Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Круговой может уйти из «Уфы» в «Зенит» уже зимой

    Защитник Данил Круговой находится в «Уфе» в аренде и может уйти в «Зенит» уже зимой. Такую информацию сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

    — Круговой точно проведет зимние сборы с «Зенитом»?

    — Этот вопрос лучше адресовать тренерскому штабу «Зенита». Мы не знаем. Он является игроком питерского клуба, но находится в аренде у нас. По соглашению Круговой может уйти и зимой. От нас мало что зависит в данной ситуации.

    — Как настроен сам Круговой?

    — Знаю, что он хочет попробовать свои силы в «Зените». С другой стороны, там довольно высокая конкуренция. Время покажет. Мы искренне желаем ему удачи.

    — Нет опасений, что молодой футболист не сможет проявить себя в «Зените», сядет на лавку, как это уже не раз бывало с его сверстниками?

    — Он сильный футболист, с хорошими задатками. Данил хочет принять этот вызов. Естественно, будет очень сложно. Но все зависит от футболиста. Все, по сути, уже произошло. Он на контракте в «Зените». Опасений у меня нет. Знаю его «козыри». Лишний раз не вижу смысла пиарить Кругового. Одним словом, добротный игрок, которому еще надо много работать.

    • «Зенит» купил Кругового у «Уфы» летом.
    • Футболист воспитывался в системе действующих чемпионов России.
    • Круговой в сезоне РПЛ провел шесть матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74541
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru