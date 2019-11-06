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  • «РБ»: «Зенит» готовит новый раунд переговоров по Миранчукам. Сумма трансфера может составить 50 миллионов

«РБ»: «Зенит» готовит новый раунд переговоров по Миранчукам. Сумма трансфера может составить 50 миллионов

6 ноября 2019, 17:25
60

«Зенит» собирается зимой вновь попытаться приобрести у «Локомотива» полузащитников Антона и Алексея Миранчуков, сообщает «Рейтинг букмекеров».

По информации издания, решающее слово будет за агентом игроков – Вадимом Шпиневым. В случае выгодной продажи форварда Себастьяна Дриусси, на которого есть спрос из-за рубежа, и других футболистов, сумма перехода Миранчуков может достигнуть 50 миллионов евро.

  • «Зенит» уже пытался купить хавбеков летом, но «Локомотив» не устроила сумма. Сами футболисты планируют летом уехать в зарубежный чемпионат.
  • Рыночная стоимость каждого из братьев Миранчуков – 16 миллионов евро.

«Зенит» зимой предложит 33 миллиона за Миранчуков. Игроки хотят летом покинуть РПЛ

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (60)
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evgevg13
1573050846
никак не нажрутся
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LIO1987
1573051371
Пи**ры хреновы - по фиг, что за счёт бабла опускаете остальные клубы РФПЛ. Итог то какой- дальше рОССИИ полный 0!!!
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Dizgen
1573051579
Когда же вы нажретесь -Уроды
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Plyash
1573052111
Из Москвы в бомжатник? Ты где,Синит ? Где твоё резюме?
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ufos73
1573054138
Да куйня все это! Больше не из чего Санту Барбару делать... Бомжи с такими тратами в фаир плей не влезут!
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РМЗ
1573054979
Зенит дерьмо . Они оба и 10 не стоят . Что творят эти голубые
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Frankfurt Am Main
1573055259
Стыдно за зенит!! 50 млн лучше пенсионерам и инвалидам пожертвуйте, всё равно в Европе жыдко срёте
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Мудакам
1573057474
и то ясно! Отдать Зене звание чемпиона пожизненно, остальные играют за 2-е место, как за первое!! Класс! Судейство выиграет, команды будут развиваться, не теряя лучших (один Рубин почти два состава потерял, а Россия потеряла самобытную команду уровня Лиги Чемпионов). Народ снова пойдет на футбол! А Зенит народные деньги сэкономит - у нас первое место, а в Европе то все равно ничего не выйдет, пока там судьи брать не будут
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Рубинище
1573057943
Там Кокорин , Малком на подходе, - зачем им Миранчуки.
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paracetamol
1573073019
Утка. Они Зениту даром не нужны!
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