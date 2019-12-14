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  • Флик: «Бавария» хочет завершить первый круг Бундеслиги тремя победами»

Флик: «Бавария» хочет завершить первый круг Бундеслиги тремя победами»

14 декабря 2019, 07:52
4

Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс Флик поделился ожиданиями от концовки первой части чемпионата.

«Мы хотим завершить первый круг с тремя победами. Это непросто, но именно такую цель мы поставили перед собой. Мы подойдем к игре с «Вердером» с соответствующим настроем.

Важно, чтобы мы подошли к делу дисциплинированно и с полной концетрацией. Нам предстоит встреча с командой, которая умеет играть по разным системам, которая хочет играть в футбол. Это мне очень нравится, но мы должны будем быть начеку», – сказал Флик.

  • «Бавария» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 24 очка.
  • Матч «Бавария» – «Вердер» состоится 14 декабря в 17:30 по московскому времени.

Источник: официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Флик Ханс-Дитер
Комментарии (4)
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Nerlinger
1576301210
А хо хо не хо хо ???
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BlackMurder
1576304727
Оставьте тренера
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zatonn
1576305146
Это так и будет, не сомневаюсь. В сложившейся ситуации потеря очков угроза для чемпионства
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teodogat
1576337792
Тяжело будет с такими бревнами в защите, да и Левандовски с Гнабри лихорадит постоянно...
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