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«Динамо» может купить лучшего бомбардира «Легии» Незгоду

6 декабря 2019, 18:43
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Московское «Динамо» интересуется форвардом «Легии» Ярославом Незгодой, сообщает журналист УЕФА Петр Кожминьски.

По его словам, «Динамо» наблюдает за Незгодой с ноября. Москвичи не раз приезжали просматривать 24-летнего нападающего, однако предложения пока не сделали.

  • В этом сезоне Незгода сыграл 19 матчей, забил 12 голов и отдал один ассист.
  • Трансферная стоимость поляка – 2 миллиона.
  • После 17 туров «Легия» идет на втором месте в чемпионате Польши.

Источник: твиттер Петра Кожминьски

Журналист УЕФА. Аудитория в твиттере - 39,6 тыс. подписчиков.

Россия. Премьер-лига Динамо Легия
Комментарии (1)
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Суворов_лучший
1575651162
Сейчас ... издунов на в сми хватает
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