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Сборная России представила форму на Евро-2020

7 ноября 2019, 19:37
12

Сборная России представила форму на чемпионат Европы-2020.

Соответствующий видеоролик был выложен в социальных сетях российской национальной команды. В съемке приняли участие некоторые игроки сборной России, а главным слоганом видео стала фраза «От края до края», характеризующая размеры страны.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Игровая форма выполнена в традиционном красном цвете. На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

  • Россия досрочно вышла на Евро-2020.
  • Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента.
  • В отборочном турнире к Евро-2020 команде Станислава Черчесова осталось провести два матча – с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (12)
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ivanthebest
1573144962
Отличный ролик!
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PersonalJesus
1573144989
А где форма то? Я почти ничего не понял, один пафос. Как всегда
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Ubuntu
1573145501
Откуда в России столько негров?
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Skull_Boy
1573145630
Для сербов бы зашла
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SunRomeS
1573146729
А качество получше не, не судьба? это просто отвртаное видео...Инет у меня хороший, для спрашивающих.
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shurik45
1573150887
Конечно,форма не столь важная вещь в футболе . Важно лишь то ,кто оденет эту форму в 2020 году . А так,конечно хотелось бы видеть нашу сборную в форме времен СССР с тремя полосками ,вроде Адидас была.)
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Frankfurt Am Main
1573153225
Фигня какая-то
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Flydis
1573154650
от края до края...от края до края. ФУТБОЛКА ГДЕ ?!
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Plyash
1573169102
Лучше бы состав сборной представили,что бы не стыдно было.
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Semargl18
1573726315
а почему негры то презентуют форму? где они у нас?
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