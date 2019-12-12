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  • Неймар, Жезус, Фелиш и Милик – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Неймар, Жезус, Фелиш и Милик – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

12 декабря 2019, 06:20
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УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока по итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В число претендентов вошли четыре форварда: Неймар («ПСЖ»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Жоау Фелиш («Атлетико») и Аркадиуш Милик («Наполи»).

  • Неймар в матче с «Галатасараем» отличился голом сам и дважды ассистировал партнерам.
  • Жезус оформил хет-трик в игре с загребским «Динамо».
  • Фелиш реализовал пенальти во встрече с «Локомотивом».
  • Милик забил три мяча в ворота «Генка».

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов ПСЖ Манчестер Сити Атлетико Наполи Неймар Милик Аркадиуш Жезус Габриэль Феликс Жоау
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