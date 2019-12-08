РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

В заключительном матче 19-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:4.

Дублем в составе ростовчан отметился полузащитник Бактиер Зайнутдинов. Еще по одному голу забили Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков. Единственный гол в составе «Спартака» забил Эсекьель Понсе.

Благодаря этой победе «Ростов» закончил первую часть чемпионата на третьем месте с 34-мя очками. «Спартак» расположился на десятой строчке – 22 балла.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 22; 0:2 – Ионов, 53; 0:3 – Чистяков, 79; 1:3 – Понсе, 81; 1:4 – Зайнутдинов, 83.

Нереализованный пенальти: нет – Попов, 45.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Крал, Джикия, Мельгарехо, Умяров, Тиль, Бакаев, Ларссон, Мирзов, Понсе.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков, Козлов, Попов, Норманн, Зайнутдинов, Байрамян, Ионов, Шомуродов.

Предупреждения: Джикия, 38; Крал, 42; Умяров, 77 – Попов, 18.

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