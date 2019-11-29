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    «Барселоне» исполнилось 120 лет

    29 ноября «Барселона» сегодня празднует свой 120-й день рождения.

    Клуб был основан 29 ноября 1899 года швейцарскими, британскими, испанскими и каталонскими футболистами во главе с Жоаном Гампером.

    За свою историю «Барселона» выигрывала Примеру 26 раз, завоевала 30 Кубков Испании и 13 Суперкубков Испании.

    Каталонский клуб пять раз побеждал в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов, четыре раза – в Кубке обладателей кубков. «Барса» – трехкратный победитель чемпионата мира среди клубов и обладатель Межконтинентального кубка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4648

      subbotaspartak 6 минут назад

      Месси всегда играл?

      0
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      Рейтинг: +139

      Sterh 40 минут назад

      Forca!

      0
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      Рейтинг: +74

      Proker 59 минут назад

      Динарка с юбилеем

      0
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      Рейтинг: +2181

      BlackMurder > Proker 46 минут назад

      Он онанирует щас, и вытирает писюльку о флаг бэбилоны

      0
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      Рейтинг: +7655

      Skull_Boy 1 час назад

      СДР

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      Рейтинг: +1187

      playsh 1 час назад

      Браво,Барселона!!! Ты по праву одна из величайших команд мира.

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