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    АВС: Роналду сожалеет об уходе в «Ювентус». Игрок думает, что в «Реале» выиграл бы еще два «Золотых мяча»

    Издание АВС располагает содержанием беседы Криштиану Роналду с бывшими партнерами по мадридскому «Реалу». Португалец признался, что сожалеет о трансфере в «Ювентус» в прошлом году.

    Роналду полагает: в составе «Реала» он выиграл бы еще как минимум два «Золотых мяча». Кроме того, по мнению игрока, Серия А по уровню уступает Примере.

    • «Ювентус» заплатил на Роналду более 100 миллионов евро.
    • В Мадриде футболист выступал девять лет.
    • Роналду – лучший бомбардир в истории «Реала».

    Источник: ABC

    Испанская ежедневная газета. Основана в 1903 году. Аудитория в твиттере - более миллиона подписчиков.

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +166

      Dosya85 8 минут назад

      Думаю не проблема вернуться в реал. Цена вопроса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      FENIX-SL 24 минуты назад

      ооооооооой
      почему это было очевидно заранее?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      AZ 1 час назад

      Еще раз доказывает что он играет не на команду, а только на себя. Самовлюбленный португалец...

      0
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      ...
      Рейтинг: +117

      elessar arnor > AZ 1 час назад

      да, но только с ним, при Зизу, они выиграли лч столько раз, именно он, как в матче против юве и сделал разницу

      он эгоцентрист, попробуй запомнить и прочитать разницу с эгоистом

      если топишь за мелкого с берегов каталонии, то этот шкет гораздо хуже, примеры того, как он выбирает состав сборной, не давая играть лучшим, наглядный пример

      2
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      Рейтинг: +1382

      AZ > elessar arnor 26 минут назад

      Если я пишу,что то отрицательное про Роналду, это значит болею за Месси?? Это смешно.. По моему мнению Ван Дейк в этом сезоне был достойным.
      К Мессии я уважусь уважительнее, из за того, что он дает таких вот интервью... И это вызывает уважение... Но я "не топлю" ни за одного, ни за другого!

      0
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      Рейтинг: +4473

      3a zenit 1 час назад

      и куда их солить?Два этих чувака получают мячи потому что на них зарабатывают бабло.

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