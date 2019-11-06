«РБ»: «Зенит» готовит новый раунд переговоров по Миранчукам. Сумма трансфера может составить 50 миллионов

«Зенит» собирается зимой вновь попытаться приобрести у «Локомотива» полузащитников Антона и Алексея Миранчуков, сообщает «Рейтинг букмекеров».

По информации издания, решающее слово будет за агентом игроков – Вадимом Шпиневым. В случае выгодной продажи форварда Себастьяна Дриусси, на которого есть спрос из-за рубежа, и других футболистов, сумма перехода Миранчуков может достигнуть 50 миллионов евро.

«Зенит» уже пытался купить хавбеков летом, но «Локомотив» не устроила сумма. Сами футболисты планируют летом уехать в зарубежный чемпионат.

Рыночная стоимость каждого из братьев Миранчуков – 16 миллионов евро.

«Зенит» зимой предложит 33 миллиона за Миранчуков. Игроки хотят летом покинуть РПЛ