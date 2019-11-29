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  • Газзаев: «Провал наших клубов в еврокубках – отрицательный результат для большой державы. У нас выстроена великолепная инфраструктура»

Газзаев: «Провал наших клубов в еврокубках – отрицательный результат для большой державы. У нас выстроена великолепная инфраструктура»

29 ноября 2019, 12:30
50

Депутат Госдумы, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

«Я считаю, что для наших клубов сезон в еврокубках пока складывается крайне неудачно. Будем надеяться на выход «Зенита» в следующую стадию Лиги чемпионов и выход «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы. Конечно, для такой большой державы это отрицательный результат, потому что недавно прошел чемпионат мира, у нас выстроена великолепная инфраструктура, наша сборная отобралась на чемпионат Европы.

Что касается клубного футбола, я неоднократно говорил, что показателем уровня нашего футбола является выступление на международной арене в престижных турнирах. Надо признать, что не хватает опыта для того, чтобы выступать на равных на столь высоком уровне.

Конечно, необходимо улучшать качество игры, тактическое и индивидуальное оснащение, физиологическую и психологическую подготовку, это все должно соответствовать лучших стандартам мирового футбола, и для этого у нас есть все основания.

Пока мы не будем соответствовать лучшим мировым стандартам, мы будем все время сожалеть после очередного европейского турнира. К сожалению, надо признать, что это провал наших клубов, неудовлетворительная оценка. Надеемся, что «Зенит» и «Краснодар» оправдают наши ожидания, также будем болеть за национальную сборную», – сказал Газзаев.

  • «Спартак» и «Арсенал» не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы. «Локомотив» и ЦСКА не смогли выйти в весеннюю часть еврокубков.
  • Шанс попасть в евровесну есть только у «Краснодара» и «Зенита».

Источник: «Р-Спорт»
Лига чемпионов Лига Европы Арсенал Зенит Краснодар Локомотив ЦСКА Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (50)
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oyabun
1575020917
Если бы в Еврокубках выступала инфраструктура, а не живые футболисты, то тогда Да, мы были бы постоянно в лидерах. А когда у нас считается лучшим такой футболист как Дзюба, который в Европе вообще никто, то и имеем подобные результаты.
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vka1970
1575021977
А толку в том если все клубы финансируются из гос бюджета, а частники на их фоне либо последний куй без соли доедают либо живут на уровне чуть лучшем чем все остальные.Особняком только Зенит где денег вообще ни кто не считает.Судьи карманные, ВАР для кого надо ВАР, конкуренция снизилась в разы.С чего бы это клубам расти ?
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ivanthebest
1575024239
С лимитом что-то поделайте, ретарды. 8+17 - это трусливая тактика, ссыкунов, которые сидят на распилах. Не можете сами додумать, возьмите плять пример Германии, которая встроила в 2004 году лимит в 10+15, с 5 воспитанниками в заявке и после этого смогли поднять существенно общий уровень клубов, а потом и вовсе практически весь лимит отменить. Ни кому не упал Ваш епучий лимит 8+17, который ещё хуже нынешнего. А значит, что наши клубы только продолжат деградировать.
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Rus9I
1575025185
Пес ерунду несет. Зачастую одарены детям не по карману футбол. А учить и вкладывать в нашей стране, просто не умеют. Инфраструктура есть только у обеспеченных клубов России. А остальные просто варятся сами по себе. С надеждой на то, что кто то выстрелит. Тут нужно как минимум 60% гос-бюджета, и 40% привлеченных инвестиций что бы построить и создать академии футбола. А не это вот все... Построил стадион, а содержать его нет возможности)))) Добавлю: Проект должен быть как минимум лет на 15!!! А не как у нас принято на 5, а вдруг в стране что то поменяется, или власть сменится) Жесткие гарантии от начала и до конца срока, с возможностью продления и корректировки в зависимости от инновации и внедрение новых методик. А так, это все пустой треп для пиара!
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neft44
1575025281
пес в голосину с правительством лает и будет лаять как ему скажут
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polt
1575025956
Бла,бла,бла... Пустозвонство в натуральном виде. Речь депутата.
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subbotaspartak
1575029067
Вот из-за таких депутатиков выгонят Россию из спорта на 4 года... Будем развивать внутренние инфраструктуры.
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vladimir-7
1575032438
А, что ты, Газзаев и ГД в целом делаете для соответствия наших команд лучшим мировым стандартам? Можно подумать, что комитет ГД по спорту не видит, что творит РФС и его судейский корпус в назначении одной команды чемпионом РФ по футболу и распределением остальных мест по желанию РФС задолго до его окончания. О всех мерах, которые необходимо принять в ГД относительно спорта и футбола в частности, мы и хотим услышать от ГД.
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серега кашин
1575034056
это систма рфс виновата и ее корупция и продажность
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Ганнибал Лектор
1575744028
Для спасения российского футбола необходимо сделать две вещи: 1. Отменить на [фиг] лимит. 2. Разогнать из РФС всех евреев и очковтирателей, оставив только профессионалов.
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