Семак женится на своей бывшей супруге

покувыркался! и в люлю...
Во вторник состоится свадьба главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
43-летний Семак возьмет в жены свою бывшую супругу Анну. Церемония бракосочетания пройдет в итальянском городе Комо.
Визажист Сердар Камбаров выложил в инстаграме фото молодоженов.
- В июне Семак сделал предложение своей бывшей супруге Анне. Женщина признавалась, что пара, которая воспитывает семерых детей, была в разводе, но не афишировала это.
- Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста петербургский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19.