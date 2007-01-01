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    Симеоне: «Лучшее в матче с «Локомотивом» – количество созданных нами моментов»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

    • Мадридцы выиграли со счетом 2:0.
    • Со второго места в группе столичная команда вышла в плей-офф турнира.

    «Нам было важно попасть в плей-офф Лиги чемпионов, мы очень много работали для достижения этой цели. Прошлые результаты оказывали на нас давление. Вся команда сработала хорошо. Казалось бы, незабитый пенальти зародил сомнения. Но они рассеялись, все сыграли на одной волне.

    Когда вы выигрываете, всe выглядит гораздо лучше и мотивирует на будущие матчи. Лучшее в этом матче – количество созданных нами моментов. Когда у игроков появятся зрелость и спокойствие и мы не будем эгоистичны, это придаст нам больше сил», – сказал Симеоне.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1342

      Decorhome 32 минуты назад

      Удачи Атлетико

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1229

      Genz 39 минут назад

      Русские еле ноги ворочали, нигде не успевали . Испанцы носились без устали, как заводные. Явно , они были наколоты определенными лекарствами, которые в 100 раз повышают работоспособность. Такие есть, не входящие в перечень запрещенных. Например, гомеопатические на китайских травах. Этим пользуется вся Европа, кроме русских. Вот и разница в классе, всё просто

      -1
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      ...
      Рейтинг: +287

      Hektor 84 > Genz 24 минуты назад

      Просто наши ленивые и в мечтах о отпуске

      1
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