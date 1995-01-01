Алексей Миранчук: «Между Европой и «Зенитом» выберу Европу»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук ответил на вопрос журналиста Юрия Дудя.

Известный видеоблогер спросил у хавбека, что тот выберет – переход в «Зенит» или переезд в Европу. Миранчук ответил, что предпочтет второй вариант.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложить до 50 млн евро за братьев Антона и Алексея Миранчуков.

Дудь, Гилерме и Алексей Миранчук презентовали форму сборной России