Дудь, Гилерме и Алексей Миранчук презентовали форму сборной России

Появились фотографии новой формой сборной России, в которой национальная команда выступит на Евро-2020.
На презентации игровой формы присутствовали игроки сборной России – Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук. Ведущим церемонии стал журналист и видеоблогер Юрий Дудь.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
- Ранее в социальных сетях сборной России появился видеоролик с представлением новой формы.
- Игровая форма выполнена в красном цвете.
- На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
Источник: твиттер сборной России