Сборная России представила форму на Евро-2020

Сборная России представила форму на чемпионат Европы-2020.

Соответствующий видеоролик был выложен в социальных сетях российской национальной команды. В съемке приняли участие некоторые игроки сборной России, а главным слоганом видео стала фраза «От края до края», характеризующая размеры страны.

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Игровая форма выполнена в традиционном красном цвете. На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.