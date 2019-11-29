Тедеско: «Шюррле – в отличной форме. Перед «Уралом» он хорошо тренировался, поэтому выбор пал в его сторону»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал форму полузащитника Андре Шюррле.

«Я считаю, что Шюррле находится в отличной форме. Думаю, вы заметили, что у нас было много голевых моментов в прошлом матче. Если говорить о нападающих, то у нас есть еще Понсе, Ларссон, Мирзов, и каждую неделю мы должны принимать решения о том, кто сыграет. Андре провел замечательную работу перед матчем с «Уралом» и хорошо тренировался, поэтому выбор пал в его сторону. И я считаю, этот выбор был правильным.

В последних шести матчах мы старались играть в атакующий футбол, благо у нас есть для этого футболисты. В этом вопросе необходимо отталкиваться от текущей ситуации. Приведу пример: матч «Барселона» – «Боруссия». Были моменты, когда Дортмунд действительно классно владел мячом и игроки «Барселоны» страдали, потому что им приходилось опускаться в оборону, но это страдание вознаграждалось впоследствии. В футболе надо быть гибким, уметь играть как в атаке, так и в обороне», – сказал Тедеско.

«Спартак» арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.

29-летний Шюррле в текущем сезоне РПЛ забил один гол и сделал два ассиста в 11 матчах.

Тедеско: «Шюррле производит все лучшее впечатление»