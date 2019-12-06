«Динамо» может купить лучшего бомбардира «Легии» Незгоду

Московское «Динамо» интересуется форвардом «Легии» Ярославом Незгодой, сообщает журналист УЕФА Петр Кожминьски.

По его словам, «Динамо» наблюдает за Незгодой с ноября. Москвичи не раз приезжали просматривать 24-летнего нападающего, однако предложения пока не сделали.