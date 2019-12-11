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  • Новиков: «В ближайшее время подпишу контракт с «Динамо» и отправлюсь на стажировку в «Атлетико»

Новиков: «В ближайшее время подпишу контракт с «Динамо» и отправлюсь на стажировку в «Атлетико»

11 декабря 2019, 09:00
4

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что в ближайшее время подпишет новое соглашение с клубом.

«Встреча с руководителями действительно была. У нас состоялся конструктивный диалог, нашли общий язык по всем ключевым вопросам, так что в ближайшие дни, судя по всему, подпишу новое соглашение.

Мы обсудили трансферную политику, планы на зимнюю паузу и многое другое. В частности, в моем тренерском штабе появится еще один ассистент.

Пока же в среду, 11 декабря, с помощниками Виталием Гришиным, Юрием Бавыкиным и Дмитрием Изотовым вылетаем в Испанию, где пройдем стажировку в «Атлетико». Посетим матчи мадридского клуба с «Локомотивом» в Лиге чемпионов, с «Осасуной» в первенстве страны, а также матч «Барселона»«Реал».

Благодарен «Динамо» за организацию этой стажировки. В чемпионатах Англии и Германии туры идут каждые три-четыре дня, а хотелось посмотреть занятия в недельном цикле подготовки, так что оставались Испания с Италией.

Вариант с «Атлетико» — идеальный, мне очень нравится, как действует эта команда. Будет крайне интересно пообщаться с Диего Симеоне, понаблюдать за тренировочном процессом. Кроме того, нас познакомят с работой молодежной команды и академии», – сказал Новиков.

  • Новиков возглавил «Динамо» в октябре, сменив на посту главного тренера Дмитрия Хохлова.
  • При Новикове «Динамо» провело семь матчей, в которых одержал четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение.
  • «Динамо» занимает восьмое место в таблице РПЛ перед зимней паузой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Атлетико Новиков Кирилл
Комментарии (4)
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Старина Хэнк
1576048567
Я был уверен, что подпишут! Хорошая командировка - даром не пройдет. У Новикова хорошее будущее!
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TOL47
1576055338
Если еще результат будет как у Атлетико, то будет супер
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fhnv
1576058557
хорошая работа у Новикова
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Best_forever
1576070293
Будешь как Симеоне - тогда Динамо порвет всех в нашем безвольном чемпионате! Кроме тех, конечно, за кого судьям заплачено!
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