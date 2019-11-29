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Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

29 ноября 2019, 15:26
27

Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».

«Малком продолжает восстанавливаться. «Зенит» направил его в Бразилию, где он тренируется по индивидуальной программе», – сказали в пресс-службе «Зенита».

  • Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.
  • Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
  • Малком – воспитанник «Коринтианса».

Bobsoccer: Малком должен восстановиться к первому зимнему сбору «Зенита», Маммана – в середине весны

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Коринтианс Малком
Комментарии (27)
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GermanVo
1575031929
Странный подход. Лучше бы здесь восстанавливался. Адаптировался к климату, привыкал к партнёрам, смотрел за игрой.
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ArReal
1575031997
по ходу 40 миллионов не захотели бегать на стадионах Оренбурга и Уфы)
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Давид59
1575033247
Пусть парень тренируется где ему комфортно. Пусть почувствует, что на него надеются
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dinar7777dinar
1575033578
зенит лошары ))))) еще вам по акции дембеле загонит барса вообщем норм будет ! хазпром ! ))))
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серега кашин
1575033655
да холодно ему у нас, а в этом сезоне врядли сыграет вот и уехал домой
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qaze27
1575034420
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Viper for CSKA
1575035179
Не удивлюсь, если в аренду туда до конца сезона уйдет.
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S.K.V.
1575035666
Еще пару лет потренируется ,глядишь и контракт закончился.
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TOL47
1575037406
Сказочная сделка, турист номер 2
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Romio-xxx
1575042280
Карьеру завершать поехал?
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