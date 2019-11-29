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  • Головин: «Монако» заслуживает второго-третьего места в чемпионате Франции, а не то, что есть сейчас»

Головин: «Монако» заслуживает второго-третьего места в чемпионате Франции, а не то, что есть сейчас»

29 ноября 2019, 15:46
16

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результаты команды в Лиге 1.

«Сейчас я чувствую себя как дома. Считаю, что должен помогать команде по максимуму – сам делать результат и добиваться вместе с «Монако» более высокого места. Мы заслуживаем второго-третьего места в чемпионате Франции, а не то, что есть сейчас.

Согласен с тренером – у меня бывают моменты, в которых я могу решать эпизод сам. Иногда случается, что я принимаю не то решение в концовке эпизода. Не знаю, с чем связано, может, с опытом. Но я буду улучшать этот момент, 100%. Я привык много бегать. Не думаю, что это связано со скоростью принятия решений. С трибуны все может казаться легко и просто, но на поле все сложнее. Так что я считаю, что много бегать – это неплохо», – сказал Головин.

  • После 14 туров «Монако» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1.
  • Монегаски отстают на 7 очков от идущего на втором месте «Марселя».
  • Головин в этом сезоне сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (16)
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Yev
1575032076
А тебе Золотой Мяч и Золотую Бутса. Вот что значит ходить зимой без шапки. Совсем с мозгами плохо.
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серега кашин
1575033577
ну и почему же вы второй сезон в полной ж...
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Etiainen
1575034712
Если бы играть умели, то не были бы 14
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hevbn 28
1575034930
Абсолютно согласен с Александром, по составу Монако уступает во Франции только Парижу , но самое главное, что если Жардиму удастся наконец то найти по настоящему основной состав, чем Монако и занимается последние два сезона , то 2-3 место будет вполне реально учитывая плотность чемпионата и то что по настоящему стабильную игру не может показывать никто во Франции разве что тот же Париж, Лион и тот же Монако.Но у каждой из этих команд есть свои причины на нестабильные результаты , но если им удастся решить те проблемы которые у них сейчас есть то думаю именно эта тройка может сыграть в ЛЧ от Франции, чего я им и желаю.
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Ушат Помоев
1575035803
Сашка молодец только бы красных карточек поменьше!Гладишь повыше в таблице были бы!!!
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S.K.V.
1575035819
Вы заслуживаете ровно то где вы сейчас.
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Stavropolets
1575039239
Главное чтоб ты играл хорошо.
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portero
1575045751
Вот где есть , то и заслужили.
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BARCLAYS_APL
1575066688
Размечтался что та
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moskowcity-petrv
1579113630
Какие заслуги,такое и место
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