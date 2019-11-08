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  • Семак: «Я не заметил, что календарь или судьи благоволят «Зениту»

Семак: «Я не заметил, что календарь или судьи благоволят «Зениту»

8 ноября 2019, 12:17
44

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласен с мнением, что петербургскому клубу в российском футболе позволено больше, чем остальным.

«Это все эмоции. Считаю, к «Зениту» относятся может быть, чуть строже, чем к другим командам. Но я не заметил, что календарь или судьи нам благоволят.

Вот был разговор, что в матче с «Оренбургом» арбитр не наказал нас 11-метровым. А, например, в игре с «Локомотивом» не поставили пенальти уже в ворота железнодорожников – хотя на той встрече работал ВАР. Конечно, все такие случаи воспринимаются эмоционально. Почему ВАР не стал изучать эпизод в начале матча с «Локо»? Это рабочие моменты, которые будут улучшаться. Тогда и ошибок станет меньше.

Или возьмем прошлый год, когда в игре со «Спартаком» Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул. Ошибки совершаются в обе стороны. Считаю, рефери относятся к нам так же, как и к другим клубам. Это мое личное мнение, но можно обратиться и к статистике. В прошлом сезоне, кажется, «Зенит» был, вообще, одним из тех, кто исполнил меньше всех пенальти. В этом чуть больше пробиваем. Это футбол», – сказал Семак.

  • «Зенит» – лидер текущего розыгрыша РПЛ по итогам 15 туров.
  • В прошлом сезоне команда Семака стала чемпионом России.

Семак – об интересе «Зенита» к Миранчукам: «На данный момент тема закрыта»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (44)
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Nekit92
1573205349
Все правильно Богданыч сказал! Щас масквачей бомбанет...
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Elisey13
1573206255
По поводу судей только Серёга и Питер не заметил))
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seth343
1573207360
Был-бы семак тренером другой команды, сразу заметил бы...
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Yev
1573207630
Я не понимаю, ему бооьше поговорить не о чем? Вот я от Палыча постоянного нытья по поводу судей и календаря не слышал - потому что люди делом заняты, они стоят команду (плохо или хорошо это другой вопрос). Любой нормальный человек приходя в Зенит начинает блеять: о мы бедные и несчастные, нас судьи не любят. Может их там кусают и заражают специальной инфекцией нытья? Работайте лучше, тренируйтесь - в Европе всё видно по Гамбургскому счёту.
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Давид59
1573207892
Кстати, насчёт Дриусси. В том матче со Спартаком ему дали бутсой по голове в штрафной площадке. Там пенальти должен был быть
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evgevg13
1573208582
если бы тренировал уфу или рубин- прозрел бы моментом
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seth343
1573208738
Не один бомж не сознался в очевидном. Что за народ гнилой?
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ALEX ML
1573213198
А чё ему ещё сказать. Приходится прикидываться слепым или придурковатым
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Ubuntu
1573214138
Вот не надо. Админресурсом Зенит сейчас пользуется по полной
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valdemar47
1573217118
Да уж!!! А раньше я этого человека считал порядочным!!! Только слепой не видит как судят Зенит!!! Идиот Миллер купил все и хоккей и футбол. Творится полный беспредел и там и там!!!
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