«Барселоне» исполнилось 120 лет

Месси всегда играл?
29 ноября «Барселона» сегодня празднует свой 120-й день рождения.
Клуб был основан 29 ноября 1899 года швейцарскими, британскими, испанскими и каталонскими футболистами во главе с Жоаном Гампером.
За свою историю «Барселона» выигрывала Примеру 26 раз, завоевала 30 Кубков Испании и 13 Суперкубков Испании.
Каталонский клуб пять раз побеждал в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов, четыре раза – в Кубке обладателей кубков. «Барса» – трехкратный победитель чемпионата мира среди клубов и обладатель Межконтинентального кубка.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2019