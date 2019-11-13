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  • Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»

Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»

13 ноября 2019, 18:08
26

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

– Насколько все сложно?

– Очень. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России. Не считаю – исходя из нашей ситуации – что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом.

– Каковы долги перед командой по зарплате?

– Три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент, когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно, – сказал Карпин.

  • По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

«СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (26)
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BAIv
1573657902
Если так, то понятны все высказывания Карпина что у Ростова нет целей, аричем никаких футбольных у руководства нет, они только себе упыри зарплату и премии платят, как и раньше.
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Romio-xxx
1573659082
Жаль,команда без финансирования так хорошо идет в чемпионате...Неужели потенциальные спонсоры не видят этого???
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tushkanlz
1573659192
ну,действительно,когда долги по зарплате,остаются только слова благодарности...и ,как там, - "денег нет,но вы держитесь"..(((
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DOCTOR PENALTY
1573659768
За что-то серьёзное бороться у нас можно, если только ты находишься очень близко к "народному достоянию".
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sobaka120982
1573660250
Вон оно что Михалыч,а я думаю что это Ростов последние игры сливает.... парни бастуют значит уже
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Axe111
1573662328
Сделайте уже чемпионат мск + НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ!!!!! ПОЗОРИЩЕ ФУ
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alex1951
1573663223
Извиняюсь,но никто не хочет признать очевидного, Россия в глубокой клоаке! И футбол не исключение.... Карпину есть куда смыться,а он понимает ,что воровство в России - это норма... Так как тут работать? Жулье правит ,а болелы - жертвы!
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ААМ
1573665165
Очень жаль самобытную команду
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Рубинище
1573665411
А ещё расширять РПЛ собрались. на что?
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Серж 69
1573668013
Как жаль!Ростов мне очень симпатичен,и симпатии останутся,только останется ли Ростов в нынешнем виде,будет ли он претендовать на высокие места в чемпе,выступать в еврокубках?Получается,что успехи клуба зависят не только от хорошей игры футболистов,но и в даже большей степени от того,кто там верховодит.А руководят там часто всякого рода "жучки"и прочие гады,для которых не важны особо успехи команды,а важно набить свои карманы.Была Кубань когда-то,играла неплохо,а где она сейчас?Зато какие-то крысы неплохо наварились.Представляю сейчас чувства Валеры и футболистов,наверняка им вначале напели всяких сказок и посулов,а сейчас кидают через х..Очень надеюсь,что в Ростове всё худо бедно образуется,и в любом случае-держитесь,Ростов нам нужен, удачи!
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