Алексей Миранчук: «Между Европой и «Зенитом» выберу Европу»

хоть я и болельщик зенита,но думаю в европе братья придутся к месту. Могут поехать вытаскивать со дна "какой-нибудь" МанЮ. (никогда не думал,что доживу до момента,что скажу такое про МЮ) )
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук ответил на вопрос журналиста Юрия Дудя.
Известный видеоблогер спросил у хавбека, что тот выберет – переход в «Зенит» или переезд в Европу. Миранчук ответил, что предпочтет второй вариант.
- Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложить до 50 млн евро за братьев Антона и Алексея Миранчуков.
Дудь, Гилерме и Алексей Миранчук презентовали форму сборной России