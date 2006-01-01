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    «СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков

    «Спорт-Экспресс» сообщает о наличии финансовых проблем в футбольном клубе «Ростов».

    По информации источника, долги по зарплате и премиальным перед игроками команды составляют три месяца.

    Будущее «Ростова» зависит от действий руководства региона, которое в последнее время не уделяет клубу должного внимания.

    Если ситуация в ближайшее время не изменится, то зимой дончане могут расстаться сразу с шестью ведущими футболистами. Речь идет о защитнике Дмитрие Чистякове, хавбеках Матиасе Норманне, Ивелине Попове, Романе Еременко и Алексее Ионове, а также форварде Эльдоре Шомуродове.

    Также подобный сценарий предусматривает, что «Ростов» во время паузы в РПЛ покинут три ключевые фигуры – президент Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин.

    По итогам 16 туров команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:00
    Комментарии34
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      Рейтинг: +1128

      rash1959 4 минуты назад

      "...три ключевые фигуры – президент Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин..." Это вовсе и не КЛЮЧЕВЫЕ фигуры. КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРОЙ может быть только та фигура, которая вкладывает СВОИ денежки в команду. А эти только пилят бюджетный ручеёк. 13 из 16 команд жируют-голодают по такому принципу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34909

      MaxRnD 7 минут назад

      Очень странно, но ещё не так давно Арутюнянц, который давал интервью Арустамяну https://www.youtube.com/watch?v=5TL4BJil158
      излучал уверенность, оптимизм и желание работать с командой, а тут эвоно что ... (((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +406

      Lilipyt 8 минут назад

      Аха деньги неожиданно закончились или вороватые берут все подряд. Привет Алании!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2448

      Порванный хрюкан 9 минут назад

      Помойная Маша по этому поводу будет счастлива

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7765

      silver29 32 минуты назад

      Шомуродов точно в межсезонье будет пользоваться спросом, остальные на пенсию.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34909

      MaxRnD > silver29 13 минут назад

      Как показала недавняя практика и "пенсия" в нормальных условиях может "давать стране угля"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7506

      Skull_Boy 37 минут назад

      Зенит опять начал "работу"

      1
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      ...
      Рейтинг: +529

      SPbZenit12 > Skull_Boy 9 минут назад

      Гадаешь на кофейной гуще? Приворот? Отворот?

      0
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      Рейтинг: +406

      Lilipyt > Skull_Boy 7 минут назад

      Как что так сразу Зенит, ржу с таких))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      Spinorr 38 минут назад

      Почему то не удивлен. Сложная финансовая ситуация возникает у клубов с периферии, когда они начинают претендовать на выход в ЛЧ. И местные руководители, как по команде ( а может и впрямь по команде?!), начинают отказывать в финансировании, хотя до этого клялись и божились, что будут поддерживать клуб родного края.

      4
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      ...
      Рейтинг: +529

      SPbZenit12 > Spinorr 8 минут назад

      А в прошлый раз случайно пустили Ростов в ЛЧ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +406

      Lilipyt > Spinorr 4 минуты назад

      Все легко и просто! Кто-то греет себе корман и смысл за ЛЧ биться, там все ровно ни чего не светит. Потом деньги найдутся неожиданно, если ни кто не поделится опять.

      0
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      ...
      Рейтинг: +34909

      MaxRnD > SPbZenit12 1 минуту назад

      В прошлый раз просто "прохлопали", так как такой подляны от Бердыева и Ростова, вернувшегося из стыков, никто из лидеров не ожидал

      0
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      Рейтинг: +7765

      silver29 39 минут назад

      «Новошахтинский завод нефтепродуктов» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» главные спонсоры ФК "Ростов" видимо местная нефтянка и сборщики платы за электроэнергию сдулись, ну да у нас только один мерзкий клуб на бюджете страны может позволить себе сидеть ((((, покупая не только игроков но и судей.

      3
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      Рейтинг: +499

      Spartak Piter 46 минут назад

      не долго музыка играла............ обидно.

      2
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      Рейтинг: +205

      tushkanlz 47 минут назад

      Вот этого не хотелось бы, ну,никак.Хорошая, интересная,сильная команда, тренер..,а деньги,как всегда,сильнее.

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