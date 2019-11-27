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  • Шомуродов: «Не думаю о задержках по зарплате в «Ростове». К счастью, на плов хватает»

Шомуродов: «Не думаю о задержках по зарплате в «Ростове». К счастью, на плов хватает»

27 ноября 2019, 13:22
14

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов прокомментировал задержки по зарплате в клубе.

«Есть другие люди, отвечающие за этот вопрос. Не думаю о задержках. К счастью, на плов хватает. Да там и недорого (в чайхане). Как провожу время в Ростове? В кино могу сходить, в ресторан. Не только в узбекский, русскую кухню тоже люблю.

Что касается цели на сезон, тренер говорит – выигрывать в каждом матче. А вообще – еврокубки», — цитирует Шомуродова «Матч ТВ».

  • В этом сезоне Шомуродов сыграл 17 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал три ассиста.

Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Шомуродов Эльдор
Комментарии (14)
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Decorhome
1574850343
Узбекский подход. Молодец.
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Давид59
1574852288
Парень - молодец. Уважаю таких. Думаю это связано с тем, что его зарплата на сотню порядков превышает среднюю узбекскую
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bset
1574852373
Так вот в чем секрет - нужно плов есть, чтобы хорошо играть)
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ruslanzap
1574857015
Красава, но Карпин еще круче и весь Ростов тоже. Но если не платить команда умрет
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Sedoi_Goblin
1574858883
КрасаWella! Чесслово!!! Без заморочек парень!
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alex1951
1574861451
Товарищ Э.Уродов! Вас чяво за паровоза отправили к прессе? Так ответьте ,сколько плов стоит? За ответ ,рахмат))))
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Вальдемар IV
1574863863
до зимы недолго осталось а там на панель в госклубы
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Юрэс
1574866282
Да Молодчик !!! Ответ футбалёрам------- Х......ЛИ мы ноем!?!?!?!?
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juvseriy
1574872608
Судя по инстаграмму там на все хватает)
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GoLenaStop
1574885544
Опять задавили Ростсельмаш финансами... Игроки, как тараканы, разбегаются... Играем, мужики! Удачи!
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