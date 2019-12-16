Клопп: «Вряд ли мистер Симеоне бегает по комнате и радуется, что ему попался «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команде Клоппа предстоит сыграть с «Атлетико».

«Интересная жеребьевка. На самом деле я думал, что нам попадется одна из мадридских команд, – так и случилось. У нас только наилучшие воспоминания об этом городе, но в этот раз нам придется играть там с «Атлетико», и это их домашний стадион.

Будет нелегко, но если посмотреть на итоги жеребьевки, то можно увидеть, что уже на этой стадии сойдутся четыре или пять пар, достойных финала. Так что все здорово. Трудные матчи, как и должно быть, но, как я обычно говорю, вряд ли мистер Симеоне бегает по комнате и радуется, что ему попался «Ливерпуль».

Что касается нашего предыдущего матча на «Ванда Метрополитано», кажется, тогда нам досталась домашняя раздевалка. Возможно, мы могли бы попросить их отдать нам ее снова! Это было действительно здорово. Там было полно символики «Ливерпуля», хотя, думаю, они уже избавились от нее. Это замечательно, что я могу сказать?

На этом стадионе прошел один из лучших вечеров в моей жизни, но в этот раз нам предстоит поехать туда, чтобы максимально выложиться. А затем «Атлетико» приедет на «Энфилд» – тоже прекрасное место», – приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов. Команда завоевала трофей на домашнем стадионе «Атлетико».

Последний раз «Ливерпуль» и «Атлетико» встречались в полуфинале Лиги Европы в 2010 году. Мадридцы обыграли мерсисайдцев по сумме двух матчей (1:0, 1:2).

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