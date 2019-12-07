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РПЛ. «Уфа» победила на выезде «Ахмат»

7 декабря 2019, 20:51
12

В матче 19-го тура РПЛ «Ахмат» проиграл «Уфе» (0:1).

Единственный гол забил полузащитник уфимцев Азер Алиев. Благодаря этой победе «Уфа» вышла на седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав в общей сложности 25 очков. «Ахмат» (19 очков) остался на 12-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Ахмат (Грозный) – Уфа – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Алиев, 10.

«Ахмат»: Городов, Гащенков, Семенов, Вилькер, Гиголаев, Глушаков, Силва Лима, Роши, Иванов, Харин, Понсе.

«Уфа»: Беленов, Алиев, Йокич, Пуцко, Неделчару, Сухов, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк, Кротов.

Предупреждения: нет – нет.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Уфа
Комментарии (12)
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GoLenaStop
1575741307
игра была скучная и ни какая...
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Plyash
1575741638
Никто не орал по микрофону на продажного судью-собаку?
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житель СПб
1575742130
Ну что происходит с Ахматом?! Вроде играли игроки, пытались двигаться, что-то создавать - и ничего острого, ничего конкретного! Ведь года 3 назад была хорошая, боевая команда! Куда все делось?! Может быть как раз им Слуцкого пригласить на место тренера?
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Plyash
1575743292
А почему в отчётах перестали указывать температуру наружного воздуха,кто знает? Может быть,у футболистов кое-что свело?Декабрь всё-таки.
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САДЫЧОК
1575743742
Никто не знает , Глушаков лезгинку танцует ?
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Муруал
1575744742
Поздравляю Уфу с победой! Взяли реванш за домашнее поражение! Молодцы! Желаю дальнейших побед,удачи и прочной прописки в РФПЛ.
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RJM555
1575744748
очень было жаль коментаторов которые за 90 минут в игре грозненцев ничего положительного не нашли........очень пытались-правда!
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Серж 69
1575748330
Что,Глушак,с лезгинкой сегодня не заладилось?Грехов,видно много на тебе,мешают играть.Ну да ничего,всякое бывает,сходи в мечеть,помолись аллаху,покайся,авось и полегчает.
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