)
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PNZ1985
1576507988
рановато пистришь , юргениус, матрасники ужалить могут четко!
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SaveAS
1576509442
Симеоне бегает и радуется, что ему Рональду не попался)
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Dizayner
1576511201
опять яйки свои демонстрировать будет мистер симеоне
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TOL47
1576512426
А Клопп бегает?
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erma
1576513705
Жалко, что перед матчами нет рукопашных схваток тренеров. Вот было бы здорово посмотреть на драку двух холериков. И тогда неизвестно кто бы куда побежал.
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Серж 69
1576513763
Да никто тут не радовался,думаю.Тот же Атлетико далеко не подарок,причём для любого клуба,и для Ливера в том числе.Тот же Клопп предпочёл бы Лион,например,но такой вот жребий выпал,придётся поднапрячься,иначе никак.
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dago41
1576514675
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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Jurabay
1576518048
Плохо что клоп недооценивает Атлетико. Я точно уверен что Атлетико пройдет дальше
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Yev
1576526972
Сам ты, хер (или гер) Клопп мистер, а Симеоне - сеньор.
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bolel58
1576529193
Огонь матч будет, однозначно!
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