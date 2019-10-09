Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    «О, счастливый день…» Семак опубликовал фото со своей свадьбы

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выложил в инстаграме фото со своей свадьбы.

    «О, счастливый день…» – подписал тренер фото, на котором запечатлены он, его супруга и восемь их детей.

    • Во вторник стало известно, что 43-летний Семак возьмет в жены свою бывшую супругу Анну в итальянском городе Комо.
    • В июне Семак сделал предложение Анне. Женщина признавалась, что пара была в разводе, но не афишировала это.
    • Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста петербургский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19.

    text

    Публикация от text (@sergey_bogdanovich_semak)

    Источник: инстаграм Сергея Семака

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:39
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +923

      Киркинитидец 13 минут назад

      А Дзюбу чо не усыновил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6888

      silver29 36 минут назад

      Вчера еще писали что у него семь детей, откуда на фотке восьмой прилепился ? Семака случайно не разводят на алименты ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20892

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Берите пример с Богданыча !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6888

      silver29 > gol_kak_sokol 34 минуты назад

      Он любит не детей, а сам процесс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5253

      Агасфер 1 час назад

      Комедия на оз.Комо,о которой надо оповестить весь мир.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34453

      MaxRnD 1 час назад

      Ох, Богданыч, Богданыч, нельзя теперь тебе из Зенита уходить ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3605

      paracetamol 1 час назад

      Ничего наклепал - 8 штук. Рекордсмен, наверно, среди всех тренеров Европы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34453

      MaxRnD > paracetamol 1 час назад

      Вроде как часть не евойные

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +310

      Rabinovi_ch > MaxRnD 33 минуты назад

      Из бывших клубов уводил))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +939

      Argon > paracetamol 32 минуты назад

      Правильно не "наклепал", а "понабрал"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1635

      Борат 1 час назад

      Счастья Семаку и его ораве детей!
      красава!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73941
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru