РПЛ. «Уфа» победила на выезде «Ахмат»

В матче 19-го тура РПЛ «Ахмат» проиграл «Уфе» (0:1).

Единственный гол забил полузащитник уфимцев Азер Алиев. Благодаря этой победе «Уфа» вышла на седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав в общей сложности 25 очков. «Ахмат» (19 очков) остался на 12-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Ахмат (Грозный) – Уфа – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Алиев, 10.

«Ахмат»: Городов, Гащенков, Семенов, Вилькер, Гиголаев, Глушаков, Силва Лима, Роши, Иванов, Харин, Понсе.

«Уфа»: Беленов, Алиев, Йокич, Пуцко, Неделчару, Сухов, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк, Кротов.

Предупреждения: нет – нет.

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