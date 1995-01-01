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    Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

    Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».

    «Малком продолжает восстанавливаться. «Зенит» направил его в Бразилию, где он тренируется по индивидуальной программе», – сказали в пресс-службе «Зенита».

    • Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • Малком – воспитанник «Коринтианса».

    Bobsoccer: Малком должен восстановиться к первому зимнему сбору «Зенита», Маммана – в середине весны

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии16
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      Рейтинг: +438

      S.K.V. 14 минут назад

      Еще пару лет потренируется ,глядишь и контракт закончился.

      2
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      Рейтинг: +3905

      Viper for CSKA 23 минуты назад

      Не удивлюсь, если в аренду туда до конца сезона уйдет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11388

      Garrincha58 25 минут назад

      Россия и Бразилия братские страны этим всё сказано нам за это бананов пришлют сто вагонов или мандаринов на Новый год

      1
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      Рейтинг: +7825

      parevg > Garrincha58 21 минуту назад

      Абхазские мандарины вкуснее и привычнее

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      qaze27 35 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +7825

      parevg 42 минуты назад

      Возьмите меня в Зенит старшим помощником младшего дворника, я через неделю получу травму, и уеду лечиться домой на полгода - год, а Зенит будет ЗП платить...
      Почему этому мартыхаю можно, я тоже так хочу.

      3
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      Рейтинг: +4280

      серега кашин 48 минут назад

      да холодно ему у нас, а в этом сезоне врядли сыграет вот и уехал домой

      1
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      Рейтинг: +3791

      dinar7777dinar 49 минут назад

      зенит лошары ))))) еще вам по акции дембеле загонит барса вообщем норм будет ! хазпром ! ))))

      4
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      Рейтинг: +659

      Дима Цэ > dinar7777dinar 26 минут назад

      Да они не обеднеют, не волнуся) О

      1
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      Рейтинг: +17812

      Боцман59rus 51 минуту назад

      индивидуальный литробол.

      0
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      Рейтинг: +836

      Давид59 55 минут назад

      Пусть парень тренируется где ему комфортно. Пусть почувствует, что на него надеются

      -2
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      Рейтинг: +1161

      altezzik 1 час назад

      Что-то они недоговаривают?

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