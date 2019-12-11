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Sky Sport Italia: Покеттино стал главной целью «Арсенала»

11 декабря 2019, 18:01

«Арсенал» хочет назначить главным тренером Маурисио Покеттино, возглавлявшего «Тоттенхэм».

По информации Sky Sport Italia, руководство «Арсенала» рассматривает Покеттино в качестве главного кандидата. В среду стороны проведут переговоры.

Лондонцы также обсудят кандидатуру бывшего тренера «Наполи» Карло Анчелотти после его встречи с представителями «Эвертона».

  • «Арсенал» отправил в отставку Унаи Эмери 29 ноября.
  • Покеттино покинул «Тоттенхэм» 19 ноября.

Sky Sports: «Эвертон» начнет переговоры с Анчелотти. В тренере также заинтересован «Арсенал»


Источник: Sky Sport Italia
Англия. Премьер-лига Арсенал Тоттенхэм Почеттино Маурисио
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