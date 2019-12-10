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    «Крылья Советов»: «Отставку Божовича на совете директоров не рассматривали»

    В СМИ появилась информация о намерении «Крыльев Советов» уволить главного тренера Миодрага Божовича. По словам спортивного директора клуба Геннадия Голубина, отставка не обсуждалась.

    «Сегодняшний совет директоров был формальностью. Никаких глобальных решений не принималось.

    Разрыв контракта с Божовичем на этом совете директоров не рассматривался», – сказал функционер.

    • «Крылья» по итогам 19 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Контракт Божовича с клубом рассчитан до декабря 2020 года.
    • Черногорец работает в России с 2008 года.

    Источник: Sport24

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