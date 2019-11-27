Сборная России: «После матчей с Миранчуком один португалец поменял прическу»

В твиттере сборной России обратили внимание на смену прически форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Роналду стал носить ободок для волос как у полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«После матчей с Миранчуком один португалец поменял прическу. Мы ни на что не намекаем», – говорится в сообщении.

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» оба матча с одинаковым счетом 1:2.

Миранчук забил по голу в каждой из встреч.