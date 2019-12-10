«Крылья Советов»: «Отставку Божовича на совете директоров не рассматривали»

В СМИ появилась информация о намерении «Крыльев Советов» уволить главного тренера Миодрага Божовича. По словам спортивного директора клуба Геннадия Голубина, отставка не обсуждалась.
«Сегодняшний совет директоров был формальностью. Никаких глобальных решений не принималось.
Разрыв контракта с Божовичем на этом совете директоров не рассматривался», – сказал функционер.
- «Крылья» по итогам 19 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
- Контракт Божовича с клубом рассчитан до декабря 2020 года.
- Черногорец работает в России с 2008 года.
Источник: Sport24