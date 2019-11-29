Газзаев: «Провал наших клубов в еврокубках – отрицательный результат для большой державы. У нас выстроена великолепная инфраструктура»

Депутат Госдумы, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

«Я считаю, что для наших клубов сезон в еврокубках пока складывается крайне неудачно. Будем надеяться на выход «Зенита» в следующую стадию Лиги чемпионов и выход «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы. Конечно, для такой большой державы это отрицательный результат, потому что недавно прошел чемпионат мира, у нас выстроена великолепная инфраструктура, наша сборная отобралась на чемпионат Европы.

Что касается клубного футбола, я неоднократно говорил, что показателем уровня нашего футбола является выступление на международной арене в престижных турнирах. Надо признать, что не хватает опыта для того, чтобы выступать на равных на столь высоком уровне.

Конечно, необходимо улучшать качество игры, тактическое и индивидуальное оснащение, физиологическую и психологическую подготовку, это все должно соответствовать лучших стандартам мирового футбола, и для этого у нас есть все основания.

Пока мы не будем соответствовать лучшим мировым стандартам, мы будем все время сожалеть после очередного европейского турнира. К сожалению, надо признать, что это провал наших клубов, неудовлетворительная оценка. Надеемся, что «Зенит» и «Краснодар» оправдают наши ожидания, также будем болеть за национальную сборную», – сказал Газзаев.