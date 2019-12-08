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    Цорн – болельщику: «Ты успокойся, дай «Спартаку» время»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на эмоциях поговорил с болельщиком команды после поражения в матче 19-го тура РПЛ от «Ростова» (1:4).

    Болельщик: «Я не могу уже на это больше смотреть. Что вы мне предлагаете не ходить на стадион? Я каждый матч хожу».

    Цорн: «Ты же болеешь за команду».

    Б.: «Да. Я с командой и в горе, и в радости. Но вы же директор, да? Вы же должны тренеру что-то сказать. А получается, тренер у нас немецкий. А он не понимает, в чем фишка».

    Ц.: «Да все понимают. И он все понимает. Он хорошо общается с командой».

    Б.: «Почему вот был итальянец, а его сплавили?»

    Ц.: «Кто сплавил?»

    Б.: «Глушаков куда-то улетел, он стал врагом народа... Получается, все стали против кого-то. Сейчас в «Спартаке» какая-то анархия. Никто не хочет играть».

    Ц.: «Ты успокойся. Дай команде время».

    Б.: «Но вы же все здравые люди. Вы же понимаете, что я имею в виду. Не, ну ребят, не в обиду вам. Ну правда. Я за клуб переживаю».

    • «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.

    РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2019 23:45
    Комментарии9
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      Рейтинг: +168

      Semenycch 6 минут назад

      Ты сразу напиши сколько.

      0
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      Рейтинг: +1081

      alarm 52 минуты назад

      позор спартаку!

      -1
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      Рейтинг: +1081

      alarm 52 минуты назад

      у хряков знатно горит! даже из спб видно зарево над тарасовкой!

      -2
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      Рейтинг: +106

      Deadlord > alarm 24 минуты назад

      Опять же повторюсь, горит только у тебя, ты же только о Спартаке и говоришь, являясь болельщиком Зенита, при этом разбираясь в футболе на уровне "вот мяч и по нему нужно быть". Зачем вы в футбол лезете, если для вас самое главное это кто кого обосрал? Вот ответь, реально интересно

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      Рейтинг: +1081

      alarm > Deadlord 21 минуту назад

      интересно, с чего такие выводы о моём незнании футбола. только на основании того, что я не утруждаю себя писать в комментах что-то поприличнее позор спартаку?

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      Рейтинг: +106

      Deadlord > alarm 13 минут назад

      Это легко понять по тому что ты пишешь. Все что тебя интересует - это лишь околофутбольные темы, тебе все равно на футбол, тебе важен лишь результат, а не сама игра. А потом удивляемся почему это у нас такой уровень футбола? Вот из за таких идиотов, которым лишь бы говно на вентилятор раздуть и радоваться, что купается в нем

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      Рейтинг: +1081

      alarm > Deadlord 11 минут назад

      а как ты можешь понять и оценить уровень моих знаний, если я практически ничего не пишу здесь, за исключением позор спартаку в различных вариациях? тебе самому-то не смешно, когда делаешь выводы вилами по воде? хочешь поговорить о футболе - тогда спешу тебя обрадовать, что ты не ту площадку выбрал. отсутствие модерации не располагает к серьёзным разговорам.

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      Рейтинг: +106

      Deadlord > alarm 5 минут назад

      Вот именно, что ты ничего не пишешь. Интересовался бы футболам, писал что то кроме мусорных комментариев, но тебе, к сожалению, это неинтересно. Впрочем, можешь и дальше думать, что ты разбираешься в футболе, просиживая дни над написанием одного и того же в надежде, что какое то быдло начнет тебе отвечать, ведь это же самое главное в футболе, я забыл, извини

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      Рейтинг: +1081

      alarm > Deadlord 22 секунды назад

      тут, пожалуй, всё дело заключается только в том, что ты думаешь, что я думаю. на самом деле всё от обратного - здесь я не думаю)) а чтобы убедить тебя в этом, ещё раз напишу ПОЗОР СПАРТАКУ!

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