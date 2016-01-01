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    Тедеско: «Шюррле – в отличной форме. Перед «Уралом» он хорошо тренировался, поэтому выбор пал в его сторону»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал форму полузащитника Андре Шюррле.

    «Я считаю, что Шюррле находится в отличной форме. Думаю, вы заметили, что у нас было много голевых моментов в прошлом матче. Если говорить о нападающих, то у нас есть еще Понсе, Ларссон, Мирзов, и каждую неделю мы должны принимать решения о том, кто сыграет. Андре провел замечательную работу перед матчем с «Уралом» и хорошо тренировался, поэтому выбор пал в его сторону. И я считаю, этот выбор был правильным.

    В последних шести матчах мы старались играть в атакующий футбол, благо у нас есть для этого футболисты. В этом вопросе необходимо отталкиваться от текущей ситуации. Приведу пример: матч «Барселона»«Боруссия». Были моменты, когда Дортмунд действительно классно владел мячом и игроки «Барселоны» страдали, потому что им приходилось опускаться в оборону, но это страдание вознаграждалось впоследствии. В футболе надо быть гибким, уметь играть как в атаке, так и в обороне», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.
    • 29-летний Шюррле в текущем сезоне РПЛ забил один гол и сделал два ассиста в 11 матчах.

    Тедеско: «Шюррле производит все лучшее впечатление»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4280

      серега кашин 47 минут назад

      а может тябя заставляют ставить его чтоб огромные деньги просто так не просиживал на лавке

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      Рейтинг: +1803

      Борат 49 минут назад

      шурля уже вдоволь нанюхался спартаковского духа и хочет одного - поскорее сбежать из тушинской помойки!
      и он делает всё, чтобы его аренду не продлевали, не говоря уже о выкупе))))

      вот умора!!!

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      Рейтинг: +256

      Smoking_dog > Борат 37 минут назад

      Тебя наверное Спартаковские фаны в попу отпидо...сили,другого обьяснения нет,тому что ты в каждой новости касающейся спартака гадости изливаешь,так сказать, Утверждаешся

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      Рейтинг: +839

      Frankfurt Am Main > Smoking_dog 32 минуты назад

      Не обращай внимание, это просто подросток малолетний!!

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      Рейтинг: +21165

      oyabun 1 час назад

      Я не знаю, то ли мы, болельщики такие слепые и не видим насколько оказывается полезен Шурик на поле, то ли здесь уже вступает в роль кумовство по национальному признаку. Не только в матче с Уралом, но и давно уже немец один их худших на поле.

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