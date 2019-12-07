Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АВС: Роналду сожалеет об уходе в «Ювентус». Игрок думает, что в «Реале» выиграл бы еще два «Золотых мяча»

АВС: Роналду сожалеет об уходе в «Ювентус». Игрок думает, что в «Реале» выиграл бы еще два «Золотых мяча»

7 декабря 2019, 17:58
13

Издание АВС располагает содержанием беседы Криштиану Роналду с бывшими партнерами по мадридскому «Реалу». Португалец признался, что сожалеет о трансфере в «Ювентус» в прошлом году.

Роналду полагает: в составе «Реала» он выиграл бы еще как минимум два «Золотых мяча». Кроме того, по мнению игрока, Серия А по уровню уступает Примере.

  • «Ювентус» заплатил на Роналду более 100 миллионов евро.
  • В Мадриде футболист выступал девять лет.
  • Роналду – лучший бомбардир в истории «Реала».

Источник: ABC

Испанская ежедневная газета. Основана в 1903 году. Аудитория в твиттере - более миллиона подписчиков.

Испания. Примера Италия. Серия А Ювентус Реал Роналду Криштиану
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3a zenit
1575731677
и куда их солить?Два этих чувака получают мячи потому что на них зарабатывают бабло.
Ответить
AZ
1575733189
Еще раз доказывает что он играет не на команду, а только на себя. Самовлюбленный португалец...
Ответить
Dosya85
1575736849
Думаю не проблема вернуться в реал. Цена вопроса
Ответить
Proker
1575740252
Зидана надо было слушаться,балабол...
Ответить
тётя ASYA
1575741970
Только и думает о личке))) золотого мяча ему не хватает,вот ******** конченный
Ответить
Plyash
1575745667
Теперь п..здеть поздно,думать надо было головой,а не жопой. Понятно,что когда он уходил в Ювентус,думал совершенно наоборот,да не подфартило. Нарцисс настоящий,он даже не понимает,что этим заявлением унижает клуб,в котором играет.Гадкий мужик.
Ответить
Don_Barzini
1575750639
Вся его сущность...
Ответить
BARCLAYS_APL
1575759276
Я же говорил ( А мои слова и предсказание на том свете даже работать будут ) что логти кусать будет даже журналисты поклонники говорили что норм легендарный игрок не перейдет из Реала в Ювентус
Ответить
Valeron2790
1575786840
Роналду доказал одну простую истину, перейди он или Месси, в серию А или АПЛ, забивать столько не получится. Не буду рассуждать об уровне, про который кричит Роналду, но в Испании больше половины команд играет безбашенно и в атаку, в Италии так, практически, никто не играет. Раньше бы туда перешёл, было бы не намного лучше, раньше там еще жёстче было. Да и сам Роналду уже не тянет так, у Реала даже когда они брали ЛЧ игра тоже была дерьмовая, он тянул, да Рамос.
Ответить
Gothic_Spirit
1575837970
слушайте больше всякие АВС,ага но,в целом,он привык в испании играть с тремя клубами и потом катать дворовые команды. Серия А гораздо сложнее
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+