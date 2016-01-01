Семак: «Кокорин смог бы играть уже сейчас»

Связка Дзюба Азмун распадётся, с пополнением Какорина с Малкомом, а они игроки основы. Куда Семак Какорина поставит-непонятно? Дрриуси Маку Суторминну Шатову-нужно искать команды, про Дриуси конечно больше всего хотелось бы что бы он остался.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности нападающего Александра Кокорина вернуться на поле.
– Сине-бело-голубые надеялись заявить Кокорина еще в сентябре. Действительно верили, что Александр успеет быстро вернуть форму, проведя почти год за решеткой, да еще и после тяжелой травмы колена?
– Да. Думаю, что он смог бы играть уже сейчас – и помогал бы «Зениту».
– Что сейчас говорят врачи?
- Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре.
- Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.
- После выхода из исправительной колонии футболист заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона.
- Клуб сможет заявить форварда во время зимнего перерыва для участия в весенней части чемпионата.
Семак – об интересе «Зенита» к Миранчукам: «На данный момент тема закрыта»
Семак: «Я не заметил, что календарь или судьи благоволят «Зениту»