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    Семак поиграл в футбол с детьми в Африке

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вместе со своей супругой Анной в данное время находится в Африке.

    Российский специалист посетил Гвинею-Бисау, где сыграл в футбол с детьми.

    Ранее Жена Семака сообщила, что они полетят в Африку для съемок фильма о детях-альбиносах.

    • «Зенит» под руководством Семака уверенно лидирует в РПЛ
    • В Лиге чемпионов петербуржцы заняли последнее место в группе и вылетели из турнира.

    Жена Семака: «Планирую усыновить еще одного ребенка, он точно будет темнокожим»

    Источник: Инстаграм Анны Семак

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии10
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      Рейтинг: +720

      88serega88 2 минуты назад

      оооо, пополнение нас ждет в команде!!!

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      Рейтинг: +1224

      Lenin26 8 минут назад

      Как по мне шуточки тут не уместны.Респект Богданычу,с пополнением его!

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      Рейтинг: +319

      Hektor 84 13 минут назад

      Поехали на усыновление

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      Рейтинг: +1951

      Борат 19 минут назад

      Ждём оттуда пару зимних трансферов))))
      Во будет умора!!!!

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      Рейтинг: +928

      Серж 69 32 минуты назад

      Жена Семака за негритёнком поехала,собиралась же обзавестись ещё одним ребёнком,на этот раз темнокожим,да и мужа с собой взяла,чтобы о ЛЧ поскорее забыл,переживает ведь,поди,бедный.
      Семаку не позавидуешь,в футболе очень средне,у нас хорошо,в европе отвратительно,у жены то ли с головой не в порядке,то ли от скуки и тщеславия на всякую несообразность готова,только и жди,что она ещё может выкинуть..Эх,усыновили бы Мбаппе,как бы здорово было)))

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      Рейтинг: +1260

      PNZ1985 51 минуту назад

      на радость всем болельщикам виража!

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      Рейтинг: +1366

      Decorhome 1 час назад

      Не могу забыть ЛЧ. Семак видимо уже забыл

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      Рейтинг: +1224

      Lenin26 > Decorhome 5 минут назад

      А с чего ты взял что он забыл?!?!Что ж ему по твоему мнению в доме закрыться и некода не выходить и не ездить?!

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      Рейтинг: +116

      Bukmop 1 час назад

      ...глядишь в команде появятся новые ...игроки...

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      Рейтинг: +5076

      Т34 > Bukmop 30 минут назад

      Не зря же туда полетел Семак. Черных в зенит нельзя, вот он и ищет альбиносов.

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