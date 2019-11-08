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Семак: «Кокорин смог бы играть уже сейчас»

8 ноября 2019, 14:35
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности нападающего Александра Кокорина вернуться на поле.

– Сине-бело-голубые надеялись заявить Кокорина еще в сентябре. Действительно верили, что Александр успеет быстро вернуть форму, проведя почти год за решеткой, да еще и после тяжелой травмы колена?

– Да. Думаю, что он смог бы играть уже сейчас – и помогал бы «Зениту».

– Что сейчас говорят врачи?

- Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре.

  • Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.
  • После выхода из исправительной колонии футболист заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона.
  • Клуб сможет заявить форварда во время зимнего перерыва для участия в весенней части чемпионата.

Семак – об интересе «Зенита» к Миранчукам: «На данный момент тема закрыта»

Семак: «Я не заметил, что календарь или судьи благоволят «Зениту»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Семак Сергей
Комментарии (8)
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polt
1573213742
Еще бы и Малкома подтянуть, а то Зенит сыпется под четким руководством Семака.
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seth343
1573213881
Против корейцев не играйте, а то мало-ли чего...
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nik55
1573214678
подожди пока----скоро у него встреча с Мамаевым
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Рубинище
1573218924
Связка Дзюба Азмун распадётся, с пополнением Какорина с Малкомом, а они игроки основы. Куда Семак Какорина поставит-непонятно? Дрриуси Маку Суторминну Шатову-нужно искать команды, про Дриуси конечно больше всего хотелось бы что бы он остался.
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InterMilLano1908
1573225754
С Вилковым вместе и я бы мог играть
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paracetamol
1573229574
Кокорин лучше Миранчуков обоих вместе взятых.
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