Сборная России: «После матчей с Миранчуком один португалец поменял прическу»

В твиттере сборной России обратили внимание на смену прически форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Роналду стал носить ободок для волос как у полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
«После матчей с Миранчуком один португалец поменял прическу. Мы ни на что не намекаем», – говорится в сообщении.
- «Локомотив» проиграл «Ювентусу» оба матча с одинаковым счетом 1:2.
- Миранчук забил по голу в каждой из встреч.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер сборной России