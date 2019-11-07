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  • Дудь, Гилерме и Алексей Миранчук презентовали форму сборной России

Дудь, Гилерме и Алексей Миранчук презентовали форму сборной России

7 ноября 2019, 20:17
14

Появились фотографии новой формой сборной России, в которой национальная команда выступит на Евро-2020.

На презентации игровой формы присутствовали игроки сборной России – Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук. Ведущим церемонии стал журналист и видеоблогер Юрий Дудь.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Ранее в социальных сетях сборной России появился видеоролик с представлением новой формы.
  • Игровая форма выполнена в красном цвете.
  • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (14)
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Viper for CSKA
1573147283
Как по мне, отвратная. Ну и ведущий форме под стать.
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Aviator
1573147655
А что там эта ******, по кличке вДудь забыла?
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polt
1573148060
Фамилии опять нечитаемые будут?
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Black77718
1573148168
Ну тогда могли бы Поперечного или Навального сразу позвать,чего уж там,натягивать на себя флажок и учить всех правильному патриотизму это очень по-либеральному.
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Владислав Vlad
1573148509
Классно. Красные футболки и тёмные штаны. Играть тоже в штанах будут?))
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Черкизовский Кот
1573150025
Влад Игнатьев на своей позиции в сборной по приоритету у Саламыча как минимум 4-й после Марио, Караваева, Петрова и, возможно, Смольникова. Вряд ли Влад попадёт на Евро. Игрок хороший, но конкуренция по позиции бешеная, как и среди опорников.
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Вальдемар IV
1573152423
какой зашквар, после дудя надо сжечь эту комнату
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nominum
1573206293
Рукава фигня какая-то. То ли повязка на рукаве, то ли ещё одна майка торчит. И зачем переворачивать флаг России? Тогда уж больше для сборной Сербии подходит.
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nominum
1573207253
А-а, понятно. Когда с опущенными руками играют- это флаг Сербии. Когда забивают гол и поднимают руки- это флаг России.
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Benifacto
1573211736
тошнит уже от этого впитушары
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