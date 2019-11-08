Семак – об интересе «Зенита» к Миранчукам: «На данный момент тема закрыта»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в трансфере полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков.
– Геркус рассказывал, что вы вели переговоры о приобретении братьев Миранчук.
– «Зенит» проявлял интерес к братьям. Лимит заставляет искать качественных исполнителей с российскими паспортами.
– Тема такого перехода закрыта?
– На данный момент – да.
- Братья Миранчуки – воспитанники «Локомотива». Они переехали в Москву из Краснодарского края в 2011 году.
- Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за футболистов до 50 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»