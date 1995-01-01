Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Бывший капитан «Оренбурга» Андреев: «Слуцкий полгода платил мне зарплату из своего кармана»

    Бывший капитан «Оренбурга», спортивный директор клуба Дмитрий Андреев рассказал о выступлении в молодежке «Уралана» под руководством Леонида Слуцкого.

    – Вы говорили: «Со Слуцким у меня поменялось представление о футболе». В чем?

    – Да во всем. Не знаю, откуда у него столько энергии, это какая-то внутренняя сила. Организация во всем – если про поле, то каждый четко знал свою роль. У Слуцкого я играл центрального защитника, опорника и крайнего защитника.

    Когда люди об этом узнают, спрашивают: «Да как, ты – и крайнего защитника?» Просто мне нужно было не носиться по всему флангу, а строго выполнять свои функции. В молодежном чемпионате-2003 мы заняли второе место, проиграли только «Динамо» Силкина.

    При этом первый круг я пропустил. После зимних сборов Слуцкий оставил меня в команде, но у меня не было агента, поэтому всеми вопросами занимался человек из клуба. Он сказал: «У тебя будет зарплата 500, а я тебе сделаю 1000». Мне было все равно, главное – играть.

    С президентом что-то не сложилось, поэтому меня не заявили. Очень хорошо помню этот момент, когда Слуцкий подошел за день до первого тура: «Дим, извини, ты не играешь». Это был финиш: вернулся в футбол спустя полгода, прошел сборы с профессиональной командой – и не могу играть.

    На месяц я выпал – опять ничего не хотел. Спасибо Слуцкому, он позвал обратно и пообещал заявить на второй круг. Почти полгода Слуцкий мне платил 12 тысяч рублей из своего кармана – я же был без контракта и просто тренировался.

    После сезона Слуцкий собрал команду на банкет. Пел, танцевал, каждому посвятил стих. Захочешь – не сделаешь такое, это дар. Прямо на банкете Слуцкому позвонили. Смотрим – покраснел, вспотел, просит кофе. «Викторыч, что случилось?» Оказалось, ему позвонил Илюмжинов и срочно вызвал к себе. Вернулся через час: «Меня назначают тренером основы».

    Мне он честно сказал: «Ты едешь на сборы, а мы ищем тебе команду». На сборах играли с «Тереком» Ваита Талгаева – после матча Слуцкий сказал, что я понравился Талгаеву, и он хочет меня забрать. У меня эйфория – думаю, что сейчас перейду в «Терек». Но всеми переходами в «Уралане» занимался определенный человек. Через несколько дней позвонил Слуцкий: «Дим, что-то там не получилось». Так я уехал в «Ладу», – сказал Андреев.

    • Слуцкий тренировал молодежную команду «Уралана» в 2002-2003 годах.
    • Защитник Андреев играл в «Уралане» с 2000-го по 2004 год, за основной состав команды провел восемь матчей.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1452

      starche 18 минут назад

      Видимо карман размером с рюкзак.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74792
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru