Сборная России представила форму на Евро-2020

Сборная России представила форму на чемпионат Европы-2020.
Соответствующий видеоролик был выложен в социальных сетях российской национальной команды. В съемке приняли участие некоторые игроки сборной России, а главным слоганом видео стала фраза «От края до края», характеризующая размеры страны.
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Игровая форма выполнена в традиционном красном цвете. На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
- Россия досрочно вышла на Евро-2020.
- Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента.
- В отборочном турнире к Евро-2020 команде Станислава Черчесова осталось провести два матча – с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
Источник: твиттер сборной России