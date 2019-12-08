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РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

8 декабря 2019, 20:51
307

В заключительном матче 19-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:4.

Дублем в составе ростовчан отметился полузащитник Бактиер Зайнутдинов. Еще по одному голу забили Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков. Единственный гол в составе «Спартака» забил Эсекьель Понсе.

Благодаря этой победе «Ростов» закончил первую часть чемпионата на третьем месте с 34-мя очками. «Спартак» расположился на десятой строчке – 22 балла.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 22; 0:2 – Ионов, 53; 0:3 – Чистяков, 79; 1:3 – Понсе, 81; 1:4 – Зайнутдинов, 83.

Нереализованный пенальти: нет – Попов, 45.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Крал, Джикия, Мельгарехо, Умяров, Тиль, Бакаев, Ларссон, Мирзов, Понсе.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков, Козлов, Попов, Норманн, Зайнутдинов, Байрамян, Ионов, Шомуродов.

Предупреждения: Джикия, 38; Крал, 42; Умяров, 77 – Попов, 18.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (307)
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spartakuz
1575827724
Карпин в очередной раз утер нос Федуну!
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ROSTOV SUPER
1575827751
Ну и ладушки , это не с дублерами на кубок играть ! Всех Дончан с ожидаемой , уверенной и заслуженной победой !
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O-kolesov
1575828560
Где же свинорылые фанаты? АААА, за сараем помои доедают.
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ZENIT*****
1575828622
Ростов с ПОБЕДОЙ!!!
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Чец
1575828981
Я из Краснодара и по хорошему завидую ростовчанам за такую команду.Как и почему получились срывы в предыдущих матчах--не понимаю.Сегодня было приятно смотреть на такую игру.Удачи,Ростов,молодцы!!!
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Mazai-NN
1575829524
Валера РЕСПЕКТ.
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portero
1575830327
Ростов с победой !!!!! отлично , а то уже начали списывать вас из первой пятерки.
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Игорь Тютюкин
1575830401
Ростов — красавцы! Заслуженная победа.
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kazak161
1575832179
Ну что Спартак? Где ваша правда? А ваша правда в дерьме как и ваш клуб с фанатами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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titata
1575835513
Ростов порвал хрюшек, Карпин супер!
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