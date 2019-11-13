«СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков

«Спорт-Экспресс» сообщает о наличии финансовых проблем в футбольном клубе «Ростов».

По информации источника, долги по зарплате и премиальным перед игроками команды составляют три месяца.

Будущее «Ростова» зависит от действий руководства региона, которое в последнее время не уделяет клубу должного внимания.

Если ситуация в ближайшее время не изменится, то зимой дончане могут расстаться сразу с шестью ведущими футболистами. Речь идет о защитнике Дмитрие Чистякове, хавбеках Матиасе Норманне, Ивелине Попове, Романе Еременко и Алексее Ионове, а также форварде Эльдоре Шомуродове.

Также подобный сценарий предусматривает, что «Ростов» во время паузы в РПЛ покинут три ключевые фигуры – президент Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин.

По итогам 16 туров команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.