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    Шомуродов: «Не думаю о задержках по зарплате в «Ростове». К счастью, на плов хватает»

    Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов прокомментировал задержки по зарплате в клубе.

    «Есть другие люди, отвечающие за этот вопрос. Не думаю о задержках. К счастью, на плов хватает. Да там и недорого (в чайхане). Как провожу время в Ростове? В кино могу сходить, в ресторан. Не только в узбекский, русскую кухню тоже люблю.

    Что касается цели на сезон, тренер говорит – выигрывать в каждом матче. А вообще – еврокубки», — цитирует Шомуродова «Матч ТВ».

    • В этом сезоне Шомуродов сыграл 17 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал три ассиста.

    Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12702

      bset 9 минут назад

      Так вот в чем секрет - нужно плов есть, чтобы хорошо играть)

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      Рейтинг: +805

      Давид59 10 минут назад

      Парень - молодец. Уважаю таких. Думаю это связано с тем, что его зарплата на сотню порядков превышает среднюю узбекскую

      0
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      Рейтинг: +8415

      silver29 25 минут назад

      Условия контракта в Спартаке дополнительно к плову ежемесячная зарплата и ковер ручной работы в виде бонуса. Подумай.

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      Рейтинг: +1108

      Decorhome 43 минуты назад

      Узбекский подход. Молодец.

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