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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Материалы

Спартак - Ростов

08.12.2019, Воскресенье, 19:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 19 тур Спартак - Ростов Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
31 октября, четверг 19:30 Спартак 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
2 тур
20 июля, суббота 21:30 Ростов 2:2 Спартак
Кубок «Париматч» Премьер 2019
1 тур
26 июня, среда 19:00 Ростов 2:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Ростов 2:1 Спартак
9 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Спартак 0:1 Ростов
Кубок «Матч Премьер» 2019

21 января, понедельник 20:00 Спартак 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
5 мая, суббота 19:00 Спартак 2:0 Ростов
15 тур
28 октября, суббота 19:00 Ростов 2:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
22 апреля, суббота 16:30 Ростов 3:0 Спартак
10 тур
15 октября, суббота 19:30 Спартак 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
2 апреля, суббота 19:30 Ростов 2:0 Спартак
8 тур
13 сентября, воскресенье 13:30 Спартак 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
23 тур
13 апреля, понедельник 19:30 Ростов 2:1 Спартак
16 тур
4 декабря, четверг 19:45 Спартак 1:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
8 декабря, воскресенье 13:30 Ростов 0:1 Спартак
14 тур
26 октября, суббота 19:30 Спартак 2:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 16:30 Ростов 1:0 Спартак
9 тур
23 сентября, воскресенье 15:00 Спартак 3:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
30 октября, вторник 20:00 Ростов 0:0
(3:2)п		 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Спартак 3:2 Ростов
1 тур
14 марта, понедельник 19:30 Ростов 4:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
30 октября, суббота 19:30 Спартак 2:1 Ростов
12 тур
9 июля, пятница 21:00 Ростов 1:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Спартак 5:1 Ростов
13 тур
11 июля, суббота 21:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Спартак 3:0 Ростов
15 тур
1 июля, воскресенье 20:00 Ростов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Ростов 3:4 Спартак
14 тур
5 августа, суббота 00:00 Спартак 5:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Спартак 2:0 Ростов
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
28 июля, среда 00:00 Спартак 1:0 Ростов
12 тур
19 мая, среда 00:00 Ростов 3:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 Ростов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Ростов 3:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
21 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
1 тур
8 марта, пятница 00:00 Спартак 0:0 Ростов
Чемпионат России 2001
19 тур
27 июля, пятница 00:00 Спартак 5:1 Ростов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Спартак
Чемпионат России 2000
29 тур
2 ноября, четверг 00:00 Спартак 1:0 Ростов
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Ростов 2:3 Спартак
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:3 Спартак
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Ростов
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Ростов
10 тур
3 июня, среда 00:00 Ростов 3:3 Спартак
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Ростов 3:5 Спартак
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Спартак 1:1 Ростов
16 тур
10 июля, среда 00:00 Ростов 2:4 Спартак
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Ростов
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 Ростов 2:0 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 14 тур
12 июля, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Спартак
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +885

    kliker 23 декабря 2019, 03:09

    Писец, время идёт, а у меня на главной всё висит этот счёт 1-4.
    И ведь это будет до марта!

    0
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    Рейтинг: +87

    Кобальт 9 декабря 2019, 01:03

    Ну как-то так.Мясные были недовольны петербургскими полицейскими,так получите ещё от Ростова...

    0
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    Рейтинг: +2655

    swot1205 8 декабря 2019, 22:06

    мра зи, как я устал от вас

    0
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    Рейтинг: +41

    Karabaz 8 декабря 2019, 21:17

    Ы

    0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 8 декабря 2019, 20:55

    Ростов с победой!!!

    4
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    Рейтинг: +264

    IVAN53 8 декабря 2019, 20:54

    4-2, не так обидно, как 1-4 комментаторы жгут))

    0
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    Рейтинг: +4128

    Кузьмич на трибуне 8 декабря 2019, 20:52

    Ростов с победой. МОЛОДЦЫ. Научили болельщиков Спартака .

    5
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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 8 декабря 2019, 20:52

    это печально...

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    Рейтинг: +142

    Сергёга 8 декабря 2019, 20:49

    Ну что, наменяли шило на мыло?! Всё в задницу слили. ПОЗОР!

    1
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    Рейтинг: +2269

    dyema 8 декабря 2019, 20:46

    Ростов! Более, чем достойно!!!
    С победой!!!

    6
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