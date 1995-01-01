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    РПЛ. «Уфа» победила на выезде «Ахмат»

    В матче 19-го тура РПЛ «Ахмат» проиграл «Уфе» (0:1).

    Единственный гол забил полузащитник уфимцев Азер Алиев. Благодаря этой победе «Уфа» вышла на седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав в общей сложности 25 очков. «Ахмат» (19 очков) остался на 12-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Ахмат (Грозный) – Уфа – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Алиев, 10.

    «Ахмат»: Городов, Гащенков, Семенов, Вилькер, Гиголаев, Глушаков, Силва Лима, Роши, Иванов, Харин, Понсе.

    «Уфа»: Беленов, Алиев, Йокич, Пуцко, Неделчару, Сухов, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк, Кротов.

    Предупреждения: нет – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии12
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      Рейтинг: +195

      RJM555 7 минут назад

      очень было жаль коментаторов которые за 90 минут в игре грозненцев ничего положительного не нашли........очень пытались-правда!

      0
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      Рейтинг: +1087

      Муруал 7 минут назад

      Поздравляю Уфу с победой! Взяли реванш за домашнее поражение! Молодцы! Желаю дальнейших побед,удачи и прочной прописки в РФПЛ.

      1
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      Рейтинг: +3493

      САДЫЧОК 23 минуты назад

      Никто не знает , Глушаков лезгинку танцует ?

      1
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      Рейтинг: +19837

      VVM1964 > САДЫЧОК 2 минуты назад

      Танец маленьких леб.ядей )))

      0
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      Рейтинг: +10998

      Alimpasha 25 минут назад

      Уфа героически, и без лишних хлопот, выстояла свою победу,ничего другого не остается,кроме как поздравить с 3 очками.

      2
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      Рейтинг: +1342

      playsh 31 минуту назад

      А почему в отчётах перестали указывать температуру наружного воздуха,кто знает?
      Может быть,у футболистов кое-что свело?Декабрь всё-таки.

      0
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      Рейтинг: +310

      житель СПб 50 минут назад

      Ну что происходит с Ахматом?! Вроде играли игроки, пытались двигаться, что-то создавать - и ничего острого, ничего конкретного! Ведь года 3 назад была хорошая, боевая команда! Куда все делось?! Может быть как раз им Слуцкого пригласить на место тренера?

      1
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      Рейтинг: +19837

      VVM1964 > житель СПб 37 минут назад

      глушаков пришел )

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      Рейтинг: +1342

      playsh 58 минут назад

      Никто не орал по микрофону на продажного судью-собаку?

      1
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      Рейтинг: +5662

      GoLenaStop 1 час назад

      игра была скучная и ни какая...

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      Рейтинг: +1342

      playsh > GoLenaStop 57 минут назад

      А где же был Глушаков?

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      Рейтинг: +19837

      VVM1964 > playsh 36 минут назад

      Как всегда - вел за собой )))

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