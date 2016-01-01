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    Семак: «Кокорин смог бы играть уже сейчас»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности нападающего Александра Кокорина вернуться на поле.

    – Сине-бело-голубые надеялись заявить Кокорина еще в сентябре. Действительно верили, что Александр успеет быстро вернуть форму, проведя почти год за решеткой, да еще и после тяжелой травмы колена?

    – Да. Думаю, что он смог бы играть уже сейчас – и помогал бы «Зениту».

    – Что сейчас говорят врачи?

    - Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре.

    • Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.
    • После выхода из исправительной колонии футболист заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона.
    • Клуб сможет заявить форварда во время зимнего перерыва для участия в весенней части чемпионата.

    Семак – об интересе «Зенита» к Миранчукам: «На данный момент тема закрыта»

    Семак: «Я не заметил, что календарь или судьи благоволят «Зениту»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3251

      Рубинище 11 минут назад

      Связка Дзюба Азмун распадётся, с пополнением Какорина с Малкомом, а они игроки основы. Куда Семак Какорина поставит-непонятно? Дрриуси Маку Суторминну Шатову-нужно искать команды, про Дриуси конечно больше всего хотелось бы что бы он остался.

      0
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      Рейтинг: +643

      Фанат Рубина 1 час назад

      П-О-З-О-Р!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      ЧТО ПОСЛЕ ОТСИДКИ ОН ВЕРНУЛСЯ НА КОНТРАКТ С КЛУБОМ, ДА ЕЩЕ И С КЛУБОМ КОТОРЫЙ П-О-П-У-Л-И-З-И-Р-У-Е-Т- С-Е-Б-Я КАК ТОП...

      И САМЫЙ ЯКОБЫ ПОПУЛЯРНЫЙ!! АХАХАХХАХАХАХАХА

      МАКС ГДЕ ОНИ С МАМАЕМ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ОКАЗАТЬСЯ ПОСЛЕ ОТСИДКИ В КЛУБАХ ФНЛ.. А МОЖЕТ ПФЛ....

      НО СНОВА НА КОНТРАТАХ В РПЛ ДА И СНОВА НА МНОГО МИЛЛИОНЫХ

      5
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      Рейтинг: +3731

      nik55 1 час назад

      подожди пока----скоро у него встреча с Мамаевым

      0
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      Рейтинг: +637

      seth343 1 час назад

      Против корейцев не играйте, а то мало-ли чего...

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      Рейтинг: +4594

      ivan-football-fan > seth343 1 час назад

      ))++

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      Рейтинг: +4594

      ivan-football-fan > seth343 1 час назад

      И стулья от плняы отодвиньте)))

      2
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      Рейтинг: +3147

      polt 1 час назад

      Еще бы и Малкома подтянуть, а то Зенит сыпется под четким руководством Семака.

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