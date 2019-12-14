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Семак поиграл в футбол с детьми в Африке

14 декабря 2019, 17:12
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вместе со своей супругой Анной в данное время находится в Африке.

Российский специалист посетил Гвинею-Бисау, где сыграл в футбол с детьми.

Ранее Жена Семака сообщила, что они полетят в Африку для съемок фильма о детях-альбиносах.

  • «Зенит» под руководством Семака уверенно лидирует в РПЛ
  • В Лиге чемпионов петербуржцы заняли последнее место в группе и вылетели из турнира.

Жена Семака: «Планирую усыновить еще одного ребенка, он точно будет темнокожим»

Источник: Инстаграм Анны Семак
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (18)
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Bukmop
1576333268
...глядишь в команде появятся новые ...игроки...
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PNZ1985
1576334418
на радость всем болельщикам виража!
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Серж 69
1576335543
Жена Семака за негритёнком поехала,собиралась же обзавестись ещё одним ребёнком,на этот раз темнокожим,да и мужа с собой взяла,чтобы о ЛЧ поскорее забыл,переживает ведь,поди,бедный. Семаку не позавидуешь,в футболе очень средне,у нас хорошо,в европе отвратительно,у жены то ли с головой не в порядке,то ли от скуки и тщеславия на всякую несообразность готова,только и жди,что она ещё может выкинуть..Эх,усыновили бы Мбаппе,как бы здорово было)))
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Hektor 84
1576336713
Поехали на усыновление
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Lenin26
1576337024
Как по мне шуточки тут не уместны.Респект Богданычу,с пополнением его!
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фанат джигурды
1576343269
11 с собой заберёт в С-Пб Приобщайтесь негры к газовой трубе
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Yev
1576343346
Изучать негров-альбиносов это сильно. Может в следующий раз, например акул-вегетарианцев. Смотрю я на мир и мне кажется что что-то наверное со мной или мир сходит с ума. Короче других проблем, в частности у россиян, нет. Богданычу конечно респект, а вот к его жене вопросы.
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ArReal
1576344734
у Семака жены крышу рвет -а он ей потакает в этом
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NEONFOL
1576352160
папа и 10 негритят
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mutabor0992
1576357317
Вот так якшаемся со всякими...А потом новые болезни...Он что,со своим лавандосом поприличнее друганов не смог найти???
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