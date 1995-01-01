Баринов, Живоглядов, Тугарев – в старте «Локомотива» на матч с «Арсеналом»

Удачи Локо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не понимаю, почему вместо Феди снова бесполезная шпала в старте.
Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Локомотивом».
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес Дельгадо, Бауэр, Горбатенко, Чаушич, Лесовой, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Аджоев, Кангва, Тудорие.
«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Хeведес, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Тугарев, Крыховяк, Эдер.
Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Магкеев, Мухин, Смолов.
- Матч начнется в 19:30 мск.