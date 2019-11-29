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  • РПЛ обсудила расширение до 24-х команд. Чемпионат могут разделить на два этапа

РПЛ обсудила расширение до 24-х команд. Чемпионат могут разделить на два этапа

29 ноября 2019, 18:42
52

В ноябре в РПЛ состоялось совещание по поводу дальнейшего усовершенствования системы проведения турнира. В частности, обсуждался вопрос расширения лиги до 24-х команд.

Если решение будет принято, то чемпионат будет проходить в два этапа, информирует «РБК-Спорт». На первом из них команды будут разделены на две группы. Во вторую из них будут ежегодно попадать восемь лучших клубов ФНЛ. На следующем этапе всех участников разобьют на четыре группы по шесть команд.

Нововведения будут обсуждать и в дальнейшим. Ближайшие сезоны будут разыграны по ныне существующей схеме.

  • РПЛ существует с 2001 года.
  • В следующем году состоятся выборы президента.
  • Сейчас в лиге лидирует «Зенит» – действующий чемпион.

Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (52)
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a_who
1575042834
Расширение ??? РПЛ можно сократить на пару - тройку команд !
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APchelov
1575042968
Во чуваки устроились! Выдумывают, хрен знает что, и что удивительно, им за это регулярно платят!!! )
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CheToTaM
1575044478
Это просто смешно У нас и сейчас в РПЛ не у всех команд есть собственные стадионы, на которых можно играть в футбол
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vingor
1575044530
Соли с Китая новые подвезли видимо для футбольных чинуш. Команды поголовно полубанкроты, а они расширять хотят.
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Нас Много
1575045132
Нет ничего страшнее, чем дурак с инициативой...
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ЮНик
1575049040
Оставить в так называемой "премьер-лиге"(не путать с английской!) максимум 10 команд и играть в четыре круга "весна-осень". Ведь именно играя с весны по осень "Зенит" и ЦСКА добивались побед в еврокубках. И "Локомотив" со "Спартаком" достойно представляли российский футбол в Европе. А играть в два предварительных круга, а потом две пятерки между собой: первая - за медали, вторая - за то, чтобы не вылететь в пер.див.
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Владислав Vlad
1575049413
24 мало. Надо 36 команд. И все в одной группе.)))))))))))
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VVM1964
1575052002
РФПЛ - НЕ РАСШИРЯТЬ И НЕ СУЖАТЬ !!! Сократить исполком и чиновников Российского футбольного союза - а то видно им делать нечего , что они там так маются ,
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Kollljan
1575052954
Зачем мелочиться! Давай сразу до 40 команд!
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Чец
1575054732
Контора РПЛ превращается в палату № 6, куда смотрят санитары? Это же надо так оторваться от действительности.
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