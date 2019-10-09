«О, счастливый день…» Семак опубликовал фото со своей свадьбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выложил в инстаграме фото со своей свадьбы.

«О, счастливый день…» – подписал тренер фото, на котором запечатлены он, его супруга и восемь их детей.

Во вторник стало известно, что 43-летний Семак возьмет в жены свою бывшую супругу Анну в итальянском городе Комо.

в итальянском городе Комо. В июне Семак сделал предложение Анне. Женщина признавалась, что пара была в разводе, но не афишировала это.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста петербургский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19.