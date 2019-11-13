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  • «СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков

«СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков

13 ноября 2019, 11:00
89

«Спорт-Экспресс» сообщает о наличии финансовых проблем в футбольном клубе «Ростов».

По информации источника, долги по зарплате и премиальным перед игроками команды составляют три месяца.

Будущее «Ростова» зависит от действий руководства региона, которое в последнее время не уделяет клубу должного внимания.

Если ситуация в ближайшее время не изменится, то зимой дончане могут расстаться сразу с шестью ведущими футболистами. Речь идет о защитнике Дмитрие Чистякове, хавбеках Матиасе Норманне, Ивелине Попове, Романе Еременко и Алексее Ионове, а также форварде Эльдоре Шомуродове.

Также подобный сценарий предусматривает, что «Ростов» во время паузы в РПЛ покинут три ключевые фигуры – президент Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин.

По итогам 16 туров команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (89)
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САДЫЧОК
1573633008
...как , только у Ростова всё нормально -сразу идут вбросы про плохое финансирование и т.д.....так было и при Бердыеве....
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Almazovich
1573635484
Жалко команду! Хороший клуб!
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Spinorr
1573637089
Почему то не удивлен. Сложная финансовая ситуация возникает у клубов с периферии, когда они начинают претендовать на выход в ЛЧ. И местные руководители, как по команде ( а может и впрямь по команде?!), начинают отказывать в финансировании, хотя до этого клялись и божились, что будут поддерживать клуб родного края.
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Skull_Boy
1573637168
Зенит опять начал "работу"
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rash1959
1573639150
"...три ключевые фигуры – президент Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин..." Это вовсе и не КЛЮЧЕВЫЕ фигуры. КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРОЙ может быть только та фигура, которая вкладывает СВОИ денежки в команду. А эти только пилят бюджетный ручеёк. 13 из 16 команд жируют-голодают по такому принципу.
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алдан2014
1573648181
Не пошёл Карпуша в Спартак,когда Федун звал
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Рубинище
1573652271
В др. странах клубы из регионов как то держатся, а у нас каждый год такая фигня. раздули лички паспортистам .как в топ чемпионатах, вот и загибаются клубы. у нас не германия-народ нищий. чиновники последний кусок готовы отобрать. ресурсы все похерены-. откуда регионам брать на футбол-всё в Москву отправляют оккупантам
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kazak161
1573656682
Финансовое положение Ростова наоборот должно теперь улучшится, Медведев подписал указ о переходе Ростов Арены в собственность региона и теперь не надо будет платить огромные деньги за аренду стадиона, а на счет ухода всех ведущих футболистов мы это уже проходили, ну не любят нас когда мы идем в лидерах,поэтому проще уничтожить чем помочь! Уничтожив клуб из Ростова последуют другие провинциальные,вам господа "хорошие" верить уже точно ни кто не будет!
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zigbert
1573658971
Не хотелось бы терять такую команду из за финансовых проблем. Тем более сейчас Ростов выглядит очень прилично в чемпионате. Правда источник не совсем надежный.
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_Marqella_
1573666098
Ну наконец то....))
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