«Крылья Советов»: «Отставку Божовича на совете директоров не рассматривали»

В СМИ появилась информация о намерении «Крыльев Советов» уволить главного тренера Миодрага Божовича. По словам спортивного директора клуба Геннадия Голубина, отставка не обсуждалась.

«Сегодняшний совет директоров был формальностью. Никаких глобальных решений не принималось.

Разрыв контракта с Божовичем на этом совете директоров не рассматривался», – сказал функционер.