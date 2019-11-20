Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тедеско: «Шюррле производит все лучшее впечатление»

20 ноября 2019, 18:39
4

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы на возможное возвращение нападающего Андре Шюррле в сборную Германии.

«Не имею права говорить о Немецком футбольном союзе, не знаю, какие там планы. Интервью [которое Шюррле дал Transfermarkt] я, конечно, оценил. Он был очень откровенен, мне это показалось удивительным. В наше время не так много людей, которые так открыто говорить на чувствительные темы. Надо отдать ему должное.

В нем я каждый день открываю для себя очень мотивированного игрока, который чрезвычайно умен. С ним весело работать. Он и на тренировках выкладывается на 100 процентов. Когда мы приехали, Андре заболел. Из-за этого он не мог тренироваться почти три недели. Но вот уже две недели он стабильно работает на тренировках и производит все лучшее впечатление», – сказал Тедеско.

  • «Спартак» арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.
  • 28-летний Шюррле в текущем сезоне забил два гола и сделал два ассиста в 14 матчах.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Спартак Германия Шюррле Андре Тедеско Доменико
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1574264729
На кого?
Ответить
vka1970
1574271234
Вполне возможно, что Тед его реанимирует. Ведь когда Андре приехал, с первых матчей стал показывать очень приличный футбол, но Кононов ...................
Ответить
Дядя Серёжа
1574299472
Делайте уже что нибудь.
Ответить
амани
1574323564
еще бы, чемпион мира, конечно он умеет играть в хороший футбол!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+