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    Семак женится на своей бывшей супруге

    Во вторник состоится свадьба главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    43-летний Семак возьмет в жены свою бывшую супругу Анну. Церемония бракосочетания пройдет в итальянском городе Комо.

    Визажист Сердар Камбаров выложил в инстаграме фото молодоженов.

    • В июне Семак сделал предложение своей бывшей супруге Анне. Женщина признавалась, что пара, которая воспитывает семерых детей, была в разводе, но не афишировала это.
    • Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста петербургский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19.

    Источник: инстаграм Сердара Камбарова

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии21
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      Рейтинг: +922

      Киркинитидец 23 минуты назад

      покувыркался! и в люлю...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Из Твери Леха 35 минут назад

      Семак веган? Худой капец..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      Добрый Бобер > Из Твери Леха 3 минуты назад

      Семеро детей. Ему некогда есть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55

      Babon01 46 минут назад

      Аха ха ПИДЖАК ((()))!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +697

      Grag 1 час назад

      Семеро детей? Ого. Мужик)))

      0
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      Рейтинг: +1234

      AZ 1 час назад

      7 детей? Инкубатор прям...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3682

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      та норм ,вы чё,люди??! пусть славяне тоже имеют по семь детей и здоровые семьи!

      2
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      Рейтинг: +6882

      silver29 1 час назад

      Нормальная тема, много бывших есть из кого выбирать и к кому возвращаться. Кстати не знал что у Семака семеро по лавкам, а на вид хлюпик.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      Юрэс 1 час назад

      Наверняка БАБЛО в Зените поднял

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -664

      DonBaton > Юрэс 1 час назад

      Ну хоть не телячий геморрой получил и раздолбанность очка после ЛЕ

      3
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      Рейтинг: +34443

      MaxRnD 1 час назад

      Богданыч оказывается прилюбливает в свободное от работы время ходить по граблям и заниматься мазохизмом ?
      А когда ЗП будет отличаться от зенитовской, то опять развод ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8176

      cska-62 1 час назад

      Регулярно наступать на грабли - наш национальный виде спорта! Отнюдь не футбол, Сергей Богданович...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34443

      MaxRnD > cska-62 1 час назад

      Мысли сошлись. Писал свой коммент, ещё не видя вашего ..

      2
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