Симеоне: «Лучшее в матче с «Локомотивом» – количество созданных нами моментов»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

Мадридцы выиграли со счетом 2:0.

Со второго места в группе столичная команда вышла в плей-офф турнира.

«Нам было важно попасть в плей-офф Лиги чемпионов, мы очень много работали для достижения этой цели. Прошлые результаты оказывали на нас давление. Вся команда сработала хорошо. Казалось бы, незабитый пенальти зародил сомнения. Но они рассеялись, все сыграли на одной волне.

Когда вы выигрываете, всe выглядит гораздо лучше и мотивирует на будущие матчи. Лучшее в этом матче – количество созданных нами моментов. Когда у игроков появятся зрелость и спокойствие и мы не будем эгоистичны, это придаст нам больше сил», – сказал Симеоне.