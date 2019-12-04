Семак: «Кокорин не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство сядет обсуждать условия контракта»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние форварда Александра Кокорина.

«Тренируется ли Кокорин сейчас с основой? Да, он тренируется с момента возвращения. Он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Он своим решением доказал то, что он умеет отвечать за слова. Его позиция достойна уважения», – сказал Семак.

По его словам, у футболиста сейчас нет проблем с коленом.

«Оперированное колено всегда требует дополнительных усилий, чтобы поддерживать его,– упражнений, лечения. Нужно ориентироваться на свои проблемы. При этом по тренировочному процессу состояние колена хорошее. Оно совершенно не мешает ему тренироваться дальше», – добавил тренер.

Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.

После выхода из исправительной колонии футболист заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона.

Клуб сможет заявить форварда во время зимнего перерыва для участия в весенней части чемпионата.

Семак: «Кокорин смог бы играть уже сейчас»