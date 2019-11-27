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  • Сборная России: «После матчей с Миранчуком один португалец поменял прическу»

Сборная России: «После матчей с Миранчуком один португалец поменял прическу»

27 ноября 2019, 17:32
6

В твиттере сборной России обратили внимание на смену прически форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Роналду стал носить ободок для волос как у полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«После матчей с Миранчуком один португалец поменял прическу. Мы ни на что не намекаем», – говорится в сообщении.

  • «Локомотив» проиграл «Ювентусу» оба матча с одинаковым счетом 1:2.
  • Миранчук забил по голу в каждой из встреч.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Лига чемпионов Отбор ЧЕ-2020 Ювентус Локомотив Россия Роналду Криштиану Миранчук Алексей
Комментарии (6)
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giluxa1963
1574866783
прическа не ориентация меняй сколько хочешь
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Mister_Tomsk
1574869740
якобы намек, что Леша скоро в Юве окажется_)
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Cules2013
1574874805
Мда... последнее место в группе, а мы тут гэги пытаемся постить второсортные...
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Igreks
1574884676
Смехота
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roman230582
1574886989
Такие ободки раньше бабки носили, скоро до кокошников дойдут
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yоwill
1574888194
Eсли делаете cтaвки -> portal-bet.ru
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