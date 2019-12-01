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    Флик: «Бавария» хочет завершить первый круг Бундеслиги тремя победами»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс Флик поделился ожиданиями от концовки первой части чемпионата.

    «Мы хотим завершить первый круг с тремя победами. Это непросто, но именно такую цель мы поставили перед собой. Мы подойдем к игре с «Вердером» с соответствующим настроем.

    Важно, чтобы мы подошли к делу дисциплинированно и с полной концетрацией. Нам предстоит встреча с командой, которая умеет играть по разным системам, которая хочет играть в футбол. Это мне очень нравится, но мы должны будем быть начеку», – сказал Флик.

    • «Бавария» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 24 очка.
    • Матч «Бавария» – «Вердер» состоится 14 декабря в 17:30 по московскому времени.

    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2601

      zatonn 33 минуты назад

      Это так и будет, не сомневаюсь. В сложившейся ситуации потеря очков угроза для чемпионства

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2199

      BlackMurder 40 минут назад

      Оставьте тренера

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      Nerlinger 1 час назад

      А хо хо не хо хо ???

      0
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