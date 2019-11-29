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    Газзаев: «Провал наших клубов в еврокубках – отрицательный результат для большой державы. У нас выстроена великолепная инфраструктура»

    Депутат Госдумы, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

    «Я считаю, что для наших клубов сезон в еврокубках пока складывается крайне неудачно. Будем надеяться на выход «Зенита» в следующую стадию Лиги чемпионов и выход «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы. Конечно, для такой большой державы это отрицательный результат, потому что недавно прошел чемпионат мира, у нас выстроена великолепная инфраструктура, наша сборная отобралась на чемпионат Европы.

    Что касается клубного футбола, я неоднократно говорил, что показателем уровня нашего футбола является выступление на международной арене в престижных турнирах. Надо признать, что не хватает опыта для того, чтобы выступать на равных на столь высоком уровне.

    Конечно, необходимо улучшать качество игры, тактическое и индивидуальное оснащение, физиологическую и психологическую подготовку, это все должно соответствовать лучших стандартам мирового футбола, и для этого у нас есть все основания.

    Пока мы не будем соответствовать лучшим мировым стандартам, мы будем все время сожалеть после очередного европейского турнира. К сожалению, надо признать, что это провал наших клубов, неудовлетворительная оценка. Надеемся, что «Зенит» и «Краснодар» оправдают наши ожидания, также будем болеть за национальную сборную», – сказал Газзаев.

    • «Спартак» и «Арсенал» не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы. «Локомотив» и ЦСКА не смогли выйти в весеннюю часть еврокубков.
    • Шанс попасть в евровесну есть только у «Краснодара» и «Зенита».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +273

      Алеха32 7 минут назад

      Для страны третьего мира
      Раньше была сверхдержава!

      0
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      Рейтинг: +21151

      oyabun 7 минут назад

      Если бы в Еврокубках выступала инфраструктура, а не живые футболисты, то тогда Да, мы были бы постоянно в лидерах. А когда у нас считается лучшим такой футболист как Дзюба, который в Европе вообще никто, то и имеем подобные результаты.

      0
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      Рейтинг: +5338

      ilichkadr > oyabun 4 минуты назад

      Если назначить другого, то выиграем Европу и дойдем до финала ЧМ?

      0
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      Рейтинг: +1301

      AZ 8 минут назад

      в РФПЛ выстроена отличная коррупция... Но газаев конечно же про это "ничего не знает" и не скажет... Его зад в теплом месте, а больше ничего ему не надо

      1
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      Рейтинг: +800

      Кузьмич на трибуне 11 минут назад

      У нас выстроена великолепная структура для столичного бизнеса. Как только кто пытается нарушить столичное кредо , тут же вылетает из бизнеса. Поднялся Анжи до ЛЧ. Разорвали всю выстроенную клубом структуру. Как только Кубань два года подряд вышла в ЛЕ, обанкротили и похоронили. Да хорошая структура помогла отжать у С.Н.Галицкого бизнес. Уж кто кто а Газаев сам выводил Аланию в Еврокубки, и где теперь искать Аланию. Зато у нас в каждом туре судейские скандалы. Итянут за уши некоторых не взирая на ВАР и совесть. А потом провал за провалом.

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