Цорн – болельщику: «Ты успокойся, дай «Спартаку» время»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на эмоциях поговорил с болельщиком команды после поражения в матче 19-го тура РПЛ от «Ростова» (1:4).

Болельщик: «Я не могу уже на это больше смотреть. Что вы мне предлагаете не ходить на стадион? Я каждый матч хожу».

Цорн: «Ты же болеешь за команду».

Б.: «Да. Я с командой и в горе, и в радости. Но вы же директор, да? Вы же должны тренеру что-то сказать. А получается, тренер у нас немецкий. А он не понимает, в чем фишка».

Ц.: «Да все понимают. И он все понимает. Он хорошо общается с командой».

Б.: «Почему вот был итальянец, а его сплавили?»

Ц.: «Кто сплавил?»

Б.: «Глушаков куда-то улетел, он стал врагом народа... Получается, все стали против кого-то. Сейчас в «Спартаке» какая-то анархия. Никто не хочет играть».

Ц.: «Ты успокойся. Дай команде время».

Б.: «Но вы же все здравые люди. Вы же понимаете, что я имею в виду. Не, ну ребят, не в обиду вам. Ну правда. Я за клуб переживаю».

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.

РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте