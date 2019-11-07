Дудь, Гилерме и Алексей Миранчук презентовали форму сборной России

какой зашквар, после дудя надо сжечь эту комнату
Появились фотографии новой формой сборной России, в которой национальная команда выступит на Евро-2020.
На презентации игровой формы присутствовали игроки сборной России – Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук. Ведущим церемонии стал журналист и видеоблогер Юрий Дудь.
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— Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019
- Ранее в социальных сетях сборной России появился видеоролик с представлением новой формы.
- Игровая форма выполнена в красном цвете.
- На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.