«СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков

"...три ключевые фигуры – президент Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин..." Это вовсе и не КЛЮЧЕВЫЕ фигуры. КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРОЙ может быть только та фигура, которая вкладывает СВОИ денежки в команду. А эти только пилят бюджетный ручеёк. 13 из 16 команд жируют-голодают по такому принципу.
«Спорт-Экспресс» сообщает о наличии финансовых проблем в футбольном клубе «Ростов».
По информации источника, долги по зарплате и премиальным перед игроками команды составляют три месяца.
Будущее «Ростова» зависит от действий руководства региона, которое в последнее время не уделяет клубу должного внимания.
Если ситуация в ближайшее время не изменится, то зимой дончане могут расстаться сразу с шестью ведущими футболистами. Речь идет о защитнике Дмитрие Чистякове, хавбеках Матиасе Норманне, Ивелине Попове, Романе Еременко и Алексее Ионове, а также форварде Эльдоре Шомуродове.
Также подобный сценарий предусматривает, что «Ростов» во время паузы в РПЛ покинут три ключевые фигуры – президент Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин.
По итогам 16 туров команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.