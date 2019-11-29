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Главные новости дня. «Арсенал» уволил Эмери, Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

29 ноября 2019, 23:59

Газзаев: «Провал наших клубов в еврокубках – отрицательный результат для большой державы. У нас выстроена великолепная инфраструктура».

«Арсенал» отправил Эмери в отставку.

«Барселоне» исполнилось 120 лет.

Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии.

Головин: «Монако» заслуживает второго-третьего места в чемпионате Франции, а не то, что есть сейчас».

В «Сочи» – эпидемия ангины. Перед матчем с «Оренбургом» заболели Бурмистров, Заболотный и еще восемь игроков.

Антон Миранчук: «Попробовал бы себя сначала в «Валенсии», замахиваться сразу на «Барселону» – неправильно».

РПЛ обсудила расширение до 24-х команд. Чемпионат могут разделить на два этапа.

Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании

Источник: Бомбардир.ру
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