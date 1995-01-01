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    Семак – об интересе «Зенита» к Миранчукам: «На данный момент тема закрыта»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в трансфере полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков.

    – Геркус рассказывал, что вы вели переговоры о приобретении братьев Миранчук.

    – «Зенит» проявлял интерес к братьям. Лимит заставляет искать качественных исполнителей с российскими паспортами.

    – Тема такого перехода закрыта?

    – На данный момент – да.

    • Братья Миранчуки – воспитанники «Локомотива». Они переехали в Москву из Краснодарского края в 2011 году.
    • Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за футболистов до 50 миллионов евро.

    Алексей Миранчук: «Между Европой и «Зенитом» выберу Европу»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4057

      paracetamol 9 минут назад

      Сначала Чалова сватали за 20 лямов, потом Марио за 30, теперь этих локов-лохов за 50. Совсем одурели!

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      Рейтинг: +5355

      BRO_football 39 минут назад

      Лимит был создан для того, что российские клубы воспитывали своих качественных футболистов, а не для того, чтобы скупать перспективную молодёжь у других клубов. Вечно Зенит всё не так как нужно делает!
      Работа с воспитанниками Зенита видна по результатам игры фарм-клубов: Зенит-2 скатился в ПФЛ, а в молодёжном первенстве Зенит занимает место в середине таблицы.

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      Рейтинг: +3091

      Gek Dement > BRO_football 10 минут назад

      У каждой из топов в РПЛ в основе играет уже не первый год 1-3 воспитанника Зенита, у Локо, у ЦСКА, у Ростова и даже у Краснодара у которого отличная своя школа есть в основе Петров, вот это и факт и результат, а матчи фарм клубов это матчи фарм клубов, это тоже важно, но далеко не основной показатель работы школы.

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      Рейтинг: +4057

      paracetamol > BRO_football 7 минут назад

      В юношеской лиге выступают 2 клуба Зенита. А насчет Зенита-2, посмотри сколько играют в РПЛ, а за границей, в ФНЛ и ПФЛ - вообще немеряно.

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      Рейтинг: +7656

      silver29 42 минуты назад

      Эта тема для зеньки вечна, усиляться за счет ослабления прямых конкурентов, Локо на сегодня единственные кто реально может в таблице составить конкуренцию.

      1
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      Рейтинг: +2881

      mdu86 52 минуты назад

      "Лимит заставляет искать качественных исполнителей с российскими паспортами" - скауты Зенита провели колоссальную работу, прям обработались все, чтобы найти Миранчуков на российском рынке...

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      Рейтинг: +651

      dimmmka 1 час назад

      Своих воспитанников ростить вера не позволяет?

      1
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      Рейтинг: -18

      NEONFOL > dimmmka 54 минуты назад

      а Зачем? если есть деньги, растить это надо время, лет 10 ждать как минимум чтоб пару тройку вышло, им нужны лавры здесь и сейчас

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      Рейтинг: +4057

      paracetamol > dimmmka 4 минуты назад

      Зенит - не Уфа, не свинарник и не конюшня, а суперклуб. Туда строжайший отбор. Кстати, сейчас в составе Сутормин, Кузяев, Кержаков и Васютин. Может забыл кого, но и так полкоманды.

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