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    Баринов, Живоглядов, Тугарев – в старте «Локомотива» на матч с «Арсеналом»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Локомотивом».

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес Дельгадо, Бауэр, Горбатенко, Чаушич, Лесовой, Костадинов, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Аджоев, Кангва, Тудорие.

    «Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Хeведес, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Тугарев, Крыховяк, Эдер.

    Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Магкеев, Мухин, Смолов.

    • Матч начнется в 19:30 мск.

    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7861

      parevg 39 минут назад

      Удачи Локо!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Не понимаю, почему вместо Феди снова бесполезная шпала в старте.

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      Рейтинг: +2903

      Fan Loko mik > parevg 5 минут назад

      Локо победы!!! Федя НОЛЬ!!!!! Гнать нужно его в три шеи вместе с эдером!!!

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