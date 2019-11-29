РПЛ обсудила расширение до 24-х команд. Чемпионат могут разделить на два этапа

В ноябре в РПЛ состоялось совещание по поводу дальнейшего усовершенствования системы проведения турнира. В частности, обсуждался вопрос расширения лиги до 24-х команд.

Если решение будет принято, то чемпионат будет проходить в два этапа, информирует «РБК-Спорт». На первом из них команды будут разделены на две группы. Во вторую из них будут ежегодно попадать восемь лучших клубов ФНЛ. На следующем этапе всех участников разобьют на четыре группы по шесть команд.

Нововведения будут обсуждать и в дальнейшим. Ближайшие сезоны будут разыграны по ныне существующей схеме.