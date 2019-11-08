Семак: «Я не заметил, что календарь или судьи благоволят «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласен с мнением, что петербургскому клубу в российском футболе позволено больше, чем остальным.

«Это все эмоции. Считаю, к «Зениту» относятся может быть, чуть строже, чем к другим командам. Но я не заметил, что календарь или судьи нам благоволят.

Вот был разговор, что в матче с «Оренбургом» арбитр не наказал нас 11-метровым. А, например, в игре с «Локомотивом» не поставили пенальти уже в ворота железнодорожников – хотя на той встрече работал ВАР. Конечно, все такие случаи воспринимаются эмоционально. Почему ВАР не стал изучать эпизод в начале матча с «Локо»? Это рабочие моменты, которые будут улучшаться. Тогда и ошибок станет меньше.

Или возьмем прошлый год, когда в игре со «Спартаком» Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул. Ошибки совершаются в обе стороны. Считаю, рефери относятся к нам так же, как и к другим клубам. Это мое личное мнение, но можно обратиться и к статистике. В прошлом сезоне, кажется, «Зенит» был, вообще, одним из тех, кто исполнил меньше всех пенальти. В этом чуть больше пробиваем. Это футбол», – сказал Семак.

«Зенит» – лидер текущего розыгрыша РПЛ по итогам 15 туров.

В прошлом сезоне команда Семака стала чемпионом России.

Семак – об интересе «Зенита» к Миранчукам: «На данный момент тема закрыта»