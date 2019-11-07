Сборная России представила форму на Евро-2020

Сборная России представила форму на чемпионат Европы-2020.

Соответствующий видеоролик был выложен в социальных сетях российской национальной команды. В съемке приняли участие некоторые игроки сборной России, а главным слоганом видео стала фраза «От края до края», характеризующая размеры страны.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019

Игровая форма выполнена в традиционном красном цвете. На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.