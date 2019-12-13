Бывший капитан «Оренбурга» Андреев: «Слуцкий полгода платил мне зарплату из своего кармана»

Бывший капитан «Оренбурга», спортивный директор клуба Дмитрий Андреев рассказал о выступлении в молодежке «Уралана» под руководством Леонида Слуцкого.

– Вы говорили: «Со Слуцким у меня поменялось представление о футболе». В чем?

– Да во всем. Не знаю, откуда у него столько энергии, это какая-то внутренняя сила. Организация во всем – если про поле, то каждый четко знал свою роль. У Слуцкого я играл центрального защитника, опорника и крайнего защитника.

Когда люди об этом узнают, спрашивают: «Да как, ты – и крайнего защитника?» Просто мне нужно было не носиться по всему флангу, а строго выполнять свои функции. В молодежном чемпионате-2003 мы заняли второе место, проиграли только «Динамо» Силкина.

При этом первый круг я пропустил. После зимних сборов Слуцкий оставил меня в команде, но у меня не было агента, поэтому всеми вопросами занимался человек из клуба. Он сказал: «У тебя будет зарплата 500, а я тебе сделаю 1000». Мне было все равно, главное – играть.

С президентом что-то не сложилось, поэтому меня не заявили. Очень хорошо помню этот момент, когда Слуцкий подошел за день до первого тура: «Дим, извини, ты не играешь». Это был финиш: вернулся в футбол спустя полгода, прошел сборы с профессиональной командой – и не могу играть.

На месяц я выпал – опять ничего не хотел. Спасибо Слуцкому, он позвал обратно и пообещал заявить на второй круг. Почти полгода Слуцкий мне платил 12 тысяч рублей из своего кармана – я же был без контракта и просто тренировался.

После сезона Слуцкий собрал команду на банкет. Пел, танцевал, каждому посвятил стих. Захочешь – не сделаешь такое, это дар. Прямо на банкете Слуцкому позвонили. Смотрим – покраснел, вспотел, просит кофе. «Викторыч, что случилось?» Оказалось, ему позвонил Илюмжинов и срочно вызвал к себе. Вернулся через час: «Меня назначают тренером основы».

Мне он честно сказал: «Ты едешь на сборы, а мы ищем тебе команду». На сборах играли с «Тереком» Ваита Талгаева – после матча Слуцкий сказал, что я понравился Талгаеву, и он хочет меня забрать. У меня эйфория – думаю, что сейчас перейду в «Терек». Но всеми переходами в «Уралане» занимался определенный человек. Через несколько дней позвонил Слуцкий: «Дим, что-то там не получилось». Так я уехал в «Ладу», – сказал Андреев.