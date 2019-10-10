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  • Жена Семака: «Планирую усыновить еще одного ребенка, он точно будет темнокожим»

Жена Семака: «Планирую усыновить еще одного ребенка, он точно будет темнокожим»

10 октября 2019, 14:29
46

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала о желании усыновить темнокожего ребенка.

«Сейчас я связываю свое будущее с документальным кино на остросоциальные темы. В какой-то момент я поняла, что в моем случае непростительно тратить время на развлечения: если могу принести кому-то пользу, то просто обязана это делать.

Меня волнуют темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира, воровства детей, социального неравенства, расизма и многое другое. Я хочу показать зрителю, насколько мы застряли в своих матрицах, привыкли мыслить шаблонами, зависеть от мнения других людей, от давления общества, призываю расширять свои границы и выходить за рамки, при этом ориентируясь только на добро. Для съемок пилотного сюжета в середине октября мы с экспедицией отправляемся в Гималаи.

Есть у этого восхождения и еще одна цель: оно задумано для того, чтобы стать ближе с нашим сыном-подростком, который вошел в период бунта. Несмотря на подвижный ум, способности и таланты, он стал очень ориентирован на внешнее: одежду, статусность, поэтому я решила пойти с ним навстречу реальности.

Наше путешествие по треку вокруг Аннапурны, где нам предстоит преодолеть все четыре времени года, ночевки в гестхаусах и умывания ледяной водой будет фиксировать съемочная группа.

Я задумала формат реалити-шоу, дневника, где совершенно разные люди сталкиваются друг с другом в непривычных обстоятельствах и начинают совместный путь. Горы, как лакмусовая бумажка, проявляют все, что есть в человеке: как хорошее, так и самое плохое.

У меня есть еще одно намерение, связанное с этим проектом: путешествуя по миру, я планирую усыновить еще одного ребенка – знаю одно, что он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных. Для меня все люди – братья», – сказала Анна Семак.

  • Семак во второй раз женился на Анне, свадьба прошла в итальянском Комо.
  • В июне Семак сделал предложение Анне. Женщина признавалась, что пара, которая воспитывает восьмерых детей, была в разводе, но не афишировала это.

Источник: «Собака.ru»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (46)
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111Hunter111
1570707159
А что в России в приютах дети закончились?
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Джой
1570707178
Малкома чтоли? Это Серега настоял?
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dolf666
1570707181
К доктору лучше сходи
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paracetamol
1570707300
Балдеет баба на семаковские деньги.
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GSmall
1570710469
Мир не делится на цветных,а сама говорит что чернокожего усыновит.*****
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mihail200606
1570712096
Я может ошибаюсь, но похоже на бред какой то курицы, при деньгах, в головенку которой пришла единственная за много лет мысль - а давай ка я что то хорошее сделаю.. Но это на самом деле не хорошее, а просто сформировавшийся бред из отрывков прочитанного в интернете и страниц в соц сетях у таких же куриц..
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3a zenit
1570714576
берите сразу двух беляша и негра и чтоб оба были голубыми...будь в тренде!Бесит капитально это дерьмо!(не про детей,а про толерантность навязанную обществу)Своих россиян лучше усынови дура пока бабла море!!!
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anjaneri
1570718392
А что, в России сирот не осталось??? Забавляется баба
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a_who
1570719528
Экзотическая игрушка для дурной бабы ! возьми наших двух- зачтется.
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jet andy
1570720199
Долбанутая она, походу. Раньше уважал их семью, а теперь...
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