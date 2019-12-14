Флик: «Бавария» хочет завершить первый круг Бундеслиги тремя победами»

Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс Флик поделился ожиданиями от концовки первой части чемпионата.
«Мы хотим завершить первый круг с тремя победами. Это непросто, но именно такую цель мы поставили перед собой. Мы подойдем к игре с «Вердером» с соответствующим настроем.
Важно, чтобы мы подошли к делу дисциплинированно и с полной концетрацией. Нам предстоит встреча с командой, которая умеет играть по разным системам, которая хочет играть в футбол. Это мне очень нравится, но мы должны будем быть начеку», – сказал Флик.
- «Бавария» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 24 очка.
- Матч «Бавария» – «Вердер» состоится 14 декабря в 17:30 по московскому времени.
Источник: официальный сайт «Баварии»