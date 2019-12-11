Спартак - Ростов

Писец, время идёт, а у меня на главной всё висит этот счёт 1-4.
И ведь это будет до марта!
|1/8 финала
|31 октября, четверг
|19:30
|Спартак
|2:1
|Ростов
|23 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Ростов
|2:1
|Спартак
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Спартак
|0:1
|Ростов
|24 тур
|22 апреля, суббота
|16:30
|Ростов
|3:0
|Спартак
|10 тур
|15 октября, суббота
|19:30
|Спартак
|1:0
|Ростов
|22 тур
|2 апреля, суббота
|19:30
|Ростов
|2:0
|Спартак
|8 тур
|13 сентября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:0
|Ростов
|23 тур
|13 апреля, понедельник
|19:30
|Ростов
|2:1
|Спартак
|16 тур
|4 декабря, четверг
|19:45
|Спартак
|1:1
|Ростов
|19 тур
|8 декабря, воскресенье
|13:30
|Ростов
|0:1
|Спартак
|14 тур
|26 октября, суббота
|19:30
|Спартак
|2:0
|Ростов
|23 тур
|6 апреля, суббота
|16:30
|Ростов
|1:0
|Спартак
|9 тур
|23 сентября, воскресенье
|15:00
|Спартак
|3:1
|Ростов
|16 тур
|26 июня, воскресенье
|21:00
|Спартак
|3:2
|Ростов
|1 тур
|14 марта, понедельник
|19:30
|Ростов
|4:0
|Спартак
|27 тур
|1 ноября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|5:1
|Ростов
|13 тур
|11 июля, суббота
|21:00
|Ростов
|0:1
|Спартак
|29 тур
|3 ноября, суббота
|14:00
|Спартак
|3:0
|Ростов
|15 тур
|1 июля, воскресенье
|20:00
|Ростов
|1:3
|Спартак
|29 тур
|18 ноября, суббота
|00:00
|Ростов
|3:4
|Спартак
|14 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|5:2
|Ростов
|19 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|Спартак
|2:0
|Ростов
|4 тур
|10 апреля, воскресенье
|18:00
|Ростов
|0:1
|Спартак
|17 тур
|20 июля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|1:0
|Ростов
|14 тур
|23 июня, понедельник
|00:00
|Ростов
|3:2
|Спартак
|24 тур
|21 сентября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:1
|Спартак
|1 тур
|8 марта, пятница
|00:00
|Спартак
|0:0
|Ростов
|22 тур
|29 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|0:3
|Спартак
|8 тур
|22 мая, суббота
|00:00
|Спартак
|1:0
|Ростов
|25 тур
|20 сентября, воскресенье
|00:00
|Спартак
|1:1
|Ростов
|10 тур
|3 июня, среда
|00:00
|Ростов
|3:3
|Спартак
|28 тур
|20 сентября, суббота
|00:00
|Ростов
|3:5
|Спартак
|11 тур
|24 мая, суббота
|00:00
|Спартак
|2:0
|Ростов
|35 тур
|7 ноября, воскресенье
|00:00
|Спартак
|3:0
|Ростов
|1 тур
|8 марта, понедельник
|00:00
|Ростов
|2:0
|Спартак
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Ростов с победой!!!
4-2, не так обидно, как 1-4 комментаторы жгут))
Ростов с победой. МОЛОДЦЫ. Научили болельщиков Спартака .