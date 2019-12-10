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    Sky Sport Italia: Покеттино стал главной целью «Арсенала»

    «Арсенал» хочет назначить главным тренером Маурисио Покеттино, возглавлявшего «Тоттенхэм».

    По информации Sky Sport Italia, руководство «Арсенала» рассматривает Покеттино в качестве главного кандидата. В среду стороны проведут переговоры.

    Лондонцы также обсудят кандидатуру бывшего тренера «Наполи» Карло Анчелотти после его встречи с представителями «Эвертона».

    • «Арсенал» отправил в отставку Унаи Эмери 29 ноября.
    • Покеттино покинул «Тоттенхэм» 19 ноября.

    Sky Sports: «Эвертон» начнет переговоры с Анчелотти. В тренере также заинтересован «Арсенал»


    Источник: Sky Sport Italia

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