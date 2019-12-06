«Динамо» может купить лучшего бомбардира «Легии» Незгоду

Московское «Динамо» интересуется форвардом «Легии» Ярославом Незгодой, сообщает журналист УЕФА Петр Кожминьски.
По его словам, «Динамо» наблюдает за Незгодой с ноября. Москвичи не раз приезжали просматривать 24-летнего нападающего, однако предложения пока не сделали.
- В этом сезоне Незгода сыграл 19 матчей, забил 12 голов и отдал один ассист.
- Трансферная стоимость поляка – 2 миллиона.
- После 17 туров «Легия» идет на втором месте в чемпионате Польши.
Источник: твиттер Петра Кожминьски
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