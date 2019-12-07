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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Уфа
Ахмат - Уфа: обзор матча 07 декабря 2019
Ахмат
07.12.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
10'
А. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Уфа
90'
Замена
А. Козлов
️️️️
Л. Бизяк
Замена
М. Митришев
️️️️
Д. Глушаков
85'
77'
Замена
А. Голубев
️️️️
О. Тилль
68'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
В. Кротов
Замена
Л. Садулаев
️️️️
Р. Гиголаев
55'
Замена
А. Мбенг
️️️️
А. Понсе
46'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Алиев
Пас отдал
В. Кротов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
2-5-2-1
1
Городов
4
Анхель
13
Семенов
13
Гиголаев
77
Гащенков
88
Глушаков
19
Иванов
11
Исмаэл
59
Харин
21
Роши
9
Понсе
4-2-2-1-1
31
Беленов
33
Сухов
24
Неделчару
15
Пуцко
5
Йокич
74
Фомин
55
Карп
18
Тилль
10
Алиев
57
Кротов
77
Бизяк
13
Гиголаев
7
Садулаев
7
Садулаев
13
Гиголаев
88
Глушаков
95
Митришев
95
Митришев
88
Глушаков
9
Понсе
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Понсе
18
Тилль
50
Голубев
50
Голубев
18
Тилль
57
Кротов
29
Вомбергар
29
Вомбергар
57
Кротов
77
Бизяк
32
Козлов
32
Козлов
77
Бизяк
Остались в запасе
Ахмат
Уфа
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
99
Николай Гиоргобиани
АП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Ахмат - Уфа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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