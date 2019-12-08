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  • Месси оформил 35-й хет-трике в Примере и обогнал по этому показателю Роналду

Месси оформил 35-й хет-трике в Примере и обогнал по этому показателю Роналду

8 декабря 2019, 01:13
5

В матче 16-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Мальорку» со счетом 5:2.

Тремя забитыми мячами отметился нападающий каталонцев Лионель Месси. Этот хет-трик стал для аргентинца 35-м в Примере.

По этому показателю Месси обошел бывшего нападающего «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающего за «Ювентус». На счету португальца 34 хет-трика в чемпионате Испании.

  • На этой неделе Месси стал обладателем шестого «Золотого мяча» в своей карьере.
  • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Ювентус Реал Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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LAY394
1575774510
посмотрел бы я на него в апл
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Plyash
1575799361
Вы же знаете,Барса излечила мальчика Лео от серьёзной гормональной болезни,фактически спасла жизнь.И сейчас Месси возвращает команде и её руководству свою любовь.Это так просто и по человечески понятно. Поэтому не совсем тактично обсуждать,как бы он сыграл в другой лиге. Ну вот кому не понятно,что Лео нигде бы не затерялся,это же даже глупо обсуждать? Дай бог ему здоровья и удачи.
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