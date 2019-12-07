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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Ахмат - Уфа

07.12.2019, Суббота, 19:00 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 19 тур Ахмат - Уфа Молодежные команды: 3 - 2
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
12 тур
5 октября, суббота 11:30 Уфа 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
17 марта, воскресенье 14:00 Уфа 0:1 Ахмат
6 тур
2 сентября, воскресенье 21:30 Ахмат 2:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
25 ноября, суббота 19:00 Ахмат 2:1 Уфа
4 тур
5 августа, суббота 15:00 Уфа 3:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
5 марта, воскресенье 19:00 Ахмат 0:1 Уфа
4 тур
20 августа, суббота 14:30 Уфа 1:3 Ахмат
Россия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
26 октября, среда 19:00 Ахмат 1:1
(3:4)п		 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
10 апреля, воскресенье 14:30 Уфа 1:0 Ахмат
9 тур
19 сентября, суббота 16:00 Ахмат 4:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье 18:00 Уфа 0:1 Ахмат
12 тур
3 ноября, понедельник 19:00 Ахмат 1:0 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +387

    Vizual 7 декабря 2019, 21:48

    Ждем коменты Глушака

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    Рейтинг: +270

    aleksandr1969 7 декабря 2019, 20:13

    Ну как там семь болел уже свалили со стадиона????

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    Рейтинг: +35

    В натуре кипяток 7 декабря 2019, 19:50

    Где можно смотреть в этой стране российский футбол в прямом эфире..?

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    Рейтинг: +270

    aleksandr1969 > В натуре кипяток 7 декабря 2019, 20:03

    в интернете.

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    Рейтинг: +35

    В натуре кипяток > aleksandr1969 7 декабря 2019, 20:25

    Ссылку дайте

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