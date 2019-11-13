Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

– Насколько все сложно?

– Очень. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России. Не считаю – исходя из нашей ситуации – что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом.

– Каковы долги перед командой по зарплате?

– Три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент, когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно, – сказал Карпин.

По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

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