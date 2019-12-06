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  • Баринов, Живоглядов, Тугарев – в старте «Локомотива» на матч с «Арсеналом»

Баринов, Живоглядов, Тугарев – в старте «Локомотива» на матч с «Арсеналом»

6 декабря 2019, 18:15
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Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Локомотивом».

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес Дельгадо, Бауэр, Горбатенко, Чаушич, Лесовой, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Аджоев, Кангва, Тудорие.

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Хeведес, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Тугарев, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Магкеев, Мухин, Смолов.

  • Матч начнется в 19:30 мск.

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Арсенал Живоглядов Дмитрий Баринов Дмитрий Тугарев Роман
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