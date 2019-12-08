Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Цорн – болельщику: «Ты успокойся, дай «Спартаку» время»

8 декабря 2019, 23:45
23

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на эмоциях поговорил с болельщиком команды после поражения в матче 19-го тура РПЛ от «Ростова» (1:4).

Болельщик: «Я не могу уже на это больше смотреть. Что вы мне предлагаете не ходить на стадион? Я каждый матч хожу».

Цорн: «Ты же болеешь за команду».

Б.: «Да. Я с командой и в горе, и в радости. Но вы же директор, да? Вы же должны тренеру что-то сказать. А получается, тренер у нас немецкий. А он не понимает, в чем фишка».

Ц.: «Да все понимают. И он все понимает. Он хорошо общается с командой».

Б.: «Почему вот был итальянец, а его сплавили?»

Ц.: «Кто сплавил?»

Б.: «Глушаков куда-то улетел, он стал врагом народа... Получается, все стали против кого-то. Сейчас в «Спартаке» какая-то анархия. Никто не хочет играть».

Ц.: «Ты успокойся. Дай команде время».

Б.: «Но вы же все здравые люди. Вы же понимаете, что я имею в виду. Не, ну ребят, не в обиду вам. Ну правда. Я за клуб переживаю».

  • «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.

РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Д Альбертини
1575853721
Все успокойтесь и дайте спартаку вылететь в пердив, а там и на самоокупаемость выйдем и в свободное плаванье в 1 лигу Москвы))) время надо было давать Карерре! И командой руководить грамотно..
Ответить
Дядя Серёжа
1575855395
И я переживаю... Переживём!
Ответить
Серёга Краснодарский
1575867504
а кононову дали время?
Ответить
Play
1575869781
Время в таком случае работает, если есть положительная тенденция, хоть маленькая, но есть, тогда можно рассчитывать на успех благодаря этому времени. А если тенденция обратная, то и время работает в обратную сторону, пол сезона смеялись над Динамо, которое на вылет стояло, теперь сами в тех же краях. Хотя таким руководством на что ещё рассчитывать, Цорн, скорее кажется, целенаправлено развалить команду пришёл. Идеи Тедеско не работают, безальтернативно работает Умяров, который до этого хотя бы просто бесполезен был, а вчера напривозил голов. Не хочет и не может Зобнин играть правого защитника. У Ларссона нет чёткой позиции на поле. Да, вчера подвели дисквалификации, но Крал в защите это решение тренера, значит он был уверен в нём, а игрок идёт пешком при стремительной контратаке Ростова, в итоге Ионов забивает из вратарской, в радиусе десяти метров нет ни одного защитника.
Ответить
Добрый Бобер
1575870990
Сезон провален - это факт. Время? У вас есть время до нового сезона.
Ответить
BRO_football
1575871461
Да, дайте Спартаку время. Ещё 16 лет...
Ответить
alp
1575874862
надо пройти очищение в фнл
Ответить
Из Твери Леха
1575879562
А разговор начинался так: -Цорн, иди сюда *ля.
Ответить
Axe111
1575883975
Дай время,лет 15
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+