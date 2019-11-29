«Барселоне» исполнилось 120 лет

29 ноября «Барселона» сегодня празднует свой 120-й день рождения.

Клуб был основан 29 ноября 1899 года швейцарскими, британскими, испанскими и каталонскими футболистами во главе с Жоаном Гампером.

За свою историю «Барселона» выигрывала Примеру 26 раз, завоевала 30 Кубков Испании и 13 Суперкубков Испании.

Каталонский клуб пять раз побеждал в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов, четыре раза – в Кубке обладателей кубков. «Барса» – трехкратный победитель чемпионата мира среди клубов и обладатель Межконтинентального кубка.

