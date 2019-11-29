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«Барселоне» исполнилось 120 лет

29 ноября 2019, 13:33
12

29 ноября «Барселона» сегодня празднует свой 120-й день рождения.

Клуб был основан 29 ноября 1899 года швейцарскими, британскими, испанскими и каталонскими футболистами во главе с Жоаном Гампером.

За свою историю «Барселона» выигрывала Примеру 26 раз, завоевала 30 Кубков Испании и 13 Суперкубков Испании.

Каталонский клуб пять раз побеждал в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов, четыре раза – в Кубке обладателей кубков. «Барса» – трехкратный победитель чемпионата мира среди клубов и обладатель Межконтинентального кубка.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона
Комментарии (12)
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Plyash
1575024257
Браво,Барселона!!! Ты по праву одна из величайших команд мира.
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Skull_Boy
1575024732
СДР
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Proker
1575025716
Динарка с юбилеем
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Sterh
1575026805
Forca!
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subbotaspartak
1575028863
Месси всегда играл?
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Sedoi_Goblin
1575031354
Ну... С днем рождения,блаугранас!
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Saracen Jr
1575031404
Да это же отличный повод, особенно для барсафана в пятницу!!!))))
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Yev
1575032166
Ну наконец-то нормально бухнём, а то День взятия Бастилии прошёл в сухую!
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bset
1575032431
С др
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