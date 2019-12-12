Неймар, Жезус, Фелиш и Милик – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока по итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В число претендентов вошли четыре форварда: Неймар («ПСЖ»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Жоау Фелиш («Атлетико») и Аркадиуш Милик («Наполи»).
- Неймар в матче с «Галатасараем» отличился голом сам и дважды ассистировал партнерам.
- Жезус оформил хет-трик в игре с загребским «Динамо».
- Фелиш реализовал пенальти во встрече с «Локомотивом».
- Милик забил три мяча в ворота «Генка».
Источник: Официальный сайт УЕФА