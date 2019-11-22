Круговой может уйти из «Уфы» в «Зенит» уже зимой

Защитник Данил Круговой находится в «Уфе» в аренде и может уйти в «Зенит» уже зимой. Такую информацию сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

— Круговой точно проведет зимние сборы с «Зенитом»?

— Этот вопрос лучше адресовать тренерскому штабу «Зенита». Мы не знаем. Он является игроком питерского клуба, но находится в аренде у нас. По соглашению Круговой может уйти и зимой. От нас мало что зависит в данной ситуации.

— Как настроен сам Круговой?

— Знаю, что он хочет попробовать свои силы в «Зените». С другой стороны, там довольно высокая конкуренция. Время покажет. Мы искренне желаем ему удачи.

— Нет опасений, что молодой футболист не сможет проявить себя в «Зените», сядет на лавку, как это уже не раз бывало с его сверстниками?

— Он сильный футболист, с хорошими задатками. Данил хочет принять этот вызов. Естественно, будет очень сложно. Но все зависит от футболиста. Все, по сути, уже произошло. Он на контракте в «Зените». Опасений у меня нет. Знаю его «козыри». Лишний раз не вижу смысла пиарить Кругового. Одним словом, добротный игрок, которому еще надо много работать.