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    Круговой перенес операцию в Финляндии

    Защитник Данил Круговой сообщил, что его прооперировали в Финляндии.

    «Всем привет. Многие спрашивали, почему я не нахожусь в расположении команды в конце осенней части. Сообщаю, что я успешно прооперирован в одной из лучших клиник Финляндии.

    Травмы – часть профессионального спорта, и никто не застрахован от их получения. Впереди зимняя пауза, во время неe я буду восстанавливаться. Спасибо всем за поддержку! Увидимся в новом году», – написал футболист в своем инстаграме.

    • Трансфер Кругового принадлежит «Зениту».
    • На правах аренды игрок до конца сезона будет выступать за «Уфу».
    • Впрочем, есть вероятность, что 21-летний фулбек вернется в петербургский клуб уже зимой.

    text

    Публикация от text (@denzellofficial)

    Источник: Инстаграм Данила Кругового

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