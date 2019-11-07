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    Дудь, Гилерме и Алексей Миранчук презентовали форму сборной России

    Появились фотографии новой формой сборной России, в которой национальная команда выступит на Евро-2020.

    На презентации игровой формы присутствовали игроки сборной России – Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук. Ведущим церемонии стал журналист и видеоблогер Юрий Дудь.

    • Ранее в социальных сетях сборной России появился видеоролик с представлением новой формы.
    • Игровая форма выполнена в красном цвете.
    • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 20:17
    Комментарии12
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      Рейтинг: -53

      Вальдемар IV 6 минут назад

      какой зашквар, после дудя надо сжечь эту комнату

      0
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      Рейтинг: +2182

      Черкизовский Кот 46 минут назад

      Влад Игнатьев на своей позиции в сборной по приоритету у Саламыча как минимум 4-й после Марио, Караваева, Петрова и, возможно, Смольникова. Вряд ли Влад попадёт на Евро. Игрок хороший, но конкуренция по позиции бешеная, как и среди опорников.

      0
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      Рейтинг: +266

      КрымForever > Черкизовский Кот 18 минут назад

      Смольников после ЧМ должен пожизненный бан в сборной заработать.

      1
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      Рейтинг: +3960

      Владислав Vlad 1 час назад

      Классно. Красные футболки и тёмные штаны. Играть тоже в штанах будут?))

      0
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      Рейтинг: +277

      Black77718 1 час назад

      Ну тогда могли бы Поперечного или Навального сразу позвать,чего уж там,натягивать на себя флажок и учить всех правильному патриотизму это очень по-либеральному.

      0
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      Рейтинг: -53

      Вальдемар IV > Black77718 5 минут назад

      да дудь как анальный как варламов и прочие жиды прихвостни путлера, играющие типа за другую команду

      -1
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      Рейтинг: +3138

      polt 1 час назад

      Фамилии опять нечитаемые будут?

      0
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      Рейтинг: +84

      Aviator 1 час назад

      А что там эта ******, по кличке вДудь забыла?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      КрымForever 1 час назад

      Опять вдудь? Лучше бы Жеку Савина позвали.

      2
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      Рейтинг: +1890

      Борат 1 час назад

      У гилермы форма с дыркой?)))

      2
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      Рейтинг: +3742

      Viper for CSKA 1 час назад

      Как по мне, отвратная. Ну и ведущий форме под стать.

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      Рейтинг: +623

      Фанат Рубина 1 час назад

      презентовали а играть в ней не будут там. вот умора..
      ну кроме гилерме он же у нашего тренеришки основной бл**** вратарь

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