Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
«Малком продолжает восстанавливаться. «Зенит» направил его в Бразилию, где он тренируется по индивидуальной программе», – сказали в пресс-службе «Зенита».
- Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.
- Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
- Малком – воспитанник «Коринтианса».
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Источник: «Чемпионат»