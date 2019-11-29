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    Головин: «Монако» заслуживает второго-третьего места в чемпионате Франции, а не то, что есть сейчас»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результаты команды в Лиге 1.

    «Сейчас я чувствую себя как дома. Считаю, что должен помогать команде по максимуму – сам делать результат и добиваться вместе с «Монако» более высокого места. Мы заслуживаем второго-третьего места в чемпионате Франции, а не то, что есть сейчас.

    Согласен с тренером – у меня бывают моменты, в которых я могу решать эпизод сам. Иногда случается, что я принимаю не то решение в концовке эпизода. Не знаю, с чем связано, может, с опытом. Но я буду улучшать этот момент, 100%. Я привык много бегать. Не думаю, что это связано со скоростью принятия решений. С трибуны все может казаться легко и просто, но на поле все сложнее. Так что я считаю, что много бегать – это неплохо», – сказал Головин.

    • После 14 туров «Монако» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1.
    • Монегаски отстают на 7 очков от идущего на втором месте «Марселя».
    • Головин в этом сезоне сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.11.2019 15:46
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1446

      moskowcity-petrv 15 января 2020, 21:40

      Какие заслуги,такое и место

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 30 ноября 2019, 01:31

      Размечтался что та

      0
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      Рейтинг: +444

      Proker 29 ноября 2019, 20:27

      Головин игрок в Монако, как один поле воин....

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 ноября 2019, 20:05

      Ну мечтай больше. Пока Монако дно и его заслуживает.

      0
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      Рейтинг: +67642

      portero 29 ноября 2019, 19:42

      Вот где есть , то и заслужили.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 29 ноября 2019, 19:39

      Да Голова это как раз в сборной вся полезная активность в центе, и вперед сыграет и в прессинге поучаствует и отобрать умеет и со штрафного пробьет, не повезло ему с этим донным клубом выскочкой, по хорошему валить надо, годы быстро летят.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 29 ноября 2019, 18:39

      Это он имел в виду уровень бюджета клуба.

      0
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      Рейтинг: +1265

      tushkanlz 29 ноября 2019, 18:18

      Главное - что бы без травм у тебя, а что «Монако» заслуживает,то пусть и получит в конце...

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 29 ноября 2019, 17:53

      Главное чтоб ты играл хорошо.

      2
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      Рейтинг: +1047

      S.K.V. 29 ноября 2019, 16:56

      Вы заслуживаете ровно то где вы сейчас.

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