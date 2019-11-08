Семак: «Кокорин смог бы играть уже сейчас»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности нападающего Александра Кокорина вернуться на поле.

– Сине-бело-голубые надеялись заявить Кокорина еще в сентябре. Действительно верили, что Александр успеет быстро вернуть форму, проведя почти год за решеткой, да еще и после тяжелой травмы колена?

– Да. Думаю, что он смог бы играть уже сейчас – и помогал бы «Зениту».

– Что сейчас говорят врачи?

- Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре.

Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.

После выхода из исправительной колонии футболист заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона.

Клуб сможет заявить форварда во время зимнего перерыва для участия в весенней части чемпионата.

Семак – об интересе «Зенита» к Миранчукам: «На данный момент тема закрыта»

Семак: «Я не заметил, что календарь или судьи благоволят «Зениту»