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    Сборная России: «После матчей с Миранчуком один португалец поменял прическу»

    В твиттере сборной России обратили внимание на смену прически форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Роналду стал носить ободок для волос как у полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    «После матчей с Миранчуком один португалец поменял прическу. Мы ни на что не намекаем», – говорится в сообщении.

    • «Локомотив» проиграл «Ювентусу» оба матча с одинаковым счетом 1:2.
    • Миранчук забил по голу в каждой из встреч.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1598

      giluxa1963 17 минут назад

      прическа не ориентация меняй сколько хочешь

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