Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Крылья Советов»: «Отставку Божовича на совете директоров не рассматривали»

«Крылья Советов»: «Отставку Божовича на совете директоров не рассматривали»

10 декабря 2019, 19:25
2

В СМИ появилась информация о намерении «Крыльев Советов» уволить главного тренера Миодрага Божовича. По словам спортивного директора клуба Геннадия Голубина, отставка не обсуждалась.

«Сегодняшний совет директоров был формальностью. Никаких глобальных решений не принималось.

Разрыв контракта с Божовичем на этом совете директоров не рассматривался», – сказал функционер.

  • «Крылья» по итогам 19 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • Контракт Божовича с клубом рассчитан до декабря 2020 года.
  • Черногорец работает в России с 2008 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kupryaev
1576011171
Доверие превыше всего) цель поставлена и он очень успешно ведет команду к ней)нравится ли цели руководства болельщикам ? да кого ..ет
Ответить
Sviro
1576236997
Голубина из Динамо попёрли, вот он и в КрыСах гадит. У божовича нет совести и чести. Будет высасывать из бюджета области до конца. Но зато есть твёрдая уверенность, что он доведёт крыс до вылета из премьеры...... Уже на предпоследнем месте. Игрокам лафа - напрягаться не надо, бегай по полю раз в неделю, получай свои 3 миллиона...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+