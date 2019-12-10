Вратарь «Рубина» Коновалов съездил в деревню на юбилей к 70-летнему фанату

Иван Коновалов, голкипер «Рубина», посетил в деревне под Казанью болельщика клуба с 50-летним стажем Александра Сорокина. Ему исполнилось 70 лет.
Футболист вручил Сорокину подарки от клуба – например, фирменную майку. По словам Коновалова, болельщик смотрит каждый матч «Рубина». Видеосюжет о поездке вратаря в деревню доступен ниже.
- «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.
- За 19 матчей чемпионата России текущего сезона казанцы забили 11 голов.
- Коновалов выступает за «Рубин» с прошлого года.
Источник: YouTube-канал «Рубина»