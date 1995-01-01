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    Семак: «Я не заметил, что календарь или судьи благоволят «Зениту»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласен с мнением, что петербургскому клубу в российском футболе позволено больше, чем остальным.

    «Это все эмоции. Считаю, к «Зениту» относятся может быть, чуть строже, чем к другим командам. Но я не заметил, что календарь или судьи нам благоволят.

    Вот был разговор, что в матче с «Оренбургом» арбитр не наказал нас 11-метровым. А, например, в игре с «Локомотивом» не поставили пенальти уже в ворота железнодорожников – хотя на той встрече работал ВАР. Конечно, все такие случаи воспринимаются эмоционально. Почему ВАР не стал изучать эпизод в начале матча с «Локо»? Это рабочие моменты, которые будут улучшаться. Тогда и ошибок станет меньше.

    Или возьмем прошлый год, когда в игре со «Спартаком» Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул. Ошибки совершаются в обе стороны. Считаю, рефери относятся к нам так же, как и к другим клубам. Это мое личное мнение, но можно обратиться и к статистике. В прошлом сезоне, кажется, «Зенит» был, вообще, одним из тех, кто исполнил меньше всех пенальти. В этом чуть больше пробиваем. Это футбол», – сказал Семак.

    • «Зенит» – лидер текущего розыгрыша РПЛ по итогам 15 туров.
    • В прошлом сезоне команда Семака стала чемпионом России.

    Семак – об интересе «Зенита» к Миранчукам: «На данный момент тема закрыта»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +540

      Elisey13 1 минуту назад

      По поводу судей только Серёга и Питер не заметил))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +438

      Nekit92 16 минут назад

      Все правильно Богданыч сказал! Щас масквачей бомбанет...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1887

      Борат > Nekit92 6 минут назад

      вызывайте пожарную бригаду в тушино, там горят спартаковские пер*аки)))

      -3
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      Рейтинг: +7656

      silver29 > Nekit92 4 минуты назад

      Зенит принадлежит «Газпрому». Тот же Газпром является и генеральным спонсором клуба. Наверное, не нужно пояснять, что «Газпром» на 50% (+1 акция) принадлежит государству. Стало быть, футбольный клуб Зенит тоже принадлежит государству. Поэтому, содержится он за счет налогоплательщиков и вырученных от продажи нефти и газа денег, поэтому спроси пенсионеров и бюджетников всей России, они переживают за зеньку ? В лучшем случае, им пох на тебя и богданыча.

      2
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      Рейтинг: +7656

      silver29 18 минут назад

      Семак, твое дело играть, а не замечать. Обсуждается конкретный матч, и это даже не вопросы, а серьезное подозрение.

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