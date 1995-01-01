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    РПЛ обсудила расширение до 24-х команд. Чемпионат могут разделить на два этапа

    В ноябре в РПЛ состоялось совещание по поводу дальнейшего усовершенствования системы проведения турнира. В частности, обсуждался вопрос расширения лиги до 24-х команд.

    Если решение будет принято, то чемпионат будет проходить в два этапа, информирует «РБК-Спорт». На первом из них команды будут разделены на две группы. Во вторую из них будут ежегодно попадать восемь лучших клубов ФНЛ. На следующем этапе всех участников разобьют на четыре группы по шесть команд.

    Нововведения будут обсуждать и в дальнейшим. Ближайшие сезоны будут разыграны по ныне существующей схеме.

    • РПЛ существует с 2001 года.
    • В следующем году состоятся выборы президента.
    • Сейчас в лиге лидирует «Зенит» – действующий чемпион.

    Источник: «РБК Спорт»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3681

      APchelov 6 минут назад

      Во чуваки устроились! Выдумывают, хрен знает что, и что удивительно, им за это регулярно платят!!! )

      0
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      Рейтинг: +2202

      a_who 8 минут назад

      Расширение ??? РПЛ можно сократить на пару - тройку команд !

      0
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