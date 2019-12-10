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  • Вратарь «Рубина» Коновалов съездил в деревню на юбилей к 70-летнему фанату

Вратарь «Рубина» Коновалов съездил в деревню на юбилей к 70-летнему фанату

10 декабря 2019, 23:58
3

Иван Коновалов, голкипер «Рубина», посетил в деревне под Казанью болельщика клуба с 50-летним стажем Александра Сорокина. Ему исполнилось 70 лет.

Футболист вручил Сорокину подарки от клуба – например, фирменную майку. По словам Коновалова, болельщик смотрит каждый матч «Рубина». Видеосюжет о поездке вратаря в деревню доступен ниже.

  • «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.
  • За 19 матчей чемпионата России текущего сезона казанцы забили 11 голов.
  • Коновалов выступает за «Рубин» с прошлого года.

Источник: YouTube-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (3)
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1576024672
Красавец
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evgevg13
1576036182
А кто такой Коновалов?
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El_Chori
1576268901
Ага, прям с 1969-го и смотрит
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