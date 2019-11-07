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    Сборная России представила форму на Евро-2020

    Сборная России представила форму на чемпионат Европы-2020.

    Соответствующий видеоролик был выложен в социальных сетях российской национальной команды. В съемке приняли участие некоторые игроки сборной России, а главным слоганом видео стала фраза «От края до края», характеризующая размеры страны.

    Игровая форма выполнена в традиционном красном цвете. На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

    • Россия досрочно вышла на Евро-2020.
    • Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента.
    • В отборочном турнире к Евро-2020 команде Станислава Черчесова осталось провести два матча – с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1782

      SunRomeS 40 секунд назад

      А качество получше не, не судьба? это просто отвртаное видео...Инет у меня хороший, для спрашивающих.

      0
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      Рейтинг: +7434

      Skull_Boy 18 минут назад

      Для сербов бы зашла

      0
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      Рейтинг: +2158

      Ubuntu 21 минуту назад

      Откуда в России столько негров?

      0
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      ...
      Рейтинг: +885

      Loko_Roma > Ubuntu 4 секунды назад

      Мы многонациональная страна!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      PersonalJesus 29 минут назад

      А где форма то? Я почти ничего не понял, один пафос. Как всегда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6861

      ivanthebest 30 минут назад

      Отличный ролик!

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