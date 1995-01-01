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    Жена Семака: «Планирую усыновить еще одного ребенка, он точно будет темнокожим»

    Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала о желании усыновить темнокожего ребенка.

    «Сейчас я связываю свое будущее с документальным кино на остросоциальные темы. В какой-то момент я поняла, что в моем случае непростительно тратить время на развлечения: если могу принести кому-то пользу, то просто обязана это делать.

    Меня волнуют темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира, воровства детей, социального неравенства, расизма и многое другое. Я хочу показать зрителю, насколько мы застряли в своих матрицах, привыкли мыслить шаблонами, зависеть от мнения других людей, от давления общества, призываю расширять свои границы и выходить за рамки, при этом ориентируясь только на добро. Для съемок пилотного сюжета в середине октября мы с экспедицией отправляемся в Гималаи.

    Есть у этого восхождения и еще одна цель: оно задумано для того, чтобы стать ближе с нашим сыном-подростком, который вошел в период бунта. Несмотря на подвижный ум, способности и таланты, он стал очень ориентирован на внешнее: одежду, статусность, поэтому я решила пойти с ним навстречу реальности.

    Наше путешествие по треку вокруг Аннапурны, где нам предстоит преодолеть все четыре времени года, ночевки в гестхаусах и умывания ледяной водой будет фиксировать съемочная группа.

    Я задумала формат реалити-шоу, дневника, где совершенно разные люди сталкиваются друг с другом в непривычных обстоятельствах и начинают совместный путь. Горы, как лакмусовая бумажка, проявляют все, что есть в человеке: как хорошее, так и самое плохое.

    У меня есть еще одно намерение, связанное с этим проектом: путешествуя по миру, я планирую усыновить еще одного ребенка – знаю одно, что он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных. Для меня все люди – братья», – сказала Анна Семак.

    • Семак во второй раз женился на Анне, свадьба прошла в итальянском Комо.
    • В июне Семак сделал предложение Анне. Женщина признавалась, что пара, которая воспитывает восьмерых детей, была в разводе, но не афишировала это.

    Источник: «Собака.ru»

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1370

      VGreen 6 минут назад

      " знаю одно, что он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных"

      а почему же точно будет чернокожим тогда? ты же не делишь мир на цветных.

      Вот этим "антирасисты" сами и устраивают расизм

      0
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      Рейтинг: +5920

      mihail200606 9 минут назад

      Я может ошибаюсь, но похоже на бред какой то курицы, при деньгах, в головенку которой пришла единственная за много лет мысль - а давай ка я что то хорошее сделаю.. Но это на самом деле не хорошее, а просто сформировавшийся бред из отрывков прочитанного в интернете и страниц в соц сетях у таких же куриц..

      0
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      Рейтинг: -56

      Аденн 12 минут назад

      а жена у сёмака шалунья. бу-га-га

      0
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      Рейтинг: +1638

      _Kesh_Suntar_ 17 минут назад

      При чем тут футбол? Или тут пиар акция, тут любим темнокожим Газ-пром! Мечты *******!

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      Рейтинг: +1135

      Boeung777 20 минут назад

      При всем уважении... Людям чужды проблемы простых людей.

      0
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      Рейтинг: +8685

      DeStar 21 минуту назад

      меня вот одно в этой теме волнует больше всего. Почему всех прет от всяких благотворительных акции именно с другими странами связанных?) этот как с сгоревшим норт дамом и лесом) как прощение Россией долгов в сотни лямов всяких дальним странам и прочее прочее прочее)

      0
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      Рейтинг: +8685

      DeStar 23 минуты назад

      Когда есть бабки, не стандартные желания, благородство и ты не очень умна.

      2
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      Рейтинг: +758

      GSmall 36 минут назад

      Мир не делится на цветных,а сама говорит что чернокожего усыновит.*****

      3
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      Рейтинг: +1370

      VGreen > GSmall 6 минут назад

      во во!!!

      0
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      Рейтинг: +1942

      ухоженный крокодил 39 минут назад

      И пусть болеет СПИДом, это сейчас можно, вот так.

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      Рейтинг: +562

      SaveAS 1 час назад

      Это хорошее дело, но не нужно равняться на Европу где это в порядке вещей, в России только одни проблемы будут начиная со школы, только психика ребенка будет ломаться.

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