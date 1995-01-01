Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    «РБ»: «Зенит» готовит новый раунд переговоров по Миранчукам. Сумма трансфера может составить 50 миллионов

    «Зенит» собирается зимой вновь попытаться приобрести у «Локомотива» полузащитников Антона и Алексея Миранчуков, сообщает «Рейтинг букмекеров».

    По информации издания, решающее слово будет за агентом игроков – Вадимом Шпиневым. В случае выгодной продажи форварда Себастьяна Дриусси, на которого есть спрос из-за рубежа, и других футболистов, сумма перехода Миранчуков может достигнуть 50 миллионов евро.

    • «Зенит» уже пытался купить хавбеков летом, но «Локомотив» не устроила сумма. Сами футболисты планируют летом уехать в зарубежный чемпионат.
    • Рыночная стоимость каждого из братьев Миранчуков – 16 миллионов евро.

    «Зенит» зимой предложит 33 миллиона за Миранчуков. Игроки хотят летом покинуть РПЛ

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:25
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3671

      APchelov 1 минуту назад

      Е б а н у л и с ь ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1886

      ухоженный крокодил 5 минут назад

      На х.у.й Миранчуков.
      Дриусси, минимум за 50!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +599

      Frankfurt Am Main 7 минут назад

      Стыдно за зенит!! 50 млн лучше пенсионерам и инвалидам пожертвуйте, всё равно в Европе жыдко срёте

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1886

      ухоженный крокодил > Frankfurt Am Main 4 минуты назад

      А ты что управляешь толчками за границей?
      =))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +599

      Frankfurt Am Main > ухоженный крокодил 42 секунды назад

      ))) тут вся Германия угарает как супер клуп СЕНИТ вчера жыдко обделался)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3632

      dinar7777dinar 7 минут назад

      Парни хотели в Европу а теперь только деградация за газпромовское бабло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1462

      РМЗ 11 минут назад

      Зенит дерьмо . Они оба и 10 не стоят . Что творят эти голубые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +469

      Ceнит 17 минут назад

      По-моему очевидно по эмоциями Алексея в питире было понятно что он этот недоклуб просто ненавидит, а грязные бомжы этого не понимают

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7463

      ufos73 25 минут назад

      Да куйня все это! Больше не из чего Санту Барбару делать...
      Бомжи с такими тратами в фаир плей не влезут!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1462

      РМЗ > ufos73 10 минут назад

      Пропишут как за сутормина 3 копейки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1586

      giluxa1963 49 минут назад

      по принципу Баварии -усиливайся ослабляя конкурента

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1017

      Джой 58 минут назад

      #СкажитеэтомупереходуНЕТ
      Пусть остаются в Локомотиве.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      playsh 59 минут назад

      Из Москвы в бомжатник? Ты где,Синит ? Где твоё резюме?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74361
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru