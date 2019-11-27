Шомуродов: «Не думаю о задержках по зарплате в «Ростове». К счастью, на плов хватает»

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов прокомментировал задержки по зарплате в клубе.

«Есть другие люди, отвечающие за этот вопрос. Не думаю о задержках. К счастью, на плов хватает. Да там и недорого (в чайхане). Как провожу время в Ростове? В кино могу сходить, в ресторан. Не только в узбекский, русскую кухню тоже люблю.

Что касается цели на сезон, тренер говорит – выигрывать в каждом матче. А вообще – еврокубки», — цитирует Шомуродова «Матч ТВ».

В этом сезоне Шомуродов сыграл 17 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал три ассиста.

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