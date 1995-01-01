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    Тедеско: «Шюррле производит все лучшее впечатление»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы на возможное возвращение нападающего Андре Шюррле в сборную Германии.

    «Не имею права говорить о Немецком футбольном союзе, не знаю, какие там планы. Интервью [которое Шюррле дал Transfermarkt] я, конечно, оценил. Он был очень откровенен, мне это показалось удивительным. В наше время не так много людей, которые так открыто говорить на чувствительные темы. Надо отдать ему должное.

    В нем я каждый день открываю для себя очень мотивированного игрока, который чрезвычайно умен. С ним весело работать. Он и на тренировках выкладывается на 100 процентов. Когда мы приехали, Андре заболел. Из-за этого он не мог тренироваться почти три недели. Но вот уже две недели он стабильно работает на тренировках и производит все лучшее впечатление», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.
    • 28-летний Шюррле в текущем сезоне забил два гола и сделал два ассиста в 14 матчах.

    Источник: Transfermarkt

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