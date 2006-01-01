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    Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

    – Насколько все сложно?

    – Очень. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России. Не считаю – исходя из нашей ситуации – что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом.

    – Каковы долги перед командой по зарплате?

    – Три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент, когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно, – сказал Карпин.

    • По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

    «СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1117

      Genz 15 минут назад

      Ситуация знакомая . При бердыеве, когда играли в лиге чемпионов, тоже не платили по 5 месяцев.летом пол команды уйдут из Ростова из-за долгов

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      Рейтинг: +2969

      BAIv 16 минут назад

      Если так, то понятны все высказывания Карпина что у Ростова нет целей, аричем никаких футбольных у руководства нет, они только себе упыри зарплату и премии платят, как и раньше.

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