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    РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

    В заключительном матче 19-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:4.

    Дублем в составе ростовчан отметился полузащитник Бактиер Зайнутдинов. Еще по одному голу забили Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков. Единственный гол в составе «Спартака» забил Эсекьель Понсе.

    Благодаря этой победе «Ростов» закончил первую часть чемпионата на третьем месте с 34-мя очками. «Спартак» расположился на десятой строчке – 22 балла.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 22; 0:2 – Ионов, 53; 0:3 – Чистяков, 79; 1:3 – Понсе, 81; 1:4 – Зайнутдинов, 83.

    Нереализованный пенальти: нет – Попов, 45.

    «Спартак»: Максименко, Зобнин, Крал, Джикия, Мельгарехо, Умяров, Тиль, Бакаев, Ларссон, Мирзов, Понсе.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков, Козлов, Попов, Норманн, Зайнутдинов, Байрамян, Ионов, Шомуродов.

    Предупреждения: Джикия, 38; Крал, 42; Умяров, 77 – Попов, 18.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии302
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      Рейтинг: +4473

      paracetamol 1 минуту назад

      Хрюши докатились до разгрома. Даже жалко их как-то стало.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      GoldPlayFIFARus9 2 минуты назад

      Забавно было наблюдать как оставшиеся на стадионах "настоящие ценители футбола" гонят команду вперёд. Кромешная тишина, я даже слышал как кузьма в 15 ряду семечки щёлкала))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +844

      kazak161 10 минут назад

      ФУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ СПАРТАК ВАЛИТЕ НА Х..УЙ ЧМОШНИКИ СО СВОИМИ ПРАВИЛАМИ НА 30-ОЙ МИНУТЕ УРОДЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +3792

      TOL47 15 минут назад

      Рад за Ростов! Попова к пенальти не допускать так пробить это жесть.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Димон9 17 минут назад

      Да и трансферы ничего пока не дали.КОМАНДНОЙ ИГРЫ НЕТ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +844

      kazak161 18 минут назад

      Русские в перед Спартак хохлы и предатели!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      Димон9 > kazak161 16 минут назад

      Умолкни маразматик

      1
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      Рейтинг: +844

      kazak161 > Димон9 1 минуту назад

      ДА Я СЕГОДНЯ МАРАЗМАТИК! НО Я РАД ЧТО СПРАВЕДЛИВОСТЬ НА ИДИОТАМИ СЕГОДНЯ ПОБЕДИЛА!

      0
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      Рейтинг: +125

      Димон9 19 минут назад

      нет понимания друг друга.каждый тянет игру на себя.В зимнее время надо наигрывать командную игру а не индивидуальные качества.

      1
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      Рейтинг: +74763

      zigbert 20 минут назад

      Был уверен что Гапонов выйдет в старте. Но дело даже не в этом. Слабо сыграла вся команда. Играть начали только при счете 0:3.
      Ростов с победой!

      1
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      Рейтинг: +788

      evgevg13 26 минут назад

      Интересно, если РПЛ и ПФЛ поменять местами- что-нибудь изменится?

      1
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      Рейтинг: +219

      yaran56 29 минут назад

      Свиноферме отводили 6 место, а законное оказывается десятое, с чем и поздравляем!!!

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