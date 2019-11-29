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  • Тедеско: «Шюррле – в отличной форме. Перед «Уралом» он хорошо тренировался, поэтому выбор пал в его сторону»

Тедеско: «Шюррле – в отличной форме. Перед «Уралом» он хорошо тренировался, поэтому выбор пал в его сторону»

29 ноября 2019, 15:37
15

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал форму полузащитника Андре Шюррле.

«Я считаю, что Шюррле находится в отличной форме. Думаю, вы заметили, что у нас было много голевых моментов в прошлом матче. Если говорить о нападающих, то у нас есть еще Понсе, Ларссон, Мирзов, и каждую неделю мы должны принимать решения о том, кто сыграет. Андре провел замечательную работу перед матчем с «Уралом» и хорошо тренировался, поэтому выбор пал в его сторону. И я считаю, этот выбор был правильным.

В последних шести матчах мы старались играть в атакующий футбол, благо у нас есть для этого футболисты. В этом вопросе необходимо отталкиваться от текущей ситуации. Приведу пример: матч «Барселона»«Боруссия». Были моменты, когда Дортмунд действительно классно владел мячом и игроки «Барселоны» страдали, потому что им приходилось опускаться в оборону, но это страдание вознаграждалось впоследствии. В футболе надо быть гибким, уметь играть как в атаке, так и в обороне», – сказал Тедеско.

  • «Спартак» арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.
  • 29-летний Шюррле в текущем сезоне РПЛ забил один гол и сделал два ассиста в 11 матчах.

Тедеско: «Шюррле производит все лучшее впечатление»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Шюррле Андре Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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oyabun
1575032513
Я не знаю, то ли мы, болельщики такие слепые и не видим насколько оказывается полезен Шурик на поле, то ли здесь уже вступает в роль кумовство по национальному признаку. Не только в матче с Уралом, но и давно уже немец один их худших на поле.
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серега кашин
1575033751
а может тябя заставляют ставить его чтоб огромные деньги просто так не просиживал на лавке
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piligrim1986
1575037142
ну может и так, но тщательно это скрывает)))
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Диктор
1575040139
Правильно-никого не слушай.Поступай как знаешь.
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vka1970
1575042850
Согласен,Тед главный и за результат отвечать ему. Пусть работает и ни кого не слушает.
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0chevidno
1575119438
Ничего что у Шюррле не вышло в матче с Уралом, значит выйдет на замену завтра и забьет дважды
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