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  • Семак – об интересе «Зенита» к Миранчукам: «На данный момент тема закрыта»

Семак – об интересе «Зенита» к Миранчукам: «На данный момент тема закрыта»

8 ноября 2019, 11:35
24

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в трансфере полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков.

– Геркус рассказывал, что вы вели переговоры о приобретении братьев Миранчук.

– «Зенит» проявлял интерес к братьям. Лимит заставляет искать качественных исполнителей с российскими паспортами.

– Тема такого перехода закрыта?

– На данный момент – да.

  • Братья Миранчуки – воспитанники «Локомотива». Они переехали в Москву из Краснодарского края в 2011 году.
  • Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за футболистов до 50 миллионов евро.

Алексей Миранчук: «Между Европой и «Зенитом» выберу Европу»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон Семак Сергей
Комментарии (24)
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dimmmka
1573202482
Своих воспитанников ростить вера не позволяет?
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mdu86
1573203232
"Лимит заставляет искать качественных исполнителей с российскими паспортами" - скауты Зенита провели колоссальную работу, прям обработались все, чтобы найти Миранчуков на российском рынке...
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BRO_football
1573203982
Лимит был создан для того, что российские клубы воспитывали своих качественных футболистов, а не для того, чтобы скупать перспективную молодёжь у других клубов. Вечно Зенит всё не так как нужно делает! Работа с воспитанниками Зенита видна по результатам игры фарм-клубов: Зенит-2 скатился в ПФЛ, а в молодёжном первенстве Зенит занимает место в середине таблицы.
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paracetamol
1573205789
Сначала Чалова сватали за 20 лямов, потом Марио за 30, теперь этих локов-лохов за 50. Совсем одурели!
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ArReal
1573208366
А что он интересно бы ответил по поводу поиска хорошего тренера?)
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семёнычев
1573208819
Ничего не меняется в трансферной политике Зенита даже при смене кадров, отвечающих за эту политику.. Есть у Зени один болельщик,который точно знает,как лучше всего жениться на Забаве..-Построишь летучий корабль? -Куплю! Причём покупать лучше не только у Локо,Краснодара,ЦСКА и Ростова,как у прямых конкурентов, но и у тех, кто может прямых конкурентов усилить... Нет в России другого такого клуба, который имел бы столько АНТИБОЛЕЛЬЩИКОВ во всех точках России...
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Рубинище
1573219183
Да не купит их Зенит. Слишком дорого для лавки..
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Dmitriy 87
1573227565
Зенит как обычно старается скупить всех конкурентноспособных игроков и усадить их на лавку..
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