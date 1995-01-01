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    Алексей Миранчук: «Между Европой и «Зенитом» выберу Европу»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук ответил на вопрос журналиста Юрия Дудя.

    Известный видеоблогер спросил у хавбека, что тот выберет – переход в «Зенит» или переезд в Европу. Миранчук ответил, что предпочтет второй вариант.

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложить до 50 млн евро за братьев Антона и Алексея Миранчуков.

    Дудь, Гилерме и Алексей Миранчук презентовали форму сборной России

    Источник: твиттер журналиста Артема Локалова

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +57

      Alex Fenix 11 минут назад

      хоть я и болельщик зенита,но думаю в европе братья придутся к месту. Могут поехать вытаскивать со дна "какой-нибудь" МанЮ. (никогда не думал,что доживу до момента,что скажу такое про МЮ) )

      0
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      Рейтинг: +4673

      _Marqella_ > Alex Fenix 4 минуты назад

      Кто их только возьмёт в МЮ....глупость какая...))

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      Рейтинг: -21

      Вот оно чё Михалыч > Alex Fenix 1 минуту назад

      Могут поехать вытаскивать со дна "какой-нибудь" МанЮ======Реально...Глупость ты заглупил...Чем ты думал когда такую херню пихал ?

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      Рейтинг: +1795

      Derzkiy1 18 минут назад

      50 мультов много за них , Головин на много лучше играет ! А так да , зачем Зенит , нужно в Европе играть

      0
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      Рейтинг: +381

      Серж 69 38 минут назад

      Да,Европа,пожалуй,получше.Перейдёшь в Зенит,станешь там бюджеты подсчитывать,правда,вначале по туннелю с пинками от Дзюбы пройдёшься,а в футбол то когда играть?

      2
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      Рейтинг: +2182

      Черкизовский Кот 51 минуту назад

      Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Баринов, Жемалетдинов, Живоглядов, Коченков - воспитанники Локомотива.
      Оздоев, Смольников, Ерохин - тоже воспитанники Локомотива.

      0
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      Рейтинг: +4281

      Lester84 52 минуты назад

      Караваев тоже помнится что-то похожее говорил

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      Рейтинг: +1110

      Genz 56 минут назад

      К 50 миллионам Миранчуки отношения не имеют. Это́ наживка для клуба

      0
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      Рейтинг: +316

      TRELL 59 минут назад

      Кому они нужны???
      Через пару лет мнение изменится. Средние игроки.

      0
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      Рейтинг: +623

      Фанат Рубина 1 час назад

      это он щас так говорит, а когда лысый тренер сборной нашей скажет перейдешь в зенит будешь игроком сборной на постоянной основе в старте и когда от газпрома увидит сумму зп.. думаю передумает...

      но надеюсь я все таки ошибусь

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      Рейтинг: +627

      Frankfurt Am Main > Фанат Рубина 52 минуты назад

      Да лучше в Европу и строить свою карьеру и жизнь, А там другой тренер и будет зажыгать в Зборной России

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      Рейтинг: +627

      Frankfurt Am Main > Фанат Рубина 48 минут назад

      Ему лучше Европа чем зборная, один куй он в основу только по праздником выходит! Так что Братья валите да и побыстрее оттуда.

      0
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      Рейтинг: +262

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Пусть земля тебе будет Европой.

      2
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      Рейтинг: +2144

      BlackMurder 1 час назад

      Канешь в Европу

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