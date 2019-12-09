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Круговой перенес операцию в Финляндии

9 декабря 2019, 20:15

Защитник Данил Круговой сообщил, что его прооперировали в Финляндии.

«Всем привет. Многие спрашивали, почему я не нахожусь в расположении команды в конце осенней части. Сообщаю, что я успешно прооперирован в одной из лучших клиник Финляндии.

Травмы – часть профессионального спорта, и никто не застрахован от их получения. Впереди зимняя пауза, во время неe я буду восстанавливаться. Спасибо всем за поддержку! Увидимся в новом году», – написал футболист в своем инстаграме.

  • Трансфер Кругового принадлежит «Зениту».
  • На правах аренды игрок до конца сезона будет выступать за «Уфу».
  • Впрочем, есть вероятность, что 21-летний фулбек вернется в петербургский клуб уже зимой.

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Публикация от text (@denzellofficial)

Источник: Инстаграм Данила Кругового
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Круговой Данил
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