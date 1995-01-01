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    Новиков: «В ближайшее время подпишу контракт с «Динамо» и отправлюсь на стажировку в «Атлетико»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что в ближайшее время подпишет новое соглашение с клубом.

    «Встреча с руководителями действительно была. У нас состоялся конструктивный диалог, нашли общий язык по всем ключевым вопросам, так что в ближайшие дни, судя по всему, подпишу новое соглашение.

    Мы обсудили трансферную политику, планы на зимнюю паузу и многое другое. В частности, в моем тренерском штабе появится еще один ассистент.

    Пока же в среду, 11 декабря, с помощниками Виталием Гришиным, Юрием Бавыкиным и Дмитрием Изотовым вылетаем в Испанию, где пройдем стажировку в «Атлетико». Посетим матчи мадридского клуба с «Локомотивом» в Лиге чемпионов, с «Осасуной» в первенстве страны, а также матч «Барселона»«Реал».

    Благодарен «Динамо» за организацию этой стажировки. В чемпионатах Англии и Германии туры идут каждые три-четыре дня, а хотелось посмотреть занятия в недельном цикле подготовки, так что оставались Испания с Италией.

    Вариант с «Атлетико» — идеальный, мне очень нравится, как действует эта команда. Будет крайне интересно пообщаться с Диего Симеоне, понаблюдать за тренировочном процессом. Кроме того, нас познакомят с работой молодежной команды и академии», – сказал Новиков.

    • Новиков возглавил «Динамо» в октябре, сменив на посту главного тренера Дмитрия Хохлова.
    • При Новикове «Динамо» провело семь матчей, в которых одержал четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение.
    • «Динамо» занимает восьмое место в таблице РПЛ перед зимней паузой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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