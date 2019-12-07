АВС: Роналду сожалеет об уходе в «Ювентус». Игрок думает, что в «Реале» выиграл бы еще два «Золотых мяча»

Издание АВС располагает содержанием беседы Криштиану Роналду с бывшими партнерами по мадридскому «Реалу». Португалец признался, что сожалеет о трансфере в «Ювентус» в прошлом году.

Роналду полагает: в составе «Реала» он выиграл бы еще как минимум два «Золотых мяча». Кроме того, по мнению игрока, Серия А по уровню уступает Примере.