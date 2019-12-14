Семак поиграл в футбол с детьми в Африке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вместе со своей супругой Анной в данное время находится в Африке.

Российский специалист посетил Гвинею-Бисау, где сыграл в футбол с детьми.

Ранее Жена Семака сообщила, что они полетят в Африку для съемок фильма о детях-альбиносах.

«Зенит» под руководством Семака уверенно лидирует в РПЛ

В Лиге чемпионов петербуржцы заняли последнее место в группе и вылетели из турнира.

Жена Семака: «Планирую усыновить еще одного ребенка, он точно будет темнокожим»